Niega Presidente Municipal que Agua en el Municipio Esté Contaminada por Arsénico

Entre Ocho y 10 Pozos Podrían ser Cerrados

Por Benny Díaz

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, negó en entrevista colectiva que el agua potable tenga arsénico: “no tiene ese problema, este año hemos invertido aproximadamente 800 millones de pesos y más bien es que tenemos que hacer un diagnóstico de aquellos pozos que no son rentables y podrían estar dejando de operar, estamos trabajando con nuevos al oriente porque hay algunos que son muy antiguos y algunos definitivamente los vamos a cerrar porque están sacando de ocho a 10 litros por segundo y son inoperantes por el gasto de mantenimiento y operativos, pero no todos son la misma situación”.

Los pozos que podrían dejar de funcionar son entre ocho y 10, porque resulta más costoso que estén operando a la cantidad de agua que se extrae.

Otra de las grandes metas, indicó, “es la rehabilitación principal porque se pierde la mitad del agua por las fugas que hay en la red, ya que de cada 100 litros se desperdician 50 por la mala calidad y por eso estamos viendo lo que nos ofreció la embajada israelí, que nos ofrecieron esquemas para rehabilitar las redes sin romper el concreto, y también nos ofrecieron un diagnóstico por medio de un convenio con un satélite japonés, donde va a arrojar dónde hay más pérdidas y ahí hacer las inversiones en un proyecto integral y más que la norma 127, que es de la calidad como ciudadanos también debemos hacerlo con la cantidad”.

Al cuestionarle Página 24 sobre si se mantendrán los mismos criterios para surtir de agua a los nuevos fraccionamientos sin importar si son de alta gama o de interés social, señaló que “lo que sucede es que los tandeos, independientemente del tipo de tarifa, es dónde se encuentren y sucede en algunas zonas donde construyeron con cisternas aunque tandeen tienen problemas en zonas donde no cuentan con cisternas ni tinacos, como La Estrella en donde muchas viviendas de origen se construyeron sin esto porque había agua directa las 24 horas y no planearon tener dónde almacenarla y es donde tenemos los mayores problemas, y por eso el proyecto de tanques gigantes en la parte más alta de Aguascalientes para que les llegue a las zonas que tienen tandeo, por gravedad, para que ya no dependan de esto y vamos a ir resolviendo de forma gradual”.

Sobre la cartera vencida, dijo que quienes tienen adeudos con Veolia le deben pagar, además de que ya comenzaron a llegar el primer vector, “vehículos, cámaras para videograbar los pozos que tengan colapso, los vehículos para las cuadrillas, supervisores y pronto estaremos dando a conocer que estamos equipándonos para enfrentar el gran reto, y lo digo con seriedad, asumiremos con mucha responsabilidad y madurez”.

También dio a conocer que mil 200 personas han presentado solicitud de empleo para integrarse a trabajar a MIAA y en la primera etapa se contrató a 50 como lecturistas y es probable que se llegue a contar entre 350 y 400 trabajadores.

Entre esos estarán quienes reparen las fugas, supervisores, entreguen los recibos, pero también se requieren a quienes estarán en las plantas tratadoras y el laboratorio químico, que va a dar seguimiento a más de 220 pozos y también el saneamiento del agua.

“Cuando pagamos un recibo no solamente lo hacemos por abrir la llave y tener agua, también se cobra el derecho a la conexión y a la red sanitaria y el saneamiento”, así como la operación de las plantas tratadoras “que son 14 las que tiene el municipio y estamos tratando 380 litros por segundo y más del 90 por ciento se aprovecha en riegos, aunque tenemos la deuda de que llegue de manera entubada desde la planta hasta los camellones y parques”.