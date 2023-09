La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

¿A DÓNDE VAS QUE MÁS VALGAS?..



Nada que agregar: Claudia Shein­baum Pardo siempre estuvo arriba en todas las intenciones de voto des­de que Morena inició el proceso de elección hasta ayer miércoles 6 de septiembre que terminó.

Ahora sí la contienda presidencial tiene una candidata seria, profesional, capaz y no una burda ocurrente, para continuar con el legado del Presiden­te Andrés Manuel López Obrador: la Cuarta Transformación.

El negrito en el arroz es “El Car­nal” Marcelo Ebrard Casaubón, quien pretende vender cara su prede­cible derrota, pues en toda la carrera Claudia Sheinbaum siempre estuvo en primer lugar: era un Ferrari, contra un Volkswagen bien aceitado pero incapaz de competir con el po­deroso automóvil bien conducido por Claudia.

En cuanto a Marcelo, lo que tiene que hacer es rumiar su fracaso, curar sus heridas y continuar en Morena, porque como bien decía mi sabia Tía Jerónima: “¿A dónde vas que más valgas?”.

¿A MC? Por favor, ahí sería su tumba política, no pasaría de siete puntos ¿y luego? Que se vea en el espejo de Ricardo Monreal Ávila, quien por dos años intentó ser el toro para la candidatura y hasta coqueteó descaradamente con los del PRIANRD, pero éstos se dieron color de su burda intención y le hicieron fuchi, por lo que después tuvo que disciplinarse y anoche, con la cola entre las patas, no tuvo otra que dar las “nalguitas” y aceptar que la elegida de los Dioses es Claudia.

Ton’s Marcelo debe de agarrar la onda, echarse dos, tres tequilas y luego continuar en Morena: un cargo importante lo espera en el próximo gobierno federal, de lo contrario él mismo cavará su tumba política.

COMO LA ZARZAMORA…

No cabe duda de que el “higadito y transa empresaurio”, Francisco Arturo Federico Ávila Anaya alias “Arturo Ávila”, es un rey Midas al revés: todo lo que toca lo convierte en mierda: en dos ocasiones gastó millones de pesos en su intención por ganar la Presidencia Municipal de Aguascalientes y las dos veces perdió por tremenda madriza.

Fue entonces que decidió colgar el saco de Morena: “Me retiro de la política”, dijo, pero luego se arrepin­tió al agarrar hueso en la Secretaría de Gobernación, como titular de la Unidad de Enlace, arrastrándose ante el Secretario Adán Augusto López Hernández, a la postre precandidato a la Presidencia de Mexico, que per­dió ante la Sheinbaum, aplastante­mente, al quedar en cuarto lugar.

Hete aquí que cuando inició la con­tienda para la candidatura, los ojitos le brillaron al chilango Arturo Ávi­la, quien creyéndose “gobernador” le metió varios millones de pesos a la campaña del paisano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, creyendo firmemente que Adán Au­gusto sería el “caballo negro” que sucedería al “Preciso”, pero como se lo dije al lector: Arturo es un rey Mi­das al revés y con Adán volvió a su­ceder: su “hermano”, fracasó rotun­damente, pues quedó en cuarto lugar, sólo por encima de Manuel Velasco y del colero Ricardo Monreal:

Primer lugar: Claudia Sheinbaum Pardo.

Pardo. Segundo lugar: Marcelo Ebrard Casaubón .

. Tercer lugar: Fernando Fernández Noroña .

. Cuarto lugar: Adán Augusto López Harnández .

. Quinto lugar: Manuel Velasco Coello .

. Sexto y último lugar: Ricardo Monreal Ávila.

Así, las cosas, el rey Midas al revés volvió a hacer de las suyas: perjudi­có enormemente a Adán Augusto López, y es que tipos como Arturo Ávila no dejan nada bueno, por lo que lo mejor es alejarse de ellos.

¡Cuidado!

LA OTRA CARA DE LA MONEDA…

Quien anda feliz y harto contento con el aplastante triunfo de Claudia Sheinbaum, es Aldo Ruiz Sánchez, quien desde ya comienza a deshojar la margarita a ver a qué cargo de elección popular le tira: ¿alcalde de la capital del estado?, ¿senador de la República?, ¿Diputado federal o local?

Aldo, en su condición de coordi­nador de la Sheinbaum en Aguas­calientes, podría darse el lujo de decir… “¡Yo quiero ser candidato a alcalde de Aguascalientes!”, o bien jugársela por la senaduría y desde ahí esperar la grande local para disputar la candidatura a gobernador.

Así están las cosas con este Moreno que le apostó a la Dra. Sheinbaum y tiene chance de decir “yo soy aquel”.

