Plaza de Armas

Un Barco

ASÍ ES como califica Francisco Javier Esparza Pantoja al Centenario Hospital Miguel Hidalgo, mismo que dirige desde que inició el quinquenio.

NO SIGUE la queja de Rubén Galaviz Tristán, quien ha acusado el sector salud estaba para llorar al concluir el sexenio anterior, pero se puso un tanto poético y filosófico al afirmar que el mantenimiento de dicho nosocomio debe ser al instante y es como un barco con una tripulación de mil 500 pasajeros a bordo (trabajadores), cada quien debe hacer lo que le corresponde para mantenerse a flote y avanzar.

“HAY DÍAS calmos y otros sumamente tormentosos”, por eso todos deben de estar en el lugar y momento que debe para hacer lo que saben y sacar adelante el barco.

LA GOBERNADORA, por su parte, dijo que les pidió a todos los de esa tripulación que “traten a los pacientes como si fueran sus familiares”.

UY, PUES en el área de cajas está una que no responde ni el saludo, se dirige de mal modo y con algunos, los que lo permiten, a gritos por aquello de la letra que les corresponde de acuerdo al cobro y para saber si son de IMSS Bienestar o del Seguro Aguascalientes.

ESTÁ EN el turno matutino, para más señas… pobres familiares, con esa actitud necesitan atención urgente del área de salud mental, porque si trata a los pacientes como a su familia, es de las miles disfuncionales que hay en la entidad donde se “entienden” a gritos, sombrerazos y lo termine en “azos”.

Y SI ESE hospital lo andan manejando como un barco, cuidado con la tripulación pues, porque mil 499 pueden hacer las cosas bien y una no, y si no, nomás fíjense en lo que le pasó al Titanic que por no fijarse en el iceberg se fue al fondo del mar (BDR).

Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) 2022

LA ESTADÍSTICA de Nacimientos Registrados (ENR) se genera anualmente a partir de la información que se capta durante el registro de los nacimientos que realizan las oficinas del Registro Civil en todo el país. La información que integra la ENR la suministraron 4 972 fuentes informantes.

EN MÉXICO, durante 2022, se contabilizaron 1 891 388 nacimientos registrados. La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil fue de 54.5. La disminución fue de 1.1 unidades respecto al año anterior.

EN 2022, de los nacimientos registrados, 63.8 % (1 206 413) ocurrió en ese año; 21.2 % (400 570), en 2021 y el complemento, en años anteriores. Más de 93 % de los nacimientos ocurridos entre 2013 y 2021 se registró entre el año de ocurrencia y el año inmediato posterior. El porcentaje es superior a 96 % en los tres años siguientes a la ocurrencia. En los años subsecuentes se registra el resto de los nacimientos.

DE LAS personas registradas, 82.0 % obtuvo su acta de nacimiento antes de cumplir 1 año, mientras que 18.0 % tenía 1 año o más al momento del registro.

50.1 % DE los nacimientos registrados correspondió a madres quienes al momento del nacimiento tenían entre 20 y 29 años; 5.8 % correspondió a madres con edades entre 10 y 17 años.