La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

ES LA MALDITA IMPUNIDAD…



Exterminar la corrupción, el agan­dalle, la transa, el fraude, el abuso de confianza, el robo y demás yerbas es harto difícil y podría decirse que es misión imposible: el país está lleno de pillos y siguen surgiendo cada vez más como los hongos con la lluvia.

Así es que no se puede culpar 100% a las autoridades de la existencia de esas lacras, pero sí las podemos responsabi­lizar por la impunidad imperante, ¿por qué? Porque son ellas las encargadas de “cumplir y hacer cumplir la Carta Magna federal y estatal y las leyes que de ella emanan”, no más, pero tampoco menos.

Y si no es Chana es Juana la que les hace el “paro” a los delincuentes, sobre todo cuando son compañeros de par­tido o del mismo equipo de gobierno.

Para no ir muy lejos ahí tiene el lector lo que las reporteras Mónica Cerbón y Jennifer González descubrieron y publicaron en torno a la estafa que cometieron diputados de la anterior legislatura: simularon compra de servi­cios y otras vainas en los años 2018 y 2019 por más de 140 millones de pesos y, para “justificar” el escandaloso robo, compraron facturas falsas a empresas fantasmas pagando 10% del importe de las susodichas facturas, o sea más de 14 millones de pesos.

De esto nadie se hubiera dado “color” si gente del mismo gobierno (se cree fue el propio exgobernador Martín Orozco Sandoval, vía un enviado de harta confianza), quien les dio las se­ñales a las periodistas y éstas se encar­garon de contar los pelos, con los que las dos reporteras hicieron el reportaje de la multimillonaria estafa, logrando cimbrar los cimientos del vetusto ex­hotel París.

Pero no quedó ahí la cosa, no; poste­riormente entró en acción Francisco Miguel Aguirre, director del perió­dico La Jota A MX y Comisionado Ciudadano del Sistema Estatal Anti­corrupción de Aguascalientes, quien se querelló contra quién o quienes resulten responsable por el susodicho robo millonario cometido en contra del pueblo.

Sin embargo, no ha pasado nada, y otro de los ganones en este este tremen­do caso de corrupción, es el tremendo exprocurador general de Justicia, Feli­pe de Jesús Muñoz Vázquez, mejor conocido como “El Torturador de Aguascalientes”, a quien los diputa­dos responsables de la “Estafa de la Caja Negra” contrataron para que los defendiera de la Ley y la Justicia, ¿qué porcentaje les cobra?

Otro caso relevante, y que está fres­quecito, es el fraude que sufrieron la Universidad Autónoma de Aguasca­lientes (UAA) y la Fiscalía General de Justicia de la tierra de la gente buena.

A la primera institución le robaron – según el Diario El País–: 213 millones de pesos, mientras que a la Fiscalía le “rodolfearon solamente 66 melones”, cualquier baba de perico, según el co­nocido refrán.

Pero, ¿cómo fue que al “señor Her­dez le vendieron chiles a sobrecosto”?, pues resulta que en el submundo del hampa existen don “rodolfos” de altos vuelos:

Roberto Guzmán García y René Dávila de la Vega, conocidos e huidí­zos “rodolfos” que se hicieron harto fa­mosos por defraudar miles de millones de pesos nada más, ni nada menos, que a la paraestatal SEGALMEX (Segu­ridad Alimentaria Mexicana), con un truco muy trillado: ofrecer intereses superiores a los bancarios y casas de bolsa además de jugosas comisiones al cash a los encargado de los dineros de las instituciones, en este caso a los tesoreros o secretarios de finanzas de la UAA y la Fiscalía.

Al inicio, los encargados del billete reciben intereses y comisiones sin bronca alguna, pues los incautos caen uno tras otro, mas el problema co­mienza cuando la clientela comienza a retirar sus billetes y la pirámide cae estrepitosamente; así sucedió con esos “rodolfos” y se llevaron al baile a la UAA y a la FGJE.

Fue entonces que el Diario hermano Página 24, entrevistó al Fiscal Fi­gueroa (“Fifi”), quien dijo ser ajeno a la millonaria estafa:

“No tenía conocimiento de esta situa­ción y voy a presentar una denuncia porque pareciera que una persona de Fiscalía, el encargado de los recursos, fue quien hizo esa inversión y vamos a investigar para deslindar responsabi­lidades y aplicar las sanciones” –dijo– aunque olvidó decir el clásico “caiga quien caiga”.

Un día después –ayer miércoles 4 de octubre–, esta Casa Editorial entrevistó a Jorge Humberto López Reynoso, director de Finanzas de la UAA, quien simple y sencillamente aceptó que:

“Somos víctimas, efectivamente (de esa estafa), se realizó una inversión de la cual avisaron a principios de sep­tiembre, cuando dio vencimiento, que no lo pagaron. Sólo (quiero) acotar que el recurso no es del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, eso es algo relevante porque las notas lo están manejando (y no es así), es del Fondo de Contingen­cias que se genera de ahorritos que se hicieron durante varios años; me han informado que cerca de 19 años y tam­bién lo que nos adeudan son 207 millo­nes de pesos (no 213 millones de pesos como asegura El País) y cuya fecha de vencimiento fue el 28 de agosto pasado y fue un incumplimiento, pero hay que aclarar que no son recursos federales ni estatales”.

Y Jorge Humberto López, se ex­tendió, para aclarar en qué consiste el intocable Fondo de Pensiones:

“Son aportaciones que hacen los do­centes en un 10% de su sueldo tabular y el 15% lo aporta la UAA; para el caso del personal de administración la aportación es del 4% del salario y el 6% de la máxima casa de estudios y eso se va a una bolsa que maneja Santander y en este momento se cuenta con mil 430 millones de pesos y se estima que alcanza para el 2044”.

