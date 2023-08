La Columna del Diablito

FERIA MUNICIPAL DE EMPLEO…



El Municipio de Aguascalientes organizará una Feria Municipal del Empleo el próximo martes 29 del presente mes, por lo que le está haciendo un fuerte “paro” a 25 em­presas “que estarán reclutando de manera permanente a través de sus oficinas de Recursos Humanos” raza de bronce que no encuentre chamba tenga o no una profesión, oficio o le haga al “mil usos”.

Hasta aquí todo parece estar bien, el purrúm está en cuanto a la paga­dera porque “el salario más bajo es de mil 200 pesos semanales”, y es aquí donde la marrana torció el rabo: según la “leyenda” el salario mínimo es de 207 pesos con 44 fierros que, multiplicándolo por los siete días de la semana, son mil 452 con 8 fierros, lo que quiere decir que tales “empresaurios” le están o estarían rodolféandole a la raza de bronce 252 pesos con 8 fierros cada semana, ton’s algo anda mal ahí, ¿acaso esa diferencia es para Francisco Javier Sánchez López, secretario de Economía Social y Turismo Municipal (SE­TUM)?, que conste: es pregunta, pues según Pitágoras las cantida­des nomás no checan.

Y DÁLE CON LOS LIBROS DE TEXTO…

La diputada Nancy Xóchitl Ma­cías Pacheco, se pone ídem cuando recuerda los libros de texto gratui­tos, quesque porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que pretende es no educar sino ideologizar, pues carecen de fun­damento pedagógico por lo que para ella esos libros son “basura ideológica”, por eso dice que le dio mucho gusto ver a toda esa gente marchar el pasado domingo pro­testando por los libracos, además de que aplaudió la intervención del obispo de la Diócesis de Aguasca­lientes, Juan Espinoza Jiménez, quien no sólo satanizó los susodi­chos libros, sino que invitó a todas sus ovejas a participar en la mar­cha, aunque él no estuvo presente, de lo contrario además de las vivas a la virgen de Guadalupe, hubie­ran entonado “¡… guerra, guerra contra Lucifer!”.

Lo cierto es que el verdadero pu­rrúm no está en los libros, pues si a esas vamos Vicente Fox eliminó de ellos el civismo, y los libros de gobiernos priístas le hacían propa­ganda al tricolor, entonces el parti­do aplanadora.

Ahora, ¿qué ideología puede tener Macías Pacheco, si la mujer llegó a la Cámara de Diputados con las banderas del PAN-PRD y a las pri­meras de cambió se volvió naranja, pero tal parece que no le gustó la hicieran jugo, y cual hija pródiga retornó a la panadería?

“EL VIRUS DEL COMUNISMO”…

El que sí se la prolongó feamente fue el súper milloneta Ricardo Salinas Pliego, quien ordenó a su principal perro de presa, Javier Alatorre Soria (el doble de Nico­lás Maduro) alertar a sus televi­dentes para que se opongan a los libros de texto gratuito por estar infectados del peligroso “virus del comunismo”, y nuestros hijos ter­minarían por transformar a México en una Cuba, Venezuela, o Nicara­gua, etcétera; lo que el conductor de marras no dijo a la raza es que su patrón Salinillas le debe al fisco algo así como 18 mil millones de pesos, y que por eso es la furiosa reacción del súper milloneta, uno de los grandes empresarios que nunca habían pagado un clavo al fisco, pero en el 2018 se les apare­ció el “Demonio de Macuspana” y, a pagar mis rorros.

HUELE A GAS…

Pedro Gutiérrez Romo, “pro­pietario” de Central de Gas, que se hizo millonario gracias a esa con­cesión que le otorgaron gobiernos del PRI, se pasó de lanza al decir que “yo quemaría los libros aunque me metieran a la cárcel”, tst ¿te cae?, lo que sucede es que Pedro es de ultra derecha y nadie se sorpren­dería si resultara ser miembro de “la cuerda meada”, y descendiente de Torquemada.

