Plaza de Armas

Información que Cura

TAL COMO se dio a conocer en este espacio, ayer se presentó con bombo y platillo el programa para el Festival de la Ciudad con el que se celebrará el 448 aniversario de la fundación de Aguascalientes.

EN LA PLAZA de la República fue el evento, teniendo como fondo el Teatro Morelos y todo iba bien, hasta que Gloria Romo, la titular de Turismo, se sentara junto a José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos e hicieron recordar a los de Morena con su simulacro de “unidad” cuando en la realidad están divididos y se toleran, pero no se pueden ni ver.

LO QUE dijo el alcalde Leonardo Montañez Castro fue de lo más rescatable: “se va a presentar un libro pero desde la visión de las mujeres que fundaron Aguascalientes, porque hasta ahora sólo conocemos la de los hombres”.

TAMBIÉN SE contará cómo los Chichimecas defendieron su territorio con gran garra, pero al final lograron invadir sus terrenos y los que llegaron sobrepasaron San Marcos, que era el límite.

Y LLEGAN los datos alegres, como el elenco artístico y ahí están presumiendo la actuación de varios intérpretes, como Aleks Syntek y el homenaje de Morsa a Los Beatles.

UY, PERO tremendo “resbalón” dio Octavio Ozuna, titular del IMAC (Instituto Municipal Aguascalentense Para la Cultura) cuando muy ufano dijo: “también se presentará el grupo Juanes”.

Y MINUTOS después se le unió José Ángel González Serna, quien ratificó que “el grupo Juanes” estará en Aguascalientes, algo que hay que presumir porque sólo actuará en Ciudad de México y aquí, entonces esperan una desbandada de admiradores de los estados vecinos.

¿EN SERIO no saben?, porque falta mucho para el día de los inocentes, Juanes no es un grupo, es un cantante y compositor colombiano y su nombre artístico es así porque juntó su primer nombre con las primeras dos letras del segundo.

JUAN ESTEBAN Aristizábal Vásquez, originario de Carolina del Príncipe, Colombia, que antes de saltar a la fama estuvo en un grupo de rock, alcanzó la popularidad internacional en 2004 con el tema La Camisa Negra.

SI VAN a promover un evento, por cultura general, mínimo que tengan los datos claros aunque sea de algo tan pero tan “banal” –como califican algunos–, al mundo del espectáculo, pero que ¡ah, cómo aumenta los bonos a los gobiernos que los contratan! Y aplica para morenos, tricolores, azules, amarillos, naranjas y las mezclas que hagan (BDR).

Arturo Blancas Espejo es Ratificado Como Vicepresidente del INEGI

EL SENADO aprobó la designación de José Arturo Blancas Espejo como vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por parte del Ejecutivo Federal.

BLANCAS ESPEJO tiene una larga trayectoria en el servicio público, así como en los sectores privado y académico. Cuenta con experiencia de casi 30 años en programas de generación de información estadística y geográfica.

DESDE 2009 y hasta el día de hoy, se desempeñó como director general de Estadísticas Económicas del INEGI. Como parte de sus responsabilidades, dirigió la generación de la estadística económica y las Cuentas Nacionales del país. Tuvo a su cargo la producción de datos sobre Índices de Precios, Censos Económicos y Agropecuarios, Encuestas Económicas Nacionales y la explotación de registros administrativos de carácter económico.

DE 1985 a 1999, ocupó en el Inegi los cargos de director general de Cartografía Catastral, director de Censos Nacionales y Coordinador Nacional de Censos Económicos. Además, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), así como administrador central del Programa de Actualización y Registro (PAR), en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el sector académico, impartió cátedra en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

ARTURO BLANCAS Espejo es licenciado en Actuaría por la UNAM y cuenta con cursos de especialización en Muestreo y en Contabilidad Nacional impartidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España (Inegi).

Estadísticas a Propósito del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

DESDE 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) conmemora cada 28 de septiembre el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. El objetivo es reafirmar la importancia del derecho a buscar, recibir y difundir información. Garantizar el acceso a la información contribuye al cumplimiento de las metas 16.6 y 16.10 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ya que la transparencia es parte integral de un gobierno democrático y es la vía para que la ciudadanía conozca las decisiones públicas.

EN MÉXICO, el artículo 6° de la Carta Magna establece que el Estado debe garantizar el derecho a la información pública y determina que los sujetos obligados deben transparentar y permitir el acceso a la información que poseen. Entre los sujetos que deben cumplir con dichas obligaciones se encuentran las instituciones de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno.

EN EL MARCO de este día, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) pone a disposición del público estadísticas relacionadas con los mecanismos de acceso a la información de las instituciones de las administraciones públicas estatales, así como la atención que brindaron a las solicitudes de información recibidas entre los años 2015 y 2022 Estos datos provienen del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (2021 a 2023) y del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2016 a 2020).

EN 2022, 79.1 % de las instituciones públicas estatales tenía un Comité de Transparencia.

EN 2022, las instituciones del ámbito estatal recibieron 75.8 % más solicitudes de acceso a la información pública que en 2015.

DE 2020 a 2022, más de 93 % de las solicitudes de información que recibieron las instituciones estatales se respondió dentro del plazo legal establecido (Inegi).