Jorge Humberto confía en que los 207 millones de pesos (de los ahorri­tos) se recuperarán:

“Esa inversión se hizo en agosto de 2020 y se vencía el 28 de agosto de este año; se generaron intereses y hubo un pago (dijo no recordar la fecha) de 50 millones de pesos que fue al Fondo de Contingencias y cuando se nos notificó que no hubo pago cuando se venció el plazo el balón pasó al departamento jurídico por el tipo de incumplimiento y ellos van a seguir la estrategia de las acciones judiciales, mercantiles o penales a que den lugar, la UAA tiene toda la apertura para cualquier investi­gación interna o externa”.

López Reynoso cree a pie juntillas que los 207 millones de pesos “inver­tidos” en 2020 cuando el rector era Francisco Javier López Avelar, se recuperarán “porque existe el derecho y los tribunales para hacer justicia, so­mos víctimas, se nos ofreció una inver­sión y se llevó a cabo. Todos sabemos que cuando se hace esto hay un riesgo, hasta cuando se presta dinero a una persona, nosotros como administra­dores de bienes haremos las acciones legales a que haya lugar porque hay incumplimiento y por eso se preparan las demandas y denuncias”.

Así es que esos 207 millones de pe­sos, se recuperan porque se recuperan y es “a güevo”, como diría el líder gana­dero Pepe Guzmán; ojalá y el caso no llegue al feudo de la magistrada presi­denta Norma Piña, porque entonces sí va a valer gorro.

PRESUME TENER LA MEJOR POLICÍA DEL PAÍS, PERO…

Como buen poblano, Manuel Alonso García, propietario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, presume comérsela a puños y dice que Yucatán se la Pérez Prado, porque él va por el camino correcto para desbancarlo del primer lugar como el estado más segu­ro del país.

Recién desempacado de Colombia, Manolo presumió haber intercambiado sus vastos conocimientos con “la mejor policía del mundo”, ¡ah, kabrown!, ¿tanto así?

El poblano llegó muy sácale punta y reveló que por fin ya tiene “identi­ficado uno de los grandes problemas de Aguascalientes en materia de drogadicción y seguridad: “Son las viviendas abandonadas que se utili­zan como picaderos y por eso vamos a recuperarlas, rehabilitarlas y qui­tarlas como focos rojos, es algo que lleva mucho tiempo pero lo tenemos que hacer con el apoyo de los alcal­des”, alardeó.

También presumió que en su viaje a Colombia, donde las originarias son colombianas, jajaja, aprovechó el tiempo para aumentar su pedigrí y se aventó un diplomado, además de que “me enteré (sic) cómo funcionan los prestamos ‘gota a gota’”.

En fin, Manolo regresó muy kikiris nais del país de las esmeraldas y la cocaína y se nota que quiere suceder al Fiscal Jesús Figueroa Ortega.

Suerte.

Y MIENTRAS TANTO…

Javier Espinoza, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Per­sonas, refuta la seguridad que pregona Manolo, pues él tiene otros datos: de enero a septiembre de este año, han desaparecido 438 personas, aunque ya se localizaron a 405, por lo que faltan de hallar a 33; además, informó a esta Casa Editorial, que este año es el segundo con más desaparecidos en Aguascalientes, pero como todavía fal­tan tres meses para que termine 2023, Manolo podría desbancar al año 2015, que ostenta el primer lugar.

¡Vamos Manolo, tú puedes!

Y CON ESTA ME DESPIDO…

Eulogio Monreal Ávila, hermano de “ya saben quién”, que cobra como dueño de la Dirección de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presumió a nuestra compañera Benny Díaz que en Zacatecas “el monrealis­mo sigue vivo y la mejor medición será cuántos diputados locales y federales y alcaldías ganarán en 2024”.

La periodista le preguntó sobre la violencia y la inseguridad existente en el vecino estado, pero las minimizó y respondió que así están otras partes del país, y que lo que sucede es Zacatecas “es parte de un proceso acumulado, estamos hablando –dijo Eulogio– de dos décadas y media que ha venido siendo abandonado el estado, lo dijo el senador (su carnal Ricardo) que son más de 25 años que ha estado así y esto –reiteró– está sucediendo en cualquier parte del país”.

Pero a Eulogio se le cruzaron los cables, porque hace 25 años (1998), su hermano Ricardo Monreal era gober­nador, entonces “sin querer querien­do”, le dio fuerte raspón al patriarca de la familia, pues “Monris” resultó parte de “la herencia maldita”.

A Eulogio se le volvieron a cruzar los cables al asegurar que su otro carnal, David, actual gobernador de Zacate­cas, no huyó cuando las “madres bus­cadoras” lo quisieron abordar en pleno desfile del 16 de septiembre, sino que fue un malentendido, porque el gober­nador “sé que atiende a las personas, tiene afinidad con la gente”, y aseguró que “se trata de politiquería porque estamos en etapa preelectoral”.

Pero Eulogio olvida que no se puede defender lo indefendible y que si bien David, al que le gusta ponerse como araña fumigada, era buena onda, en cuanto rindió protesta se volvió loqui­llo y resultó igual o peor que Carlos Lozano de la Torre, porque a sus amigos y a quienes lo apoyaron en su campaña los desconoció y hasta el ha­bla les retiró porque “resulta que ya no son de la estatura de su vida”.

David está de mírame pero no me toque ni me hables, y la prueba más palpable es que está calificado por todas las encuestadoras como el peor gobernador del país, opinión levantada entre los propios zacatecanos que ya lo vomitan, por eso cuando David huyó de las “madres buscadoras”, le grita­ron: “¡No huyas cobarde!”, y el mote se le quedó.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 5).