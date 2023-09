Ventana Policiaca

Aborto Espontáneo

YOHANA DANIELA “N” “N”, de 27 años, Una migrante venezolana sufrió un aborto espontáneo, cuando iba en busca del famoso “sueño americano”… ALRE­DEDOR DE la una de la madrugada de ayer, policías estatales y municipales de San Pancho, así como socorristas de la Cruz Roja Mexicana, recibieron el reporte de que en los patios de Ferromex, en la Estación Chicalote, San Francisco de los Romo, una migrante estaba sufriendo fuertes dolores… RÁPIDO SUBIERON a una de las góndo­las del tren y atendieron a la joven, a quien empaquetaron en una camilla especial y la bajaron del vagón para ser trasladada de urgencia al Hospital de la Mujer, donde su estado de salud se reportó delicado “pero estable”… AL MISMO nosocomio fue llevada la guatemalteca Ana María “N” “N”, junto con sus tres hijos menores, ya que sufrían síntomas de deshidratación.

Adolescente da a luz en Patrulla

POLICÍAS DE vialidad ayudaron a una adolescente a dar a luz en una patrulla, afue­ra del Hospital General Tercer Milenio… MINUTOS ANTES de las ocho de la ma­ñana de ayer, Jesús “N” “N”, de 19, que les hacía señas en el cruce de las calles Victoria y Emiliano Zapata, en la Zona Centro, pidió ayuda a los oficiales, ya que su mujer, de 17, tenía fuertes dolores de parto y la llevaba a un hospital… LA FÉMINA fue subida a la patrulla y de urgencia la trasladaron al Hospital General Tercer Milenio, pero afuera del área de urgencias ella no pudo esperar más y los oficiales le ayudaron a parir una bebé, siendo ambas ingresadas, reportándose estable su estado de salud

Ya no Pudo Bajar del Cerro

MARÍA “N” “N”, de 55 años, subió al cerro de El Picacho, pero ya no pudo descender, por lo que policías, bomberos y elementos de Protección Civil la bajaron en camilla para ser llevada a recibir atención médica… LA MAÑANA de ayer, junto con familiares escaló el famoso lugar, pero como no había probado alimento alguno, agua ni tampoco sus medicamentos, por lo que ya no pudo descender… LAS RESCATISTAS la colocaron en una camilla especial y la bajaron, para que sus familiares la llevaran con su médico de cabecera.