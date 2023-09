Congreso ha Sido Omiso y Debe Homologar Varias Leyes con lo Federal Como es la Tortura: Figueroa

“No Debemos Esperar a que la SCJN nos Tenga que Mandatar”

Por Benny Díaz

Leslie Mayela Figueroa Treviño, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, llevó a cabo la mesa de análisis de la iniciativa para crear la Ley Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Aguascalientes.

La legisladora declaró a Página 24 que ante esto el “Congreso ha sido omiso y no debe, bajo ninguna circunstancia, responder a los intereses de unos cuantos, debe comprometerse con la ciudadanía y ver por lo colectivo antes que lo individual”.

Confirmó que se recibió un exhorto del Senado de la República para que se creara esta ley, porque aunque dijo desconocer el caso de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y la tortura que ejerció en cientos de personas, según consta en el informe Hasta Perder el Sentido de la ONU-DH, “se sigue dando esta práctica y hay que estar homologando las leyes con las que existen a nivel federal y esa práctica sigue porque las cifras asustan en un estado tan pequeño como es Aguascalientes, por otra parte está el llamado a que en lo general los diputados de esta legislatura nos actualicemos y no tengamos que esperar a que la sociedad se organice y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos tenga que mandatar lo que tenemos que hacer por nosotros mismos”, esto en referencia a lo de la legalización del aborto.

Regresando al tema de la tortura, Figueroa Treviño aseguró que esta ley no se trata de hacerla “como yo crea”, por eso convocó a varias voces y expertos para que se abordara esta situación y entonces sí redactar las sanciones para aquellos que recurran a esta práctica.

“No puedo construir sola y hay que escuchar todos los contextos para homologarlo y que haya acceso a la justicia para quienes hayan sido o sean torturados”.

Puso como ejemplo el caso de Cristal Acevedo, ya que no se sabe si quienes fueron imputados como sus agresores en realidad lo hicieron o no, porque al aplicarles el protocolo de Estambul salió positivo y por eso están libres.

“Justamente lo que se trata es de prevenir esas lagunas (legales) para que nadie que sea culpable ande fuera y los que son inocentes estén dentro (privados de su libertad) porque sabemos el manejo penitenciario y hay muchas personas que por no tener la debida defensa, recursos o diversas situaciones están en una cárcel y también hay una gran área de oportunidad la reinserción social porque no lo son, debería, pero no lo es. Argumentan falta de presupuesto, hay que hacer un escrutinio y revisión de todo esto con expertos y que el día de mañana, cuando se aplique esta ley, no se permita la tortura y también ir fortaleciendo el sistema de justicia para que ningún delincuente ande suelto y los que son inocentes estén dentro (de los Ceresos)”.