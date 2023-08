“Yo Quemaría” los Libros de Texto Gratuitos: Pedro Gutiérrez Romo

“Aunque me Metan en la Cárcel”, se Engalla el Empresario

Por Benny Díaz

“Los Mexicanos somos dejados, esto que están ofreciendo a los niños con los libros de texto gratuitos es una desgracia, yo los quemaría”, sentenció Pedro Gutiérrez Romo, presidente del Desarrollo de Emprendedores en el Consejo Coordinador Empresarial y presidente del Consejo de Administración Central de Gas, S. A. de C. V.-Endeavor Aguascalientes.

Y fue más incendiario en sus afirmaciones al calificar esos libros como “un panfleto” y también estar muy preocupado por el futuro de los alumnos que apenas comienzan su formación en conocimientos porque los padres de familia deben de mantener ese derecho a educar a sus vástagos.

El material con el que se debe de brindar el apoyo en las aulas a los estudiantes no debe ser material que comenta cosas de “ideología” no sólo de izquierda, sino de género.

“No se puede jugar con la educación lamentamos las bobadas que vienen en estos libros, no puedes decirles que dos más dos son 22, que el natalicio de Benito Juárez es el 18 de marzo y compartir órbita con otro planeta, no puede ser que se centren en lo político y no en la educación”.

Y con esto dejó claro que él sí ha leído y analizado los contenidos, no sólo se deja llevar por los dichos de otros o por la inercia de dar la “batalla” a Andrés Manuel López Obrador o que por ser empresario debe de velar por los intereses de ese sector para que haya personas en desigualdad y mantener la mano de obra barata que necesitan aquellos que manejan grandes fortunas al estar al frente de fábricas o corporaciones.

Resaltó que esos errores “que les están ofreciendo a los niños es una desgracia, desafortunadamente los mexicanos somos un tanto dejados y dejamos pasar las cosas, pero estoy seguro que cuando más padres de familia vean esos libros y los analicen se darán cuenta de que no deben ser con lo que estudien sus hijos, yo quemaría los libros aunque me metieran a la cárcel”.

El empresario se ufanó de ser valiente y defender a las infancias de recibir adoctrinamiento en las escuelas, porque es un tema que no se “puede dejar pasar”, como lo hacen en muchas cosas “los mexicanos” y si para hacer la defensa que se ha emprendido desde las cúpulas empresariales y grupos de ultraderecha por defender a los hijos o nietos de esa “ideologización”, no importa perder la libertad por mandar a la hoguera esos libros ya que es el futuro de las nuevas generaciones que en algún momento será los que lleve las riendas del país.