Pero ¡cuidado!: no se me vaya a ma­rear, os hay que coger las cosas con calma, pues torres más altas he visto caer. Tranquilo y a poner muy bien los pies en la tierra.

EDUCACIÓN Y MÁS EDUCACIÓN…

Regresó nuevamente a estas tierras Juan Pablo Escobar Henao alias Sebastián Marroquín, hijo del tris­temente célebre capo del narcotráfico Pablo Emilio Escobar Gaviria, ase­sinado en su natal Colombia un día después (2 de diciembre de 1993) de cumplir 44 años, joven pues.

El hijo único de Pablo Emilio dijo grandes verdades: muchas veces el alcohol es más peligroso que las drogas prohibidas y, que para com­batirlas, es preferible la educación porque “hay muchos que creen que hacer guerra contra las drogas es la solución, algunos expresidentes la lideraron y el fracaso fue rotundo”.

Juan Pablo recordó que en Colom­bia la mariguana fue legalizada para uso medicinal y recreativo; la conse­cuencia fue que en la sociedad hubo más paz, más dinero para el estado y está más fortalecido para educar, for­mar propuestas y alejar a las personas de otras drogas más dañinas.

Oyendo a este hombre le da uno la razón al Presidente López Obrador sobre “los abrazos, no balazos”, la bronca es que muchos gobernado­res y jefes policiacos cambian los balazos por billetes manchados de sangre y es cuando ya nada funciona porque vendieron su alma y la de sus gobernados al mismito diablo por su ambición a ese dinero maldito:

Y en este preciso momento en que escribo este comentario, me informan que en Guadalupe, Zacatecas, hoy miércoles 6 de septiembre por la no­che, seis hombres que jugaban “rebo­te” en un local fueron acribillados, y poco antes ahí mismo en Guadalupe, en otros dos casos diferentes, asesina­ron a tiros a un hombre y a una mujer; a ésta fueron por ella a su propia casa, entraron violentamente y frente a su padre la acribillaron a balazos; por supuesto, no hubo detenidos en nin­guno de los hechos.

En Zacatecas suceden cosas muy curiosas y que nosotros subrayamos todos los días en el vecino estado: en el gobierno de David Monreal Ávila van más de dos mil asesinatos y, sal­vo en un caso, en el resto no ha habi­do ninguna detención en flagrancia. Raro, ¿no? Por $upuesto que así es.

Así las cosas, por eso los abrazos han fallado… hasta ahorita y peor sería si AMLO hubiera continuado con la guerra del borrachín Felipe Calderón: ahí están los números, lo único que hizo el enano borracho fue pegarle al nido de avispas con un ga­rrote y valió gorro, pero como siem­pre anda en la peda, él cree que su guerra fue un éxito, pero si el lector ve los antecedentes, con Calderón la violencia y la inseguridad comen­zaron a despegar escandalosamente y desde entonces no ha parado, pues son muchos los gobernantes y demás servidores públicos que están meti­dos en la maña.

“NI RATEROS, NI HUEVONES, NI PENDEJOS”…

Si Xóchitl Gálvez, Blanca Rivera Rio y Sylvia Garfias unieran sus “voces y talentos”, serían un éxito rotundo… en la farándula; acabarían con la India Yuridia, La Chupitos y con Maribel Fernández.

Serían la sensación del momento en teatro, cine y televisión: si individual­mente son tremendas, imagínenselas juntas.

Pero eso nunca lo veremos, la Xó­chitl vuela tan alto que ya quiere llegar a Los Pinos, mientras que doña Blanca lamenta que “nomás” hayan sido seis años de gran poder porque en la institución que estuvo fue la dueña por seis años y ahora es una simple gata a la que nadie pela, por lo que no cesa de lamentarse, mientras que Sylvia se arrepiente de no haber aprendido a hacer gelatinas ni tamales, alimentos que Xóchitl afirma saber elaborar y vender con éxito pues la catapultaron a estudiar hasta recibirse de ingeniera, formar su propia empresa y de ahí saltar a la política y ganarse un lugar a base de mentadas de madre y chingaos por­que ella es una mujer muy cabrona y chingona que dice no tolerar rateros, huevones y pendejos.

Pero además, la mujer no es indíge­na, no es panista, pero fue trotskista y está a favor del aborto y defiende los derechos de lesbianas y homo­sexuales y aún así tiene loc@s a las y los panistas, al igual que priístas y perredistas, note el lector este extraño menjurje que le costó perder no sólo la presidencia de la república, sino 22 estados y… van por más.

Pero además, los panistas tan per­signados se volvieron “malhablados” porque Xóchitl es una “mujer tan ca­brona como chingona”, y coinciden con ella de que sus candidat@s para el 2024, en sus filas no habrá “rateros, huevones ni pendejos”.

