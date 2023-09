Plaza de Armas

Ya era Hora

SE HABLA mucho de violencia contra las mujeres y que hacen harto trabajo en acciones para ayudarlas, pero las cifras nomás no disminuyen y siempre salen con que se les brinda apoyo psicológico, sí, pero de lo que no hablan es que muchas veces esas terapias no sirven de nada.

AL CONTRARIO, en lugar de ayudar empeoran las cosas porque salen con la “puntada” de que casi, casi son responsables porque “permiten” al violentador que les haga lo que sea.

Y NO ENTIENDEN que hay casos muy complejos y severos tanto que no saben ni de que se trata, por eso Nefi Campos por fin dio voz a esas víctimas que al no encontrar la ayuda adecuada no encuentran otra salida e intentan suicidarse, hay quienes lo consiguen y otras siguen con el sufrimiento atroz, porque aparte sienten doble, triple y todas las culpas que les endosan los “profesionales” en salud mental.

CUANDO EL neuropsicólogo dijo que hay malos diagnósticos porque andan confundiendo la gimnasia con la magnesia porque se parecen en las letras, bueno el ejemplo fue más claro: “la gripe estacional se parece al coronavirus, pero no es lo mismo ni se trata (al paciente) igual”.

ASÍ, IGUAL, pasa con la salud mental. Pero luego en el legislativo, fiscalía y hasta en los institutos para la mujer creen que todas las mujeres violentadas pasan por el mismo patrón y no se toman la molestia de investigar un poquito y darse cuenta que hay unos casos más severos que otros y que hay unos agresores que no se quedan sólo en ser violentos, sino que son especialistas y están recargados en cuanto a maldad se trata y destrozan emocional, física, psicológica, económica y todas las formas posibles a la víctima.

SE LES llama psicópatas integrados y hay un montón, andan por la vida como personas “normales”, pero a sus víctimas las acaban. Y no, no son aquellos que andan con un cuchillo en la mano o como los que ponen en las películas o en la literatura, son tóxicos en su máxima expresión.

Y NO SÓLO se da en las relaciones de pareja, que ahí es donde se dan vuelo, también los hay que son acosadores en las escuelas y laborales. Ni modo que digan que no, pero los que pueden hacer el cambio prefieren quedarse en el discurso y en su zona de confort y le temen llamar a las cosas por su nombre y entrarle al tema a fondo.

Y MIENTRAS, las víctimas se deben de quedar con el té de ajo (BDR).

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023

DEL 27 de febrero al 28 de abril de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) levantó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023. El objetivo es generar información sobre la victimización delictiva durante 2022, así como sobre percepción social respecto a la seguridad pública y al desempeño de las autoridades entre marzo y abril de 2023. Las estimaciones se generan a nivel nacional, por entidad federativa y por áreas metropolitanas de interés.

EN 2022, el INEGI estimó que 10.5 millones de hogares (27.4 % del total del país) tuvieron, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito. Este porcentaje es estadísticamente menor al de 2021. Para 2022, el número de víctimas de 18 años y más fue de 21.1 millones, equivalente a una tasa de 22 587 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva). Las tasas de prevalencia por sexo fueron de 21 675 para las mujeres y de 23 648 para los hombres. Estas cifras son estadísticamente menores a las de 2021.

COMPARADO CON 2021, en 2022 la tasa de prevalencia disminuyó en siete entidades federativas, aumentó también en siete y no tuvo cambios en 18. En 2022, las tasas más altas se registraron en Ciudad de México, con 31 876; estado de México, con 31 182 y Tlaxcala, con 27 115. Las tasas más bajas se presentaron en Chiapas, con 12 536; Veracruz, con 13 597 y Oaxaca, con 15 214.

LAS ENTIDADES federativas con mayor prevalencia delictiva tanto en hombres como en mujeres fueron estado de México (34 693 para hombres y 28 215 para mujeres) y Ciudad de México (32 661 para hombres y 31 178 para mujeres). En contraste, la menor prevalencia delictiva se registró en Veracruz (14 168 para hombres y 13 149 para mujeres) y en Chiapas (14 364 para hombres y 11 109 para mujeres).

EN 2022, el número de delitos fue de 26.8 millones, lo que representa una tasa de 28 701 delitos por cada 100 mil habitantes, cifras menores a las de 2021. Lo anterior representa una tasa promedio de 1.3 delitos por víctima, tasa similar a la de 2021. De estos 26.8 millones de delitos, 92.4 % no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra negra.

LOS DELITOS más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión.