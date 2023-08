Vinculan a Proceso a Violador, Pero el Juez lo Mantiene Libre

El violador Christopher Uriel “N” “N” fue vinculado a proceso, pero el juez de Con­trol y Juicio Oral Penal decidió que siga en libertad en tanto concluye la investigación complementaria.

El atentado ocurrió el 25 de septiem­bre de 2022, en un domicilio ubicado en la comunidad San Antonio de los Pedroza, perteneciente al municipio capital.

Después de una fiesta, el imputado y la víctima ingresaron a una habitación donde se quedaron solos; mientras se encontraban descansando, Cristopher Uriel realizó to­camientos lascivos hacia la pasiva, a pesar de que ella se negaba en todo momento, y consumó la violación.

En cierto momento, cuando otras personas encendieron la luz de una cochera ubicada a lado del cuarto, el delincuente dejó a la víctima.

En fecha reciente se celebró la audiencia inicial, y el juez de oralidad dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de violación e impuso las “medidas caute­lares correspondientes a las fracciones I, V, VII y VIII”, que consisten en la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe, no podrá salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ám­bito territorial que fije el magistrado, no puede concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares, y no debe convivir, aproximarse o comunicarse con la víctima “o atestes”.

Para concluir las investigaciones comple­mentarias, el órgano jurisdiccional impuso dos meses de plazo