La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

TIEMPO DE ELECCIONES…



Hay quien cree que la preocupa­ción por los libros de texto gratuitos es porque realmente a la oligarquía empresarial y los partidos de opo­sición, principalmente PRIANRD, les interesa la educación de niños y jóvenes, pero nel.

Lo que sucede es que son opo­sitores a todo lo que hace o no el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ade­más de otro elemento, el principal: la elección del próximo domingo 2 de junio de 2024, en las que no solamente estará en juego la Presidencia de la República, sino 128 curules en el Senado de la República.

En la cámara baja estarán en juego 500 diputaciones federales, más nueve gubernaturas: Ciudad de Mé­xico, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Aquí en “la capital del mundo y futuro puerto marítimo”, estarán en juego 11 alcaldías y 27 diputa­ciones.

En 29 estados se renovarán las alcaldías.

Y en 30 estados estarán en juego las diputaciones locales.

Entonces sí que hay huesos muy importantes que conquistar o arre­batar y roer; sin contar regidurías y sindicaturas que también son un buen bonche y que, al menos aquí en Aguascalientes, están más co­tizadas –económicamente hablan­do– que las diputaciones, según me cuentan algunos actores políticos, pues las levantadas de dedo están mejor cotizadas que en el Congreso del Estado.

Así las cosas, el pastel del próximo año es muy grande y la oposición, que siempre ha sido muy golosa, no solamente le tira la mordida a la rebanada más grande (la presiden­cia de la República), sino a todo lo que se moverá porque se autode­nominan la santísima trinidad de petatiux: PAN (espíritu santo), PRI (padre) y PRD (hijo de…).

Por eso la crítica perruna y mendaz (“virus del comunismo”) contra los libros de texto gratuitos que, si bien tienen algunos dedazos, faltas de or­tografía y una que otra imprecisión, con una fe de erratas y la colabora­ción de los maestros se soluciona el purrúm, pero salen con la jalada esa que inventó el mamila del doble de Nicolás Maduro (Javier Alatorre, lector de noticias de TV Azteca) de que los susodichos libros tienen el “virus del comunismo”, juarjuar­juar. No os la jaléis.

Pero el lector sabe muy bien que a AMLO le critican todo lo que hace o no hace: el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los programas sociales, hasta sus zapatos empolvados y su manera de sentarse.

Pero es por eso: por su obsesiva ambición de recuperar el poder que perdieron y porque lo que más les duele a los oligarcas “empresau­rios” es pagar impuestos y perder millonarios cochupos: ahí tiene el lector al “higadito” Ricardo Sali­nas Pliego –prestanombres de Raúl Salinas de Gortari– que, según Reforma, el ojéis magnate adeuda al fisco impuestos por 39 mil mi­llones de pesos, correspondientes a sólo dos de sus empresas: TV Azte­ca y Grupo Elektra.

Y qué decir de los X. González, a quienes Felipe Calderón no sólo los alivianó con la devolución de impuestos, sino que le regaló, vía Conacyt, 36 millones de pesos, dizque para mejorar los pañales desechables y el papel higiénico que fabrican.

Así las cosas con los “conservado­res”, quienes no la hicieron de tox cuando el locuaz mariguano Vicen­te Fox Quesada, siendo el preciso, suprimió civismo y ética en 2002, y nadie pegó de gritos; en secundaria para el primer año suprimió Histo­ria y fusionó Física, Química y Bio­logía en una sola materia: Ciencia, ¿lo recuerda el lector?

Hoy, gracias a Twitter, nos hemos enterado que un analfabeta de miér­coles gobernó el país de 2000 al 2006: Vicente Fox Quesada, quien escribe con un madral de faltas de ortografía, por eso el pobre hombre suprimió el civismo seguramente creyendo que era “cinismo”, en fin; también me platican que otro “ex­perto” en educación: “La Víbora” Morales, que es él el que educa a sus hijos y que no permitirá que lo hagan los comunistas de Morena, pobres muchachos con ese maestro; en fin, así están las cosas a unos meses de las elecciones del 2024: la lucha es por el poder, no por la edu­cación de sus hijos: quieren recupe­rarlo para continuar con el saqueo.