LA NETA…

Lo que sucede es que la oposi­ción: PRIANRD y la oligarquía empresarial, están aprovechando que estamos en precampaña elec­toral y afinan su putería, perdón, puntería para ver si así logran bajar de las preferencias a AMLO (léase Morena), para regresar al poder en 2024, y hacer reverdecer Los Pinos, ese es el motivo y no los susodichos libros de texto.

Así las cosas, si la Suprema Cor­te de Justicia de la Nación, am­para a los estados (9) gobernados por la oposición, los libros de texto gratuito “sólo” serán entregados en las escuelas de los estados donde gobierna Morena (29):

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Estado de México.

¿Qué os parece este mosaico? Habrá que esperar de qué colores se viste el guinda, con la Suprema Corte que pareciera más de oposi­ción que de Justicia.

LE TIENEN PAVOR A BEATRIZ…

Es mucha pieza: no cabe la me­nor duda de que Beatriz Paredes Rangel es mucha pieza para Xó­chitl Gálvez Ruiz, tanto que en la Panadería cundió en pánico cuando vieron que la tlaxcalteca se puso a 12 puntos de la hidalguense, por lo que los dueños de la bizcochería se alarmaron tanto que se vieron en la necesidad de crucificar a Santiago Creel Miranda para no seguir dividiendo el voto panista, por lo que ya crucificado (el güerito de ojos azules y billetes verdes, ya no pudo seguir participando) respiraron tranquilos, pero… ¡cuidado! No vayan a topar con PAREDes porque, incluso, hay panaderos que prefieren a Beatriz y el voto duro priísta está saliendo de la sepultura y pudiera dar la ¡sorpráis! con esa Dinosauria de Troya, ¡y la situación para Xóchitl sería de fábula! Como para regresar a su pueblo y volver a vender gela­tinas que, acá entre nos, es una más de sus mentiras.

LAS JALADAS DE XÓCHITL…

Cada día que pasa, Xóchitl Gál­vez se enreda más y más en sus jaladas, y es que a donde va a pro­mocionarse trata de quedar bien con quienes la reciben.

Monterrey no fue la excepción y en un foro comparó el norteño estado de Nuevo León, con el Chia­pas del suroeste del país:

“Hay una cultura distinta en el su­reste del país, cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquilado­ras en Chiapas y les comenté que iba a ser un fracaso porque nadie iba a ir a trabajar ocho horas segui­das porque no es su cultura: nadie iba a ir a trabajar sus ocho horas”.

Fue entonces que el Presidente López Obrador puso el video en la mañanera y después de oírla, dijo que en el sureste, como en todo México, la gente es muy trabajadora.

Luego Xóchitl dijo que no dijo lo que dijo y acusó al Presidente de sacar de contexto (sic) sus pa­labras, cosa que no sucedió; pero Xóchitl respondió así:

“No inventen. No traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste”.

Y luego volvió a comparar cultu­ras’ y abundó:

“En 2002 se intentaron imponer maquiladoras en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, yo les adver­tí que ese proyecto no iba a funcio­nar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños.

“O sea, tan no funcionó, que fra­casó. Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso, proyectos ecoturísticos como Las Nubes, El Chiflón, Las Guacamayas, Fron­tera Corozal. Proyectos produc­tivos relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico. Tan funcionó que a la fecha siguen”.

Decía mi tía Jerónima que la chapuza acusa y aquí es donde la puerca torció el rabo, porque nin­guno de esos proyectos los propuso o construyó cuando ella trabajó con Fox, porque sencillamente ya estaban. Y es que su servilleta, movido por la curiosidad, como es costumbre, comenzó investigar y el resultado fue el siguiente:

LAS GUACAMAYAS CENTRO TURÍSTICO

Pertenecemos al grupo étnico Chinateco. Migramos desde el Es­tado de Oaxaca: el 30 de marzo de 1976 salimos de Ojo de Agua, Tux­tepec, y llegamos el 11 de abril del mismo año al pueblo de Tlatizapa, hoy Zamora Pico de Oro.

