Falso que las Personas Puedan Perder su Casa por Tener Adeudos con Veolia: Martín del Campo

“Les Pueden Quitar el Suministro no su Propiedad Raíz”

Por Benny Díaz

“Falso que se vaya a dejar sin casa por adeudos de agua a las personas, las personas que tengan esa situación hay que acercarse (a la autoridad), lo que puede ocurrir es que les quiten el suministro pero no su propiedad raíz si la tienen, más adelante vamos a posi­cionar una postura para ver cuál estrategia jurídica deben seguir”, declaró el senador panista Juan Antonio Martín del Campo.

El también vocero de Xóchitl Gálvez en la entidad dijo que “hoy más que nunca están diciendo que la ciudadanía deben de tener un cobro justo y no más allá de lo que permita la ley, porque ade­más se va a estar mejorando el servicio y el tema del agua es una deuda con los ciudadanos de Aguascalientes, un gran reto a partir de octubre que va a estar funcionando MIAA (Modelo Integral del Agua de Aguascalientes) y va a tener mejor un mejor servicio del que está prestando Veolia, de eso estoy 100 por ciento convencido”.

Arremete de Nuevo Contra AMLO

En otro tema habló del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque asegura que hay política fallida en algunos rubros, como la seguridad en donde no se tienen que escatimar recursos en la prevención, “pero no le entiende el gobierno federal” pero “afortunadamente en Aguascalientes se vive de manera diferente a nivel nacional”.

En el tema de paquete económico para 2024, dijo que “una vez más se está apostan­do a las obras faraónicas. El presidente dijo que no iba a existir endeudamiento y resulta que será de 1.9 billones de pesos, hoy más que nunca es histórico ese endeudamiento que está haciendo el presidente porque está pidiendo prestado para que sean los otros gobiernos (que lo sucedan) los que paguen, en pocas palabras: pide lana que distribuye para quedar bien, eso es muy irresponsable”.

–¿Con esto viene una devaluación?

–No lo sabemos, pero si no ponemos manos a la obra puede pasar, porque no nada más es pedir prestado, hay que generar riqueza y a los empresarios darles oportu­nidad, una gran oportunidad de que puedan venir más empresas que por supuesto generan impuestos y con eso se pagan los programas sociales, pero el gobierno federal no lo entiende.

El senador insiste en que la campaña contra Xóchitl Gálvez es sólo para denostar, pero a la vez aseguró que eso no ha impac­tado de forma negativa en la gente.