Estadística de Matrimonios (EMAT) 2022

LA ESTADÍSTICA de Matrimonios (EMAT) se genera con información que se capta mensualmente en las oficialías del Registro Civil. Estas proporcionan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) archivos digitales sobre los registros de matrimonios y, eventualmente, algunos casos en formato impreso.

LA EMAT se publica anualmente y refleja las principales características del matrimonio y de las y los contrayentes, como: año y mes de matrimonio; entidad y municipio de registro; tipo de régimen matrimonial; entidad, municipio y localidad de residencia habitual; sexo; edad; nacionalidad; nivel de escolaridad; ocupación; condición de actividad económica; posición en el trabajo y situación laboral de las personas que contraen nupcias.

PARA 2022, la información que integró la EMAT provino de 4 709 oficialías del Registro Civil. Se registraron 507 052 matrimonios, con lo que se obtuvo una tasa nacional de 5.7 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años o más. La cifra representa un incremento de 11.9 % respecto a los 453 081 de 2021. En 2013 la tasa fue de 7.5.

A NIVEL nacional, la tasa de matrimonios por cada mil habitantes de 18 años o más fue de 5.7. Esta representa un aumento de 0.6 puntos respecto a la de 2021. La mayor tasa se registró en Quintana Roo, con 9.5. La menor, en Ciudad de México, con 3.8.

DURANTE 2022, se registraron 5 829 matrimonios entre personas del mismo sexo. De estos, 2 353 se realizaron entre hombres y 3 476, entre mujeres (Inegi).

Estadística de Divorcios (ED) 2022

LA ESTADÍSTICA de Divorcios (ED) se produce anualmente. La información procede de los registros administrativos de los Juzgados de lo Familiar, Mixtos y Civiles, así como de las oficialías del Registro Civil.

EN MÉXICO, durante 2022 se registraron 166 766 divorcios, un incremento de 11.4 % con respecto a 2021. Los trámites pueden ser administrativos o judiciales. Los datos indican que 90.5 % (150 945) se resolvió por la vía judicial y 9.5 % (15 821), por la vía administrativa.

LOS DIVORCIOS en el país se incrementaron en los últimos años. La tasa nacional de divorcios por cada mil habitantes de 18 años o más pasó de 1.39 en 2013 a 1.86 en 2022. El año 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia por la COVID-19, presentó una disminución respecto a 2019.

LA TASA nacional de divorcios por cada mil habitantes de 18 años o más fue de 1.9. Las entidades que registraron las tasas más altas fueron: Campeche, con 4.8; Sinaloa, con 3.7 y Nuevo León, con 3.6.

LAS PRINCIPALES causas de divorcio a nivel nacional fueron: el divorcio incausado, con 66.5 % y el mutuo consentimiento, con 31.7 por ciento (Inegi).

Información Oportuna Sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México, Agosto de 2023

EN AGOSTO de 2023, la información oportuna de comercio exterior indica un déficit comercial de 1 377 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 5 704 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2022.

LA BALANZA comercial presentó un déficit de 8 602 millones de dólares, en los primeros ocho meses de 2023. En el mismo periodo de 2022, el déficit fue de 24 741 millones de dólares.

EXPORTACIONES. EL valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 52 360 millones de dólares, cifra integrada por 49 317 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 3 042 millones de dólares de petroleras. En el mes de referencia, las exportaciones totales mostraron un aumento anual de 3.8 %, resultado neto de un incremento de 4.3 % en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 4.6 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 5.2 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo retrocedieron 0.1 por ciento.

CON CIFRAS ajustadas por estacionalidad, en agosto de 2023, las exportaciones totales de mercancías observaron una reducción mensual de 0.31 por ciento. Esta se originó de una disminución de 0.93 % en las exportaciones no petroleras y de un alza de 11.39 % en las petroleras.

IMPORTACIONES. EL valor de las importaciones de mercancías fue de 53 737 millones de dólares, monto que implicó una caída anual de 4.3 % en agosto de 2023. Lo anterior fue producto de una disminución de 37.1 % en las importaciones petroleras y un ascenso de 0.8 % en las no petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observó un descenso anual de 8.6 % en las importaciones de bienes de uso intermedio, un alza de 7.5 % en las importaciones de bienes de consumo y de 18.2 % en las de bienes de capital.

CON SERIES ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un incremento mensual de 1.48 %, que fue reflejo de crecimientos de 0.83 % en las importaciones no petroleras y de 9.14 % en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron avances mensuales de 5.82 % en las importaciones de bienes de consumo, de 0.83 % en las de bienes de uso intermedio y de 0.12 % en las de bienes de capital (Inegi).

Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos, Julio de 2023

EN JULIO de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) registró 99.8 puntos: no presentó variación con relación al mes previo.

EL ÍNDICE Global de Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGRESE) fue de 106.5 puntos: disminuyó 0.5 % en julio de 2023 con relación a junio y con cifras desestacionalizadas.

EL ÍNDICE Global de Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos (IGREMSE) bajó 0.5 % a tasa mensual y alcanzó un nivel de 106.8 puntos, en julio de este año y con datos desestacionalizados.

A TASA anual y con series desestacionalizadas, en julio de 2023, el IGPOSE aumentó 0.7 %; el IGRESE, 4.7 % y 4 % el IGREMSE (Inegi).