Así, las cosas, nuestra compañera, Benny Díaz, le preguntó a Javier Luévano Núñez, gerente de la pana­dería en Aguascalientes, cómo le va a hacer para nombrar a candidatos para el 2024, que no sean “rateros, huevo­nes ni pendejos”, pero de inmediato respondió sin chistar:

“Tenemos (en el PRIANRD) perfi­les de hombres y mujeres con trayec­toria intachable para buscar cada uno de los espacios”; pero Javier, que andaba “sobrio”, no pudo recordar, al menos, un nombre sin esas caracte­rísticas que milite en el PRIANRD.

Cuentan que el que anda muy agüi­tado es el exalcalde Alfredo “El Mosco” Reyes Velázquez, quien ya andaba ilusionado con regresar a la política del brazo con la Xóchitl, pero se frenó porque él si cumple con esos tres movimientos: es “ratero, huevón y pendejo”; al grado que el muy pendejo se tiró un clavado en una alberca sin agua y ya se andaba matando, por lo que el hombre, des­de entonces, perdió la cordura.

Otro que estaría en capilla sería Martín Orozco Sandoval, quien no tiene un pelo de pendejo, ni tampo­co es huevón pero sí ratero y de los chingones pues está perfectamente certificado y laureado con vastos reconocimientos y trofeos: pues de vivir en una casa de interés social, en cuanto llegó a la gubernatura se mandó a construir lujosa residencia, compró ranchos, se volvió ganadero y es propietario de un madral de au­tobuses urbanos, así es que, a decir de Xóchitl Gálvez, Martín también está descartado para cualquier candi­datura a la que quiera entrarle en las próximas elecciones de 2024, ni pex.

UNA JUEZA LLAMADA BEATRIZ EUGENIA…

Ramírez Sandoval.El pasado martes 5 de septiembre, en la clásica mañanera del Presiden­te Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Pro­tección Ciudadana (SSPC), se acordó nuevamente de Aguascalientes, en especial de la jueza de control, Bea­triz Eugenia Álvarez Rodríguez, de quien dijo:

“Ella, en 23 resoluciones, en cuatro ha declarado ilegal la detención, en 13 no vincular a proceso y ha emitido seis sentencias absolutorias (o sea: todo lo que le dan, lo suelta).

“En sus resoluciones principalmen­te ha beneficiado a imputados por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que en procedimientos abreviados ha reducido las penas de prisión previa­mente aceptadas por los imputados”.

Muy transa la mujer ¿no?

Y más:

“Tenemos un caso –continuó el subsecretario– en el que dos personas que habían aceptado penas de pri­sión de siete años seis meses y ocho años siete meses, la jueza al dictar sentencia les impuso cinco y cuatro años de prisión respectivamente. Esta resolución, contraria a la ley, fue im­pugnada y revocada por el Tribunal de Alzada”.

¿Qué os parece al lector?

Y más:

(Por si fuera poco) “Hay un ante­cedente de esta jueza de su actuar, es el caso de la desaparición forzada de José Francisco ‘N’, es él, era un recolector de basura en Aguasca­lientes, fue detenido en diciembre de 2018 por integrantes de la escolta del entonces gobernador de Aguas­calientes, Martín Orozco, caso en el cual sostuvo criterios parciales que finalmente beneficiaron a los cuatro presuntos responsables de este delito. El 17 de agosto de este año la jueza excusó del caso”.

¿Quiere decir que Martín Orozco Sandoval se salió con la suya? Que alguien me explique…

Y CON ESTA ME DESPIDO…

Ayer miércoles 6 de septiembre en la sección internacional leí una nota que me llenó de rabia e indignación: un hombre llamado Leonard Mack, que fue sentenciado a 47 años de prisión acusado de violación fue exo­nerado tras nuevas pruebas de ADN, que comprobaron fehacientemente su inocencia:

“Ahora la verdad ha salido a la luz -dijo llorando- y finalmente puedo respirar. Finalmente soy libre”, exter­nó Leonard de 72 años, detenido el 22 de mayo de 1975 en Greenburgh, Nueva York.

En este tipo de “jales”, es experto Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, en su loco afán de fabricar delincuentes por encargo o para demostrar que es muy chingón a costa de privar de su libertad a gente inocente, esto durante su paso como procurador general de Justicia, en el infame desgobierno de otro esquizofrénico igual o peor que él: el entonces gobernador de Aguascalientes (2010-2016), Carlos Lozano de la Torre: ¡malditos, mil veces malditos, ¿cuántas vidas no destrozaron?

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 7).