El IAPM no Pude Invadir Facultades de la Esfera Federal: Natzielly Rodríguez

“Los Resultados Están a la Vista”

Por Benny Díaz

Natzielly Rodríguez Calzada, secretaria del Instituto Aguascalentense para las Personas Migrantes (IAPM), en entrevista con Página 24 respondió a los señalamientos hechos por el diputado Juan Luis Jasso Hernández sobre el ente a su cargo y hasta la posibilidad de llamarla a comparecer: “los resultados están a la vista y la ley es clara de las facultades que tenemos y no podemos invadir una esfera general, hay coordinación con gobierno del estado para atender a los migrantes en tránsito y brindarles atención médica, comida, agua y estamos pendientes de las personas en tránsito”.

Al cuestionarle sobre “las visitas a Estados Unidos y comidas con mariachi” que hace el IAPM en el vecino país, de acuerdo al diputado morenista, la funcionaria fue clara: “se autorizaron 34 millones de pesos de cuenta pública y está a disposición de cualquier persona para que puedan revisar el gasto, soy muy medida de no impactar en las finanzas y buscando ser, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador: austera”.

El trabajo que realiza, dijo, tiene “resultados a la vista con dos aperturas de oficinas, la primera en Los Ángeles y la segunda en Chicago, la próxima será en Texas. Hemos hechos dos ferias de servicios en donde podemos apoyar a la comunidad de aguascalentenses migrantes para que tengan documentos como licencias para conducir, actas de nacimiento, CURP, todo eso para nuestros hermanos que salieron hacia Estados Unidos y no cuentan con esto, para eso las realizamos y estamos apoyando a las personas que en algún momento salieron para tener oportunidad de acceder a mejor oportunidad de vida”.

Rodríguez Calzada indicó que conoce al legislador Jasso Hernández desde hace tiempo, “pero no nos ha tocado trabajar juntos y tengo toda la disposición para apoyar a la información que sea requerida”, en caso de que la llamen a comparecer.

No descarta que haya sido un ataque con fin electorero porque ya inició oficialmente el periodo de elección y “es diputado de la oposición, yo los respeto, pero vendrá este y otros más porque está siendo un gobierno exitoso, cercano a la gente y que ha respondido a las necesidades que nadie había visualizado como la comunidad migrante en Estados Unidos, seguramente vendrán más circunstancias como esta y es natural, pero los resultados están a la vista”.

En el quinquenio, resaltó, están programadas que se abran tres oficinas en el vecino país para atender a los paisanos, pero “logramos identificar que hay una comunidad de aguascalentenses en Oklahoma y está bien organizada, de hecho han realizado beneficios en favor de los enfermos renales y recabaron 62 mil dólares y la gobernadora se comprometió a duplicarlos. Estamos solicitando que se pudiera abrir una oficina ahí, no creo que pueda estar alejado de la realidad, hay disposición para apoyar en estos temas.

Además de que el instituto no tiene un año funcionando, porque “hemos ido resolviendo todo el trabajo ya que no podía operar como tal porque no tenía registro de Hacienda y otros tres en el IMSS, para que los empleados tengamos la posibilidad de nuestra seguridad social y a partir de marzo se hizo la apertura de la oficina”.