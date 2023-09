Plaza de Armas

¿Mágico?

AHORA PRETENDEN hacer pasar a Tepezalá como mágico, que porque tiene muchas cosas interesantes que pueden atraer turismo.

LOS HABITANTES de ese municipio que no están conformes con Leticia Olivares Jiménez, “la Barbie alcaldesa”, dicen que se conforman con que gobierne y no ande como la canción: “con promesas y promesas y nada”.

DE ENTRADA hay quienes tienen sus ranchos y los tienen que atrincherar con bardas, puertas, candados y todo lo que puedan para no tentar a nadie, no vaya siendo que los avariciosos lleguen y tomen lo que no es de ellos.

PERO DE eso no quiere que se hable la Barbie alcaldesa, ella vive en su mundo feliz, color de rosa y todo lo ve maravilloso y jura que sus gobernados están más que contentos que porque ya tienen clínica.

SÍ, PERO les falta transporte digno, servicios públicos, seguridad y muchas otras cosas, por eso ni se emocionan con que su municipio será “mágico” porque ni a atractivo llega (BDR).

Indicador Mensual del Consumo Privado, Junio de 2023

CON LA actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de México, se inicia la difusión de la nueva serie base 2018 del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

EN JUNIO de 2023 y con cifras desestacionalizadas, el IMCP aumentó, en términos reales, 0.3 % a tasa mensual.

POR COMPONENTE, en junio de este año y con datos ajustados por estacionalidad, el consumo de bienes de origen importado ascendió 2.4 % y el de bienes y servicios de origen nacional cayó 0.1 por ciento.

A TASA anual y con series desestacionalizadas, el IMCP incrementó 4.1 por ciento. A su interior, el gasto en bienes de origen importado creció 20.9 % y en bienes y servicios nacionales, 0.9 % (el de servicios subió 5.5 % y el de bienes retrocedió 2.9 %).

Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo, Junio de 2023

CON LA actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de México, se inicia la difusión de la nueva serie base 2018 del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF).

EN JUNIO de 2023 y con cifras desestacionalizadas, la FBCF incrementó 3.1 % a tasa mensual, en términos reales.

POR COMPONENTE y con datos ajustados por estacionalidad, en el mes de referencia, los gastos en Construcción aumentaron 4.2 % a tasa mensual y en Maquinaria y Equipo –de origen nacional e importado–, 2.1 por ciento.

EN JUNIO de este año, a tasa anual y con series desestacionalizadas, la FBCF creció 28.6 % en términos reales. A su interior, los gastos en Construcción ascendieron 36.9 % y en Maquinaria y Equipo, 20.1 por ciento.

Sistema de Indicadores Cíclicos, Junio de 2023

EN JUNIO de 2023, el Indicador Coincidente se posicionó por arriba de su tendencia de largo plazo: presentó un valor de 101.1 puntos y una variación de 0.06 puntos con respecto a mayo.

EN JULIO de 2023, el Indicador Adelantado se situó por arriba de su tendencia de largo plazo: registró un valor de 100.4 puntos y una variación de 0.11 puntos con relación a junio.

CON LA nueva información, el Indicador Coincidente mantuvo la tendencia de crecimiento reportada en los últimos meses, mientras que el Adelantado mostró un comportamiento semejante al del mes precedente.