Fue hasta 1980 que formamos el ejido Reforma Agraria con 40 familias. Desde su creación, bus­camos opciones para la mejora económica: en 1981 iniciamos un proyecto para producir maíz, fri­jol y cacao, entre otros… sin éxito hasta 1985 cuando comenzamos a cultivar chile, que ha sido muy importante para nosotros.

En 1989 nos interesamos en pro­yectos de educación ambiental y se nos propuso ser parte de una alter­nativa de desarrollo para nuestra comunidad: así fue como en 1991 el Proyecto de Conservación de la Guacamaya Roja comenzó, con el respaldo del Instituto Nacional Indigenista (INI), que colocó 30 nidos artificiales. En 1996 creamos la Cooperativa Ara Macao, con 16 socios y apoyo de Turismo para infraestructura.

Hoy tenemos una superficie total de 2463 hectáreas: 172 para agri­cultura, 768 para ganadería, 40 para el área urbana, 20 para la edu­cativa y 1463 para reserva perma­nente. Nos encontramos en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biósfera de Montes Azules, de las más importantes de México.

Nuestra cooperativa, ahora for­mada por 20 socios (hombres y mujeres) ha trabajado fuerte para proteger diversas especies y el ecosistema. Nos encanta ser protectores de la guacamaya roja y compartir nuestra experiencia. ¡Acompáñanos en el cumplimiento de nuestro sueño!

“COMO EN LAS NUBES”…

Este Centro Ecoturismo se for­mó hace cinco años y es operado por la cooperativa Causas Verdes, empresa turística local formada por habitantes indígenas tzotziles y tzeltales, quienes encontraron en el ecoturismo una alternativa para aprovechar sus recursos naturales y enseñar a los visitantes sus belle­zas. Se ha convertido en uno de los más exitosos del estado, ya que ha demostrado que se puede vivir de la naturaleza sin destruirla, más bien conservándola y protegiéndola.

Este desarrollo cuenta con servi­cio de alojamiento en 18 cabañas, zona acondicionada para acampar, en donde se puede rentar el equipo apropiado; restaurante con comida típica; mirador escénico, puente col­gante, tirolesa y estacionamiento.

CENTRO ECOTURÍSTICO EL CHIFLÓN…

El Chiflón es una cadena de casca­das que se forman por el cauce del río San Vicente y alcanzan los 120 metros de altura. Este centroecotu­rístico data de 1996.

CENTRO TURISTICO FRONTERA COROZAL…

Frontera Corozal se fundó en 1976. Su riqueza ecológica y su ubicación estratégicamente turís­tica la han hecho instalar centros turisticos de reconocido buen ser­vicio como el Escudo Jaguar, don­de se encuentra una pared artificial para practicar la escalada.

Como podrá apreciar el lector, lo presumido por la mitómana Xó­chitl Gálvez, data de años atrás de cuando trabajó en el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000- 2006), y quienes deberían de llevarse las palmas serían la Sede­sol y la Semarnap, no la mendaz mujer que miente como respira.

Y CON ESTA ME DESPIDO…

Enrique Alfaro Ramírez, gober­nador de Jalisco, autoapodado “El Pinche Viejo Pelón”, pretextando desacuerdo con Dante Delgado Rannauro, propietario del Partido Movimiento Ciudadano (MC), anunció su salida del “naranja” que lo arropó después de que el PRI prácticamente lo echó de sus filas, por mamón.

Nadie podrá negar que fue a su sombra como “El Pinche Viejo Pelón” creció en la política hasta llegar a la gubernatura y ahora que le falta un año cuatro meses para dejar el poder, piensa en su futuro: imponer a su sucesor y así seguir gobernando Jalisco por otros seis años. Esa es la razón y no otra. Y es que Enrique tiene un genio de los mil diablos y sabe perfectamente bien que otra elección popular no la gana porque la raza tapatía ya no lo soporta, por eso pretende seguir gobernando a los jaliscienses de­trás del telón, no creo que lo logre pero jure usted que hará su lucha.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 24).