¿Podrán recuperarlo? No creo, el pueblo tiene memoria.

“EL FENÓMENO XÓCHITL”…

Comienza a desinflarse.

Xóchitl Gálvez Ruiz “La Reina de las Gelatinas”, quien presume sus “principios de comunista trots­kista, defensora del aborto y de los derechos de la población LGBT+”, desde que fue destapada como precandidata a la candidatura a la Presidencia de la República por el PRIANRD, comenzaron a inflarla 99.99% de los medios de comunica­ción: prensa, radio y televisión prin­cipalmente al igual que columnistas editorialistas, conductores, víboras y viborones y anexos: tejiendo la triste historia de la niña que vendía gelatinas, la pobreza en la que nació y se crió, sus caminatas descalzas para ir a la escuela, el infierno que vivió su madre y hermanos con un padre alcohólico que las golpeaba hasta hacerlas sangrar, al grado de querer matar a su madre con una carabina (sería la de Ambrosio, porque los Gálvez dicen que el pro­fesor de primaria no cargaba ni un corta uñas).

Esta triste historia –de una niña “probe” e hijo de un sujeto alcohó­lico y cruel– al que, sin embargo, la propia Xóchitl alabó cuando acudió a la sede del tricolor a registrar su candidatura, -“revelando” ahí a los presentes que “mi papá murió siendo priísta- combinada con un lenguaje florido, conquistó cierta simpatía pero a fuerza de repetirla una y otra y otra vez fue cansando al respetable hasta llegar al fastidio, por lo que comenzó a desinflarse, por lo que necesita, con urgencia, cambiar de discurso.

Pero la mujer no da pa’más; sin embargo, los que también encum­braron a Enrique Peña Nieto, a base de billetazos, creen que con ella puede dar el ‘peñanietazo’ y le apuestan a la mercadotecnia porque dicen que no tienen otra carta mejor que Xóchitl, aunque los panistas de cepa sigue prefiriendo a Santiago Creel y suspirando por el ultra Eduardo Verástegui.

Pero Claudio X. González tiene la orden de continuar inflando a Xóchitl porque sus jefes creen que en los debates la hidalguense arra­sará con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero Claudia es sumamente inteligente y preparada.

Sheinbaum es una científica, buena política y gobernante como lo demostró en la Ciudad de Mé­xico al construir obras como el Cablebús de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, teleféricos urbanos de más de 10 kilómetros, los más lar­gos del mundo que tienen Récord Guinness, y la construcción de la tercera línea.

“El trolebús elevado, un sistema de transporte único en el mundo, un segundo piso de ocho kilómetros con 11 estaciones; más de 231 kiló­metros de ciclovías y seis biciesta­blecimientos”.

La reconstrucción de la carretera México-Xochimilco, rehabilitacio­nes de la Central de Abastos, del mercado de la Merced, San Cosme y 187 espacios públicos; la cons­trucción de la unidad La Montada, una ciudad perdida en la delegación Miguel Hidalgo, que quedó con­vertida en la Unidad del Bienestar que alberga a mil 600 familias; la realización de 14 mil 983 viviendas; la Unidad Habitacional en Atlampa; esto es lo sobresaliente en materia de viviendas y obras, más otras obras que escapan de mi memoria, además de disminuir la inseguridad en más de 50% según datos del INEGI.

APAGADO…

Sin embargo, aquí Morena parece un museo de cera: son los mismos monos desde que nació; los propietarios no dejan pasar a nadie más, están jodiendo al partido, tienen que rectificar.

