En la Fiscalía “Hace Falta Personal Pero no Chillamos”: Jesús Figueroa

Están Aumentando Robos a Casas y Negocios, Advierte

Por Benny Díaz

Jesús Figueroa Ortega, fiscal general del estado, declaró en entrevista que “me hace falta personal y recursos, pero aun así tra­bajamos las 24 horas los 365 días del año”.

Contó que desde 2019 no se han realizado contrataciones en la Fiscalía y “puedo de­cir que cuento con 280 agentes y según la norma internación deben ser más de 500, de acuerdo a eso me hace falta un 40 por ciento más y conforme a la población es del 30 por ciento; también faltan ministerios públicos y peritos, pero cuento con un laboratorio que ha dado buenos resultados. Me hace falta dinero porque Aguascalientes no cobra los estudios de ADN, cada uno cuesta entre 45 y 60 mil pesos y son gratuitos, hay una gran demanda por los casos en los juzgados fami­liares por los conflictos entre la ciudadanía, en recursos públicos no hay dinero que alcance, los laboratorios es de los primeros con certificación y la norma internacional nos colocan en los primeros siete”.

También hacen falta peritos para los ac­cidentes vehiculares, porque “deben peritar si no son robados si no tienen conflicto e incluso no sólo en México sino en el ex­tranjero, la verificación vehicular, avalúos y la causalidad, todo esto por un simple acci­dente de tránsito y hace falta personal pero no chillamos, por eso seguimos trabajando las 24 horas los 365 días del año, no perte­necemos al Poder Ejecutivo pero hay una colaboración estrecha con la gobernadora”.

Aseguró que “vamos a seguir laborando y no hay división con la policía estatal en la capacitación de nuestros agentes y se for­man en la Universidad de la Policía (Unpol) y en la generación de este año será de 25 agentes de investigación”.

–¿Los va a mandar a Colombia?

–No, aquí, donde están las mejores calles de la ciudad, que es la que nosotros vamos a vigilar.

Sobre el caso del empresario Juan Anto­nio Álvarez Flores, que fue asesinado en avenida Universidad, “ya prácticamente es un tema resuelto, estuvimos trabajando y nos dio mucho dolor de cabeza, ese es un ejemplo de que nos falta mucho personal, se lo he dicho a la gobernadora porque estamos recibiendo de 40 a 45 mil denuncias anuales que se ha incrementado el 15 por ciento y todos los días estamos trabajando con la gobernadora y ella me hace llegar asuntos que le dicen en las calles que recorren, son reclamos ciudadanos y esa es la dinámica en las que estamos trabajando y vamos a seguir colaborando con nuestro objetivo y el enemigo de la fiscalía es la impunidad y nosotros vamos a investigar hechos y vale lo mismo un homicidio, violación, robo y hay áreas en donde tenemos un atraso im­portante y se están presentando más robos domiciliarios y negocios que en años pasa­dos y estamos trabajando con el comisario (Antonio) Martínez Romo, para nosotros es una situación de coordinación con la go­bernadora desde la perspectiva que hemos logrado bien la coordinación”.

Sobre los menores que se fugaron de la Casa Hogar del Amor de Dios, dijo que todos fueron encontrados y llevados a otros lugares, además de que “estamos investigan­do si hubo maltrato”.