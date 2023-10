La UAA es Víctima de la Estafa Ponzi: Jorge Humberto López R.

La Inversión en CORAFI se Realizó con el Fondo de Contingencias, Asegura

* No se Compromete Absolutamente en Nada el Funcionamiento de la Universidad, Asevera

Por Benny Díaz

“Somos víctimas (de la estafa Ponzi), efectivamente se realizó una inversión de la cual avisaron a principios de septiembre, cuando dio vencimiento, que no lo pagaron. Sólo acotar que el recurso no es del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, eso es algo relevante porque las notas lo están manejando, es del Fondo de Contingencias que se genera de ahorritos que se hicieron durante varios años, me han informado que cerca de 19 años y también lo que nos adeudan son 207 millones de pesos cuya fecha de vencimiento fue el 28 de agosto pasado y fue un incumplimiento, pero hay que aclarar que no son recursos federales ni estatales”, declaró en entrevista con Página 24 Jorge Humberto López Reynoso, director de finanzas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

Precisó que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones “son aportaciones que hacen los docentes en un 10 por ciento de su sueldo tabular y el 15 por ciento lo aporta la UAA; para el caso del personal de administración la aportación es del cuatro por ciento del salario y el seis por ciento de la máxima casa de estudios y eso se va a una bolsa que maneja Santander y en este momento se cuenta con mil 430 millones de pesos y se estima que alcanza para el 2044”.

En cuanto a la inversión de 207 millones de pesos, se hizo en agosto del 2020 y se vencía el 28 de agosto de este año.

“Se generaron intereses y hubo un pago (no recordó la fecha) de 50 millones de pesos que fue el Fondo de Contingencias y cuando se nos notificó que no hubo pago cuando se venció el plazo el balón pasó al departamento jurídico por el tipo de incumplimiento y ellos van a seguir la estrategia de las acciones judiciales, mercantiles o penales a que den lugar, la UAA tiene toda la apertura para cualquier investigación interna o externa”.

Reconoció que fue con la empresa CORAFI de René Dávila de la Vega que se hizo la inversión, pero no tenían conocimiento de que era “fantasma”, porque hubo un intermediario con certificados bursátiles “que se colocan en la casa de bolsa y que es vigilada por la Comisión Nacional Bancaria, por eso la UAA aporta el recurso y ellos hacen la colocación del recurso”.

La decisión de hacer la inversión fue de la dirección de finanzas en conjunto con la rectoría de la UAA, que en el 2020 estaba a cargo de Francisco Javier Avelar González.

Por todo esto, López Reynoso se dijo abierto a que se hagan las averiguaciones o auditorías, internas o externas y también dejó claro que no se compromete absolutamente en nada el funcionamiento de la máxima casa de estudios.

Puso como ejemplo los cinco puntos, financieramente, más importantes de la UAA, como son la nómina de tres mil 424 personas que laboran ahí y cada mes erogan 110 millones de pesos y siete millones de pesos para los jubilados.

De IMSS, cada bimestre se pagan 18 millones 400 mil pesos; de Infonavit, ocho millones de pesos y al SAT por la entrega del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), 14 millones 700 mil pesos y a gobierno del estado de Impuesto Sobre la Renta (ISR), un millón 800 mil pesos.

“Además de otras prestaciones como contrato colectivo de trabajo, antigüedad, aguinaldo, todo esto va a continuar de forma normal”.

Cree que esos 207 millones de pesos se van a recuperar “porque existe el derecho y los tribunales para hacer justicia, somos víctimas, se nos ofreció una inversión y se llevó a cabo. Todos sabemos que cuando se hace esto hay un riesgo, hasta cuando se presta dinero a una persona, nosotros como administradores de bienes haremos las acciones legales a que haya lugar porque hay incumplimiento y por eso se preparan las demandas y denuncias”.