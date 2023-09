La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

CREÍ ERA GENTE SERIA…



Se llama Leonel Mata Atilano, pero sus cuates y correligionarios le dicen ‘El Arqui Leonel’, no es originario de Aguascalientes, no; Noel Mata llegó a la “Tierra de la Gente Buena”, con una mano adelante y una atrás, pro­cedente de Lagos de Moreno, Jalisco, en donde vio la primera luz un 4 de noviembre de 1966 y aquí lo educamos en la Universidad de Aguascalientes, dándole su título de Arquitecto y una maestría.

Su primera chamba en el servicio pú­blico fue como secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (2013- 2016), comenzando así su meteórica carrera política, la que continuó como alcalde de Jesús María, Aguascalientes (2017-2019).

A los pocos días de haber acabado ese hueso, su paisano, el entonces ‘desgo­bernador’ Martín Orozco Sandoval, lo nombra secretario de Obras Pública y en 2021, lo hace diputado federal, pero, engolosinado, desde ahí busca… adivinó usted, la alcaldía de la capital del estado.

Este es, a grandes rasgos, el “pedigrí” de No, él Mata, que cuando me lo pre­sentaron mostró ser gente seria nada ri­josa pero con algunos señalamientos de corrupción; me quedé con lo primero: “serio y no rijoso”.

Después lo vi uno o dos veces, pero ya muy cambiado, tanto que ni siquiera volteó a verme, pero pues así es el aba­rrote, probablemente por ahí lo men­cionamos -no recuerdo-, pero en fin.

Lo que sí me han platicado es que el arquitecto Mata ya se metió al callejón de las “mamadas” y el pasado lunes lo comprobé: aquí en Aguascalientes in­sultó al Preciso Andrés Manuel López Obrador (AMLO): lo acusó de “ratero y de estar chatarrizando al país”.

¡Ah cabrown! ¿Cómo está eso?, me pregunté y me chuté la nota de nuestra compañera Benny Díaz:

“Andrés Manuel López Obrador está chatarrizando al país, es un gobierno chatarra (sic) que no quiere rendir cuenta a los mexicanos de cuánto se está roban­do, literalmente, es deshonesto (resic) y nada menos acaba de comprar algunos trenes, vagones, a Inglaterra para fun­cionar como tren en el Itsmo y los están inaugurando con gran novedad cuando tiene más de 40 años de uso”.

Y prolongó su mamada:

Aseguró que “los proyectos insignias siguen sin funcionar como el Tren Maya, que ya triplicó su costo; la refi­nería Dos Bocas aumentó su costo dos veces, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, está triplicando de a como fue planeado y no han sido ter­minados”.

Y sentenció:

“Saben que ninguno va a funcionar”, ¡jajaja!, ahora me carcajee.

Voy con mi hacha: ¿Cómo es posible que Mata, siendo arquitecto, ignore que los costos de las obras aumentan pues por lo regular los materiales su­ben de precio, como cuando llegó la pandemia y luego la maldita inflación internacional por la guerra Rusia- Ucrania, entre otras cosillas?

¿Cómo es posible de que el arquitecto Mata que fue “secretario de Obras Pú­blicas” en el gobierno de Martín Orozco ignore que una cosa es el proyecto de una obra y otro muy superior el costo final?

No os maméis, Noel.

Ahora con la mamadita esa de que “sa­ben que ninguno va a funcionar”, casi casi se me sale la chis de la risa, jajaja… ¡Ah, pinche arquitecto tan mamón!

Hasta me hizo recordar aquella anéc­dota de cuando el ilustre y chingon­sisimo maestro de obras J. Refugio Reyes Rivas construía el templo de San Antonio, y pasó por ahí el envidioso arquitecto Camilo E. Pani y le lanzó al joven Cuco un:

“¡Adiós, arquitecto sin título!”.

“¡Adiós, título sin arquitecto!”, fue la respuesta y lo sepultó.

La bronca de mucha raza que viene de afuera, como Noel y luego hacen políti­ca en la “Tierra de la Gente Buena”, es que comienzan muy humildes, mo­dositos, pero luego comienzan a agarrar “güeso tras güeso” y se van transfor­mando como el “Mosco” Reyes Veláz­quez, que nos llegó de Guanajuato, o un Martín Orozco que se dejó caer desde un pueblecito de Jalisco, llamado Santa María de los Ángeles, finas personas que se enriquecieron en el poder y ahora se dan vida de príncipes.

