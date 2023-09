José Manuel González Mota Está Enquistado y no es Sano Para Asientos: Juan Luis Jasso

“Se Enfermó de Poder”

Por Benny Díaz

Juan Luis Jasso Hernández no se anduvo con rodeos respecto a José Manuel González Mota, quien traicionó a Morena y la Cuarta Transformación para convertirse en panista y ahora pretender reelegirse como alcalde de Asientos: “está enquistado, no se quiere quitar, no es sano para los ciudadanos ni para él como persona”.

En entrevista colectiva, el diputado afirmó que: “ni es sano que repita para la gente, ni para él que cambie de siglas (partidistas) a su edad. En su momento armamos un equipo político en favor de Asientos, para impulsar a los jóvenes, que hubiera desarrollo para el municipio y un cambio verdadero, pero se enfermó (de poder)”.

–¿Qué viene para Juan Luis Jasso?

–Tengo la aspiración de sacar adelante el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum Pardo, que es de todos los mexicanos y en nuestra tierra estaremos del lado de la ciudadanía.

Por eso afirmó que él va a abonar a la unidad de Morena para que siga adelante en Aguascalientes y sea una verdadera oposición.

Sobre cómo ve a Asientos, mencionó que “muy necesitado de un alcalde morenista de verdad como el que teníamos en 2019, creo que se lo merece”.

Jasso Hernández fue presidente municipal de ese ayuntamiento en ese periodo y también dijo que en el 2021, cuando fue votado como diputado, “superé en cantidad de sufragios a los que obtuve en 2019, y lo hice con mucho corazón y vamos a echarle las ganas para ir hacia adelante”.

–¿Se ve como presidente municipal nuevamente?

–Nos vemos con la bandera de Morena en todo lo alto y que se agarre quien se tenga que agarrar.

Sobre la seguridad en Asientos, dice que es algo que le preocupa porque “están cortando el listón de una infraestructura (la puerta de acceso) y ahí desde hace mucho tiempo está presente el Ejército Mexicano y también la policía estatal, la diferencia que habrá ahora es que van a contar con techo y baño, pero no va a brindar más tranquilidad y seguridad ni siquiera en la comunidad donde la construyeron”.

Y es que seguido sabe de situaciones que se presentan en el lugar y que mantienen en estado de alerta a los ciudadanos.