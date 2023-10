No hay Guías que Sustituyan a los Libros de Texto: Lorena Martínez

“Si Está Ocurriendo, que Denuncien”

Por Benny Díaz

“Lamentablemente no ha avanzado lo de entregar los libros de texto, Tribunal Colegiado sigue en el circuito de impug­naciones por el Instituto de Educación y la fecha volvió a ser cambiada, iba a ser el 29 de septiembre y la volvieron a posponer”, declaró Lorena Martínez Rodríguez, titular del IEA.

Al cuestionarle sobre lo expresado por profesoras jubiladas el día de la marcha de las normalistas, sobre que están vendiendo las guías de estudio en casi 500 pesos a padres de familia, expresó:

“No hay guías, si eso está ocurriendo que presenten una denuncia, que sustituyan los libros de texto y no las hay porque la metodología de la nueva escuela mexicana no es de esa manera, porque antes había empresas de editores que imprimían guías para docentes e incluso para la implemen­tación del plan de evaluaciones, y ahora se trata que la educación sea más de síntesis y análisis para adaptarse a las necesidades de las escuelas en lo colectivo y eso de que el docente pretenda ayudarse con una guía no aplica en la nueva escuela mexicana”.

–Las profesoras también dijeron que no hay internet en algunas escuelas, ¿es cierto?

–Es cierto, no hay internet en 103 escuelas que todavía no tienen internet y algunas no tienen la capacidad que se requiere para que tengan buena señal al mismo tiempo en todas las aulas y no sólo se tenga el servicio en la dirección, sino en toda la escuela, sobre todo ahora que se van a equipar todas las au­las con pantallas gigantes para la plataforma Pasos Gigantes.

Informó que la gobernadora ya instruyó a Ramiro Pedroza, quien se encarga del área de tecnología, para que en los próximos días todo esté resuelto con respecto a este servicio.

Sobre el rezago en los alumnos, mencionó que “en los primeros días del ciclo escolar es para realizar el diagnóstico del nivel de conocimientos con los que llegan del grado anterior, y luego se hace el fortalecimiento para los aprendizajes para los rezagados y en el consejo técnico se trabajó en los linea­mientos para las estrategias y herramientas que puedan apoyar a los docentes y a partir del lunes inicia prácticamente el ciclo con los nuevos aprendizajes y hay que apoyar la falta de libro de texto”.

En donde hay más problemática en los aprendizajes es en pensamiento matemá­tico y lectoescritura, y en el ciclo anterior “identificamos 50 mil alumnos y alumnas con deficiencias de aprendizaje y ahora el número se redujo a cuatro mil 500 [a] los que hay que nivelar”.

Esto también se hace en las escuelas privadas y “los resultados no los tenemos pero estamos esperando que lleguen, pero no olvidemos que hay un reto importante en rezago por la pandemia y me parece que a nivel mundial y nacional el reto sigue y hay que seguir trabajando intensamente para alcanzar los niveles de aprendizaje que perdieron”.