O el miserable gringo maldito Carlos Lozano de la Torre (nacido en el pue­blo de Bakersfield, California, Estados Unidos), también cortado por la misma tijera de la soberbia, deslealtad, trai­ción, corrupción e impunidad.

Claro que Mata es, en comparación con estos tres tristes y multimillonarios tigres, un niño de pecho, pero el jalis­quillo va por el mismo camino: denostar a lo pendejo en su intento por ganar reflectores que la abran camino a un ‘güeso’ cada vez con más tuétano:

LA REALIDAD DE LOS TRENES…

En principio, el Tren Maya es una obra súper chida y los enterados dicen que actualmente en ningún otro país del mundo se construye otro de esta envergadura (no es albur): para la cons­trucción del Tren Maya se fabrican en Ciudad Sahagún, Hidalgo con manos mexicanas, 42 trenes y 219 carros, to­dos ellos nue-ve-ci-tos; así es que no veo ninguna “chatarra” alguna.

“Con respecto al Tren Interoceánico en el Itsmo de Tehuantepec, es otro boleto que compró AMLO es otra obra chidonga que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico: 329 kilómetros que irán de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, ade­más se provee la carga por el Golfo de México de Coatzacoalcos a la península de Yucatán, enlazándose en Palenque con el Tren Maya y con la Refinería de Dos Bocas en Tabasco…” ¿Arrooozzz?

Bueno, pues como a la raza de bronce la traen en friega construyendo trenes y vagones para el Tren Maya, la Marina Armada de México decidió comprar tres locomotoras y 11 vagones recons­truidos al Reino Unidos que ya están funcionando a la perfección, en tanto haya chance de construirlos nuevos en Ciudad Sahagún, pues la raza está muy entretenida con el titipuchal de chamba que tienen por el Tren Maya.

Entonces, que Noel Mata se deje de mamadas de que AMLO pretende cha­tarrizar el país, pues como decíamos los chavos de mi generación, ante tamaña succionada: “El departamento de ma­madas, está más abajo”, tan tan.

MI BUEN LALO GONZÁLEZ

“El PIPORRO”…

Tenía varios ayeres de no ver a mi gran amigo Lalo González “El Piporro”, periodista muy completo y de la vieja guardia: está fuerte como un roble, después de vencer a la muerte por tres veces vía el COVID-19.

Me dio muchísimo gusto verlo y nos fundimos en un abrazo, hablamos largo y tendido con algunas interrupciones, pues el hombre es harto conocido y es­timado ya por colegas, ya por servidores públicos, pues mi buen Lalo ha estado en ambos lados del mostrador: ha sido “borracho y cantinero”, pues, y en am­bos lados de la barra un buen amigo: ¡amigazazo!

Me cuenta que ya tiene tres concesio­nes de radio y que, como dice el clásico, “va por más”, apoyando por su hijo Mauricio.

Tipazo el buen “Piporro”, y queda­mos de cotorrear más seguido y, por qué no, echarnos un güisquito como en los buenos tiempos. Amén.

CÓMO PASAN LOS AÑOS…

El viernes 15 de septiembre pasado, TRIBUNA LIBRE Jalisco cumplió 15 años de exitosa presencia en el vecino estado, cuya capital es conocida como “La Perla de Occidente”; recorrer el estado es una experiencia muy bonita, yo tuve la oportunidad de hacerlo y ten­go de gratos recuerdos, por eso cuando sentí que podría crecer hacia un estado vecino: Jalisco o Guanajuato, me deci­día por el primero.

Y a 15 años de distancia, en la que hemos visto pasar a gobernadores como Emilio “Etilio” González Márquez (2007-2013), Jorge Aristóteles Sando­val Díaz “Aristóntoles” (2013-2018), asesinado en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020 y Enrique “Cara de Papa” Alfaro Ramírez (2018-2024), continuamos como el güisqui aquel: “Tan campantes”.

¡Salud por esos 15 y los que faltan!

LA TRUCULENTA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ…

La verdad es que no me sorprende, la vida de “la indígena imperial que viste lujosos y costosos huipiles elaborados con finas y exclusiva telas y diseños y oliendo a perfume francés”, ha sido truculentamente “rodolfa”.

Y hoy resulta que la transa hidalguen­se es “ingeniera falzati” pues plagió su informe profesional, con el que obtuvo su título de ingeniera en computación.

El rumor de que Xóchitl “ya valió Bertha” comenzó como reguero de pólvora en redes sociales, pero la virtual candidata del PRIANRD a la Presiden­cia de México lo negó a botepronto.

