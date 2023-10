Plaza de Armas

Desentendido

ASÍ ANDA o se hace el diputado Emanuelle Sánchez Nájera que a veces critica con todo, sobre todo cuando se trata de atacar a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se trata de cosas más “sensibles” para sus intereses le saca la vuelta, como cuando se le cuestionó sobre la estafa Ponzi en la UAA y en la Fiscalía y salió con la genial respuesta de que hay que preguntarle a Jesús Figueroa Ortega.

UY, DEMASIADO desfasado el legislador que llegó por la vía plurinominal porque nomás no consiguió los votos suficientes para llegar a la curul por la vía de representación proporcional.

PERO DONDE de plano ya fue el colmo fue cuando esta tecleadora le preguntó sobre el asunto de que el fiscal podría quedarse un año más en el puesto y dijo ¡desconocer!

NO PUES qué barbaridad que Emanuelle ande tan perdido en el mapa, porque fue nada menos que Cuauhtémoc Escobedo Tejada quien lo propuso, o sea nada menos que uno de los que forman parte de su grupo parlamentario y partido.

PARECE QUE al sol azteca cada vez se apaga más y con esos diputados, ¿para qué quiere enemigos? (BDR).

Malos Tratos

ES LO QUE reciben un día y otro también los derechohabientes en el IMSS, en la Clínica uno.

LA ASISTENTE médico, dicho llanamente, la que recibe tarjetas y saca citas, se siente como si fuera la dueña no del lugar, sino de las personas y trata a gritos a quienes tienen la mala fortuna de acudir al consultorio nueve en el turno vespertino.

SU NOMBRE es Yolanda Guardado y ahí en la clínica tienen hartas quejas por tratar de esa manera a los derechohabientes, que van por un servicio no a que les haga un favor, y ni así merecen recibir humillaciones.

QUIEN SABE qué “manto protector” tenga esta servidora pública, porque aunque se vaya a interponer la denuncia a sus superiores, nomás no progresa. (BDR).

Indicador de Confianza del Consumidor, Septiembre de 2023

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México dan a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, cuyo objetivo es medir la percepción de los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas para el futuro.

EN SEPTIEMBRE de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 46.8 puntos, nivel que significó un avance mensual de 0.1 puntos.

AL INTERIOR de ICC se observaron aumentos mensuales en los componentes que evalúan la situación económica presente, tanto de los miembros del hogar como la del país, y la correspondiente a la posibilidad de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables en el momento presente. En contraste, los rubros que captan la situación económica esperada dentro de 12 meses de los miembros del hogar y del país se redujeron.

EN EL NOVENO mes de 2023 y en términos desestacionalizados, el ICC mostró un incremento anual de 5.7 puntos. (Inegi)

El INEGI presenta la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), realizó la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022. Este ejercicio es el segundo como encuesta independiente, pues de 2007 a 2017 el tratamiento fue mediante el Módulo de Trabajo Infantil (MTI). A partir de 2019, se realiza cada tres años como encuesta.

SE CONSIDERA trabajo infantil cuando niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años participan en una o más formas de trabajo no permitidas. Se clasifica como ocupación no permitida a la que realizan personas de este grupo de edad en la producción de bienes y servicios destinados al mercado, o en ocupaciones de sectores económicos, lugares o actividades peligrosas. Asimismo, incluye a quienes realizan quehaceres domésticos no remunerados en sus propios hogares en condiciones no adecuadas, lo que incluye a niñas, niños y adolescentes que las realizan durante horarios prolongados o en condiciones peligrosas o riesgosas.

EN 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años realizaban trabajo infantil, lo que representó una tasa de 13.1 %. Esta cifra fue 1.7 puntos porcentuales más que en 2019. Para las niñas dicha tasa fue 10.7 % y para los niños fue 15.5 por ciento.

2.1 MILLONES (7.5 %) de niñas, niños y adolescentes laboraron en actividades económicas no permitidas, cifra similar a 2019 pero cuatro puntos porcentuales menos que en 2007. Esto incluye a quienes no cuentan con la edad mínima legal para trabajar (15 años) o quienes realizan ocupaciones peligrosas (hasta 17 años).

1.9 MILLONES (6.7 %) de la población entre cinco a 17 años realizaron quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, durante horarios prolongados y/ o expuestos a riesgos. Esto significó 409 mil niñas, niños y adolescentes más en 2022 que en 2019. (Inegi).