Plaza de Armas

Tanto Brinco…

…ESTANDO EL suelo tan parejo. Los panistas que son los que mueven el abanico en el Frente Amplio por México, ayer más que dar a conocer la visita de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz a Aguascalientes, anunciaron cómo será la contienda por la presidencia de la República y que será mujer la que gobierne, porque al decir que sólo hay dos proyectos: el de ellos que es la señora que de vender gelatinas y hacer circo, maroma y teatro va a ser su candidata que se enfrentará contra “la favorita del presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, refiriéndose obviamente a Claudia Sheinbaum Pardo, política, científica y académica mexicana.

ENTONCES PARA qué hacer lo que para Marko Cortés Mendoza, su líder nacional, es un “despropósito” (refiriéndose a las cinco corcholatas) al promocionar a más de 20 suspirantes a ser coordinadores del Frente Amplio por México para recaudar firmas, depurar a todos y dejar a tres (parece que dos de comparsa), para participar en los foros de debate, hacer una votación y una encuesta para desde ayer anunciar que la mera mera, la que le puede toser fuerte a Claudia Sheinbaum, es Xóchitl Gálvez.

¿NO HUBIERA sido menos desgastante, en todos los sentidos, poner a los tres “finalistas” y decidirse por Xóchitl? PARECE QUE no, además de andar con un pendiente por lo que ocurre “en la casa de enfrente”, pero decir que si “alguien” quiere abandonar la contienda de Morena puede unirse al Frente, pero “no para coordinar”, no vaya siendo que se les cuele Marcelo Ebrard y les riegue el tepache.

BUENO, TAL parece que como se dice en el mundo del espectáculo: “el show debe continuar” (BDR).

Gratuito

RUBÉN GALAVIZ Tristán anunció ayer que al final del quinquenio, el servicio de salud para los ciudadanos de la entidad que estén en el Seguro Aguascalientes, será gratuita.

ES UN PROCESO que ya arrancó y con el que irán poco a poco. Una noticia así es bien recibida por los beneficiarios, sobre todo, cuando la gobernadora ha trabajado y asegura que lo hará durante el resto de su mandato, para que esto se cumpla (BDR).

¿Cuáles son los Principales Problemas que Enfrentan las Empresas Mexicanas al Importar Desde China?

AL IMPORTAR productos de China a México, existen beneficios para las empresas como obtener productos de calidad a precios competitivos, sin embargo, en ocasiones se presentan complicaciones e imprevistos que van desde la calidad de los productos hasta la barrera del idioma.

LGS INTERNATIONAL, consultora líder en cadena de suministro entre México y China, comparte algunos de los desafíos más comunes, así como ciertas recomendaciones para aquellos que buscan esta oportunidad de comercio internacional.

RIESGO DE fraude. El fraude es uno de los mayores riesgos que se puede enfrentar al comprar productos de origen chino, hay proveedores que entregan productos falsificados o de baja calidad e incluso no entregan ningún producto en absoluto. Este tipo de fraude puede ser difícil de detectar, especialmente si no tienes experiencia en el mercado asiático o no se cuenta con el respaldo de una consultora en comercio internacional.

PROBLEMAS CON la documentación. La correcta gestión de los documentos garantiza un proceso de importación sin contratiempos, evita posibles multas y sanciones, además que previene problemas legales o aduaneros. Se pueden tener consecuencias graves ya que cada país tiene sus propias regulaciones de importación y requisitos de documentación.

ES PRIMORDIAL verificar y revisar todos los documentos de importación antes de enviarlos a las autoridades pertinentes, así como mantener una comunicación efectiva con proveedores y transportistas.

PROBLEMAS DE idioma y comunicación. Las barreras lingüísticas y culturales en la comunicación con proveedores chinos, es una de las principales dificultades para comprender los requisitos del importador por parte de los proveedores, esto deriva en dificultades cuando se negocian precios y acuerdos comerciales e incluso un mal seguimiento de la entrega e incumplimiento de plazos.