Sin embargo ayer miércoles la Uni­versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó mediante un comunicado que: “Ante las recientes publicaciones en algunos medios de co­municación y redes sociales aludiendo a la presunta falta de integridad y ho­nestidad académica en la presentación del informe escrito, correspondiente al trámite de titulación por trabajo profe­sional de la egresada Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, el rector de la Univer­sidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, pidió al di­rector de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corres­ponda.

“En el oficio, emitido con esta fecha, se precisa que lo anterior se lleva a cabo en apego al artículo 36 del Reglamento General de Exámenes de la Universi­dad Nacional Autónoma de México”, finalizó.

…“LA PENDEJIÉ”…

Ante tal contundencia de la UNAM, Xóchitl Gálvez ya no pudo seguir nega­do de haber “copiado párrafos íntegros de otros documentos al elaborar su tra­bajo para obtener el título de Ingeniera en Computación”, y reconoció:

“La pendejié, debí haber puesto de dónde era, la verdad”, o sea, reconoció que había cometido un robo en despo­blado, un atraco intelectual.

“TENGO HUEVOS Y MUCHOS”…

Sin embargo, de un momento a otro pasó del reconocimiento de haberla ‘pendejiado’, a su acostumbra bravuco­nería de barriada:

“No me asusto ni me rajo (sic), ya han querido demoler mi casa, ya di­jeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera, mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo, y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más”, tronó.

Genio y figura, Xóchitl haría buena pareja con la comediante “La India Yu­ridia”, ambas tienen un lenguaje muy florido y visten cómo indígenas, aunque Xóchitl sería la indígena fifí y Yuridia la india “probe” porque viste de tergal.

Y hablando de Xóchitl: ¿qué hay de cierto de que la hidalguense corrió a su esposo el músico Rubén Sánchez de la casa roja?

Y CON ESTA ME DESPIDO…

Otro que pretende hacer “méritos” echándole el caballo encima al Presi­dente de México, es nuestro archico­nocidísimo senador de la República, Juan Antonio Martín del Campo, “experto analista en economía, política y problemas sociales”, quien desde la tribuna del Senado ayer miércoles hizo un análisis sobre la pobreza de los más pobres y de la inflación más cañona de los últimos 23 años, o sea, cuando Fox llegó a “Los Pinoles”, presto a sacar a los priístas del gobierno:

“Tal parece (sic) que estamos viviendo dos países -dijo-: el país de la fantasía, acá a mi izquierda, y el país que vemos la realidad en cada una de las calles, en cada una de las colonias, en cada uno de los estados.

“Es un hecho, a los más pobres de los más pobres les ha ido mal (buen descu­brimiento, senador, a’i de pasadita deles a los más “probes” una buena ración de tacos de su taquería de la Colonia Hé­roes) y cada día peor en este gobierno federal, y es que en ese (sic) sexenio los mexicanos hemos padecido el peor de los impuestos (sic) que puede permitir (resic) un gobierno, la alta inflación (¿qué la inflación no es mundial?, pre­gunto), lo cual le pega particularmente a los más necesitados (dele gracias a Dios que a usted la inflación le hace los mandados).

“De acuerdo con las cifras del Inegi -continuó el experto economista- a finales del 2018 a la fecha la inflación promedio anual en nuestro país ha sido del 5.2%, la más alta en los últimos cuatro sexenios.

“Además, en el 2021 y 2022 la infla­ción en nuestro país llegó a estar casi cerca del 8%, un nivel que no veíamos desde hace más de 23 años.

“En el caso de los aumentos a los pre­cios en los alimentos, ha aumentado un 14% anual.

“Esto tuvo un efecto devastador en el poder adquisitivo de las familias mexi­canas.

“Si bien es cierto que el salario míni­mo se duplicó entre el 2018 a 2023, la realidad es que, ante el nulo crecimiento de este sexenio y el escaso aumento del empleo formal, entonces el incremen­to del salario mínimo poco o nada ha contagiado el promedio que percibe la mayoría de los trabajadores.

“Lo peor es de que los alimentos bá­sicos han alcanzado una tasa superior, y según datos del Inegi desde el 2018 a agosto de este año, productos como el pollo han aumentado un 57%, la tortilla de maíz un 59%, el pan de caja un 69%, el aguacate 73%, la harina, los aceites comestibles un 91%, el limón un 94%. Por sólo mencionar algunas cifras y algunos ejemplos.

