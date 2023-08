Tabacaleras Usan a Menores de Edad Para Vender Tabaco: Isabel Maldonado

Autoridades no Actúan Para Hacer Respetar la Prohibición de Tabaco, Acusa

Por Benny Díaz

La activista Isabel Maldonado Jiménez declaró en entrevista colectiva que ahora “niños y niñas con mochilitas son utilizados para vender tabaco en la entrada de algunos lugares (establecimientos como restaurantes) y hasta les regatean y vemos que la lucha tabacalera sigue y ahora se meten con los menores”.

Esto –dijo–, es consecuencia de no les bastó “con abrir Oxxos para que se siguiera vendiendo esta mercancía y parte de la mercadotecnia es el cigarrillo electrónico que se vende con toda irregularidad y es totalmente falso que a nivel nacional se hayan ganado los amparos, esto se dijo desde enero y no van a ir por encima de la ley, no hay amparos definitivos, hubo unos temporales pero hay quienes siguen pidiendo que se unan a organizaciones, les piden dinero, porque son caros, pero la industria tabacalera sigue funcionando”.

La activista hizo una declaración muy fuerte, pero cierta: “Esa industria sigue financiado, es complicado, porque tanto en los congresos locales como en el federal siguen los ‘lobbys’ para que no modifiquen la ley del tabaco”.

Ante el cuestionamiento de que en la entidad se han cerrado 30 lugares que lo expiden, dijo: “yo no me he enterado, no los conozco. Voy a hacer un rastreo para ver si es cierto y saber cuáles son. He entregado monitoreos y entregado el códice para que (las autoridades) vean en dónde se sigue fumando y no pueden, no se conocen y les hemos hecho el trabajo sólo tres personas y lo expandiremos a todo el estado para que vean que la problemática sigue”.

Lamentó que no haya respuesta positiva a las campañas de que no se fume y tampoco a que realmente se respete los espacios para no fumadores y áreas comunes.

“Fuman en todos lados, en la Feria (Nacional de San Marcos) no hubo ese respeto en ninguno de los espacios, hasta en el área de juegos y es terrible esa falta de conciencia porque están afectando a menores porque vimos a abuelos con su nieto sentado, ¿cómo es posible esto?”

También dijo que los empresarios no hacen caso al problema porque de lo contrario harían algo al respecto. Por ejemplo, si la Asociación de Restauranteros fuera firme en la postura de que no fumaran en sus negocios, “hasta se ahorran dinero en sus equipos como mantelería, cortinas, salud de sus trabajadores que se enferman por los altos grados de contaminación en esos lugares. Les doy un dato: Cuando hice la reforma de ley en Zacatecas, había un antro que se llamaba Huracansote y tenía 354 imecas de contaminación, cuando la Ciudad de México con 119 ya andan implementado en no circula, imagínense en un lugar de dos cuartos totalmente contaminados, los empleados salían con la presión muy alta y si hubieran seguido así prontamente se iban a enfermar por aspirar el humo del tabaco”.