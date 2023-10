Niega Silva Perezchica que Mayoría en el Congreso Evite la Legalización del Aborto

“No ha Llegado la Sentencia en Físico”, Aduce

Por Benny Díaz

Raúl Silva Perezchica dio a conocer en entrevista colectiva que no se ha recibido en el Congreso del Estado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobe la legalización del aborto, y “por nuestra parte es importante la salud, la seguridad y espero que coincidamos en cosas políticas también hay temas importantes día a día para el estado y el país para que empecemos a ver unanimidad en situaciones de otros temas”.

Es por eso que mientras no les llegue en físico la sentencia, no se hará nada al respecto porque tienen la premisa de que al recibirla, cada uno de los 27 diputados la analizará hasta con puntos y comas para ver si ellos tienen algo que hacer en cuanto a adecuaciones al código penal.

El diputado panista negó que con esto le estén dando vuelta al tema: “el gobierno está ejerciendo de la mejor manera para Aguascalientes y lo que conviene a la ciudadanía también”.

Y negó que haya alguna “situación” de parte del grupo mayoritario para alargar el tema, sencillamente están esperando a que les llegue la sentencia para analizarla y luego pasar a ver si hay que hacer modificaciones, al código penal, o se queda tal cual está.

Entes Autónomos

Sobre la Estafa Ponzi en la que cayeron la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la Fiscalía General del Estado, el legislador dijo que “entiendo a los entes que son autónomos y hasta no conocer las situaciones específicas no puedo dar un posicionamiento y apelamos a (tomar en serio) que los funcionarios comentaron sobre las situaciones que presentaron, una relación más exacta la desconozco”.

Se le cuestionó si el Órgano Superior de Fiscalización (Osfags), al revisar no encontró que haya habido desvío de recursos u otra tipificación para justificar ese dinero, a lo que respondió:

“Se ha insisto mucho que no es dinero que forme parte del gobierno, ni propios de los trabajadores como el Fondo de Pensiones, es un tema distinto y tiene otras reglas. No estoy adelantando que no haya situaciones en donde se hayan roto las reglas, sólo que espero que no sea dinero público del que se les entrega. Se habla de una inversión de años y eso nos da a que no podemos decir que es del estado o de la federación porque lo gastas o lo regresas. Quiero ser paciente, que hagan un análisis y luego ya se informe al público en general la situación y si en algún momento entra al ámbito de la competencia del legislativo, veremos qué hacer, pero por el momento es algo que interesa a otro poder, como es el judicial”.