“Esos incrementos en diversos pro­ductos básicos son veneno puro para las finanzas de las familias más pobres de nuestro país, ya que son justamente las que destinan cerca de la mitad de sus gastos en la compra de alimentos.

“Si bien la pandemia y la guerra en Ucrania tuvieron un impacto en los precios de granos y energéticos, el go­bierno de la 4T también es responsable de esta carestía (sic).

“Está documentado que la inseguridad y, sobre todo, el cobro de derecho de piso por parte del crimen organizado ha provocado incrementos en los precios y en los productos como el limón, el aguacate o el pollo.

“También está comprobado que el des­mantelamiento del esquema de apoyos y subsidios a los productos, por ejemplo, también el cierre de Financiera Rural y el fraude de más de 15 mil millones de pesos (sic) en Segalmex, son accio­nes que este gobierno ha contribuido a la debilitación de la productividad del campo mexicano.

“Todo esto ha tenido como resultado una menor oferta de productos alimen­tarios y, por lo tanto, ha elevado los precios de los artículos de consumos bá­sicos, fortaleciendo a las importaciones.

“Otro dato que comprueba esta pro­blemática es el aumento de la pobreza extrema en México del 2018 al 2022, de acuerdo a las cifras del Coneval.

“El año pasado el número de mexica­nos en pobreza extrema fue de 9.1 mi­llones de personas, por arriba de las 8.7 millones registradas en el 2018.

“Estamos hablando de que al menos 400 mil mexicanos más no tienen ingre­sos suficientes para adquirir los alimen­tos más elementales.

“Esto resume que la pobreza en Méxi­co es, sin duda, producto precisamente de la escasez de alimentos, pero tam­bién del rotundo fracaso de la política de empleo y de los salarios de este gobierno.

“De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y de Empleo del Inegi, uno de cada tres trabajadores del país sobrevive con sus familias con ingresos menores a los seis mil 200 pesos men­suales, es decir, menos de un salario mínimo al mes (el salario mínimo, senador, es de $207.44, diariosX30= $6,223.20).

“Por eso la pobreza laboral va en aumento, pues según los datos del Co­neval el segundo trimestre de este 2023 el 37.8 de la pobreza en México tienen ingresos salariales menores al costo de la canasta alimentaria, lo que va en au­mento por arriba del 36.6% registrada en el primer semestre del año 2020”.

En otras palabras, cuatro de cada 10 mexicanos no les alcanza para ganar ni siquiera para comer dignamente, subra­yó el economista Martín del Campo; y menos vendiendo tacos tan caros.

“Después de estos números queda cla­ro que el aumento al salario mínimo por decreto ha sido insuficiente para pro­porcionar una recuperación del poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores mexicanos y sus familias.

“Se requiere de mucho más, se requie­re de un esfuerzo entre todas y todos, por ejemplo, requerimos de un gobierno que, junto con el Banco de México, baje la inflación, que vuelvan un estí­mulo a la productividad del campo y garantice la seguridad a los productores, que realicen una agresiva promoción económica, que sea un facilitador en la inversión y la promoción de la formali­dad y de la economía.

“Todo esto debe a hacerse mediante una política fiscal simple y agradable y muy amigable, y que no utilicen el terrorismo fiscal como su principal he­rramienta para obtener más ingresos a costa de espantar las inversiones.

“Por lo tanto, es tiempo de cambiar la política económica de nuestro país, estamos a tiempo para que esto no sea la gran debacle”; bueno, pues de lengua me como un plato… el purrún es hablar a lo pendejo, porque pues el PAN en 12 años de gobierno, lo único que hizo fue una guerra contra los cár­teles contrarios, enriquecer a Vicente Fox y Marthita Sahagún y sus ambas proles, remodelar a todo lujo el rancho San Cristóbal; enriquecer a lo bestia a Felipe y a la Calderona, construir una barda en el estado de Hidalgo que pretendía ser de una refinería, y la estela de luz que costó algo así como mil 305 millones de pesos, a cambio de meter a la cárcel al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues les salió barato.

No por nada el PRI con Peña Nieto les arrebató la Presidencia de Méxi­co, y AMLO hizo lo propio seis años después y ahora con mamada y media pretenden recuperar el poder… dejen ya de “pendejiarla”, y pónganse a trabajar; estaría bien que el senador Martín del Campo venda la gasolina más barata y que un día a la semana regale tacos a los pobres más pobres, digo…

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 21).