Si bien cuentan con muchos sim­patizantes y un copioso voto duro, en las pasadas elecciones no les alcanzó más que para ganar una presidencia municipal y dos más compartidas con PT y Nueva Alian­za: mala cosecha para un partido que tiene la Presidencia de la Repú­blica, 23 gubernaturas y mayoría en la Cámara de Senadores y en la de Diputados.

Sí, Morena está apagado: le han hecho mucho daño Francisco Ar­turo Federico Ávila Anaya y Nora Ruvalcaba Gámez, quienes no han ganado una elección.

Hay otro actor político: Fernando Alférez Barbosa, que bien pudo despegar desde que estuvo en el PRD, y fue diputado plurinominal, luciéndose en la Cámara pues tiene oficio político, pero teniendo todo para ir ascendiendo en la política, como legislador se dedicó a las francachelas y a gozar de su efímero poder volviéndose un déspota que, incluso, estuvo en un tris de gol­pear a una reportera de TRIBUNA LIBRE que lo incomodó con sus preguntas.

Gacho, gacho, gacho; sin embar­go, ahora es uno de los propietarios de Morena, pero… yo creo que Fernando debe de reflexionar al igual que su esposa Nora Ruval­caba Gámez: primero está el par­tido que ellos, primero está la raza de bronce que ellos, que recuerden a su jefe máximo cuando ambos militaban en el PRI: Rodolfo “El Güero” Landeros Gallegos, cuyo lema electoral fue: “Vengo a servir, no a servirme”, y hoy la historia lo abraza como uno de los mejo­res gobernadores que ha tenido Aguascalientes: un periodista que comenzó desde abajo, emigró a la capital del país en donde se codeó con los mejores, fue jefe de prensa de José López Portillo, llegó al senado de la República y brincó a la gubernatura de Aguascalientes: estoy hablando de 1980 (hace 43 años).

Fueron seis años de buen gobierno y de progreso para Aguascalientes: “El Güero” atrajo muchas empre­sas, entre ellas Nissan, la joya de la corona, se construyó el aeropuerto internacional Jesús Terán, llegó el INEGI y el presupuesto de egre­sos subió como nunca, gracias a la amistad que tenía con el presidente Jolopo.

En fin: en esos años el entonces jovenazo Fernando Alférez era una promesa, dicharachero, buena onda y hábil para el verbo (ganó premios en oratoria) pero… lásti­ma: ya como perredista la revolu­ción le hizo justicia y se dedicó a la dulce vida.

Y CON ESTA ME DESPIDO…

El popular y bien recordado Rodolfo “El Güero” Landeros Gallegos, al fin periodista, le dio por crear un periódico diario: El Hidrocálido del Universal se llamó inicialmente para terminar simplemente como “Hidrocáli­do”; pero, como hubiera sido un descaro aparecer él como propie­tario o director general, optó por poner hombres de paja, mejor co­nocidos como prestanombres: en­tre ellos Agustín Morales Padilla alias “Don Viborón”, entonces director de El Sol del Centro, el cual desmanteló para llevarse al Staff al final de la calle Galeana: Hidrocálido, ademas ha sido el único periódico diario en Aguas­calientes que nació en cuna de oro y pañales de seda, de golpe y porrazo lo construyó, cuando a sus competidores les costó años tener sus propias instalaciones.

Así es que el entonces gobernador puso a Agustín Morales como di­rector general. Craso error: al paso del tiempo “don Viborón”, de ahí el apodo, literalmente le robó el periódico con todo y talleres, ofici­nas y demás; cuentan que Rodolfo Landeros hizo el coraje de su vida, el que, desgraciadamente, aceleró su muerte.

Caray, esta “maldita” memoria que no me deja, todo por recordar a grandes rasgos, parte de la vida política y azarosa de Fernando Alférez Barbosa que bien pudo ser y no fue: un buen político y servi­dor público, pero a las primeras de cambio se “destrampó”. Reacciona Alférez, la raza de bronce es pri­mero.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 17).