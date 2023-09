Plaza de Armas

SEGÚN EL gerente general de Judd Wire, Satoshi Shukushima, para que los nipones decidieran invertir más de 400 millones de pesos en tierra azteca tuvo que hacer, literal, una “gira” por varios estados para ver los pros y los contras de cada uno y hacer una buena decisión, porque no iban a arriesgar su dinero ni dejarse llevar por “espejitos”.

TOTAL QUE el hijo del país del sol naciente anduvo por Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, que fueron potenciales candidatos para que Judd Wire abriera su empresa en México, pero resultó que en todos esos lugares le hablaron de Aguascalientes.

LE CONTARON, según dijo por medio de un traductor, que para vivir es una preciosidad, que las personas son buena gente y que la seguridad, uy, casi la octava maravilla y ya en último lugar la capacidad y disponibilidad de la mano de obra calificada.

ENTONCES SE dejó venir para la tierra de la gente buena, el cielo claro, agua (escasa) clara y tierra buena.

EL RESULTADO es que la realidad superó sus expectativas que porque además de que lo recibieron con reverencias, en las calles no le tocaron el claxon (por las prisas, o sea se encontró con puros automovilistas que andaban de buenas o de plano no le tocaron las horas pico) y que nadie le dijo nada porque hablara en otro idioma que no fuera español… pues claro, ni le entendían y ya parece que le iban a traducir que lo hubieran dicho.

TOTAL QUE se convenció de traer la billetiza a Aguascalientes y que se siente feliz y encantado de la vida porque “es un lugar seguro y tranquilo para vivir”… Bueno (BDR).

Indicadores del Sector Manufacturero, Julio de 2023

EN JULIO de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) muestran que el personal ocupado total del sector manufacturero disminuyó 0.2 % a tasa mensual. CON RESPECTO a junio de este año, las horas trabajadas cayeron 0.2 % y las remuneraciones medias reales pagadas (sueldos, salarios y prestaciones sociales), 0.3 por ciento.

EN EL MES de referencia, a tasa anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total incrementó 0.3 % y las remuneraciones medias reales, 4.3 por ciento. Las horas trabajadas descendieron 0.6 por ciento.

Estadísticas a propósito del Día Nacional de Protección Civil

EN MEMORIA de los daños que causaron los terremotos ocurridos en septiembre de 1985, el Gobierno de México decretó el 19 de septiembre como Día Nacional de Protección Civil. El objetivo es fomentar una cultura de autoprotección y despertar el interés de la población por crear acciones de prevención que ayuden a minimizar los daños que derivan de situaciones de catástrofe o emergencia.

PARA ESTABLECER las bases de la coordinación en materia de protección civil entre la federación, las entidades federativas y los municipios, en el año 2000 se promulgó la Ley General de Protección Civil (LGPC). Esta rige y establece los lineamientos sobre protección civil en México y la define como el conjunto de acciones solidarias y participativas encaminadas a proteger y salvaguardar la vida de las personas, su patrimonio y el ambiente que las rodea, de riesgos de origen natural y humano.

DICHA LEY instruye a las unidades de protección civil para organizar, coordinar y operar el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y los sistemas estatales y municipales. También señala que estas unidades se encargan de realizar acciones de prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia, fenómenos naturales o situaciones adversas provocadas por la acción humana.

CON EL objetivo de conocer los recursos humanos y presupuestales con que cuentan las unidades estatales de protección civil, así como de las acciones de protección civil que realizaron estas unidades durante 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta este comunicado con información del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022 y 2023.

EN 2022, había 3 884 personas servidoras públicas en las unidades estatales de protección civil, lo que representa tres personas por cada 100 mil habitantes.

EN 2022, 1 852 personas hicieron trabajo voluntario en las unidades de protección civil de 13 entidades federativas.

DURANTE 2022, las unidades de protección civil estatales atendieron 45 761 eventos como: sismos, inundaciones, incendios, entre otros.