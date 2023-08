Se Tiene que Replantear Estrategia de Seguridad Luego de Asesinato en Av. Universidad: González

De la Prevención hay que Pasar a la Contención, Considera

Por Benny Díaz

Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), declaró en conferencia de prensa que “se tiene que replantear la estrategia de segu­ridad luego de la persona asesinada, a las 10:30 de la mañana en una de las avenidas más transitadas de Aguascalientes; algo no está funcionando del todo y esos hechos no los podemos aceptar”.

Y fue más allá: “Como sociedad nos ve­nían diciendo que los homicidios ocurridos anteriormente eran por ajuste de cuentas del crimen organizado, cualquier hecho es la­mentable, pero si andan inmiscuidos en eso corren el riesgo de acabar de esta manera, pero lo que le sucedió a esta persona (Juan Antonio Álvarez Flores) fue totalmente distinto por las circunstancias, y es preocu­pante porque en esa avenida cualquiera de los que estamos aquí hemos transitado por la ciudad y en esos casos, una bala perdida puede causar una situación desafortunada”, pero no porque hubiera sido esa la manera en que murió esa persona.

En lo ideal, González Alonso cree que es la prevención la clave, pero “cuando ya no está dando fruto, entonces debe entrar la contención y en este tema lo que nos preo­cupa es que avenida Universidad está muy vigilada y tengo conocimiento de que no se ha esclarecido quiénes son los culpables y deja un amargo sabor de boca lo que está sucediendo”.

Ejemplificó de una forma por demás inapropiada: “Estos hechos evidentemente no pasó en áreas donde no hay vigilancia o unas donde no hay pavimento, menos vigilancia. Aquí la situación fueron distin­tas y no por el hecho de que haya sido una persona perteneciente al sector empresarial, es desafortunado si hubiera sido una ama de casa, un niño, gente de bien y que no pueda transitar con seguridad por las calles”.

El presidente del CCE dijo que no tie­nen elementos como para afirmar si en la entidad “hay grupos delincuenciales asentados, me parece que son las autori­dades las que nos tienen que informar con transparencia e independientemente de que existan o no, la paz en Aguascalientes no puede ser socavada por los hechos que he mencionado”.

En otro tema, habló sobre el Modelo In­tegral del Agua de Aguascalientes (MIAA), que “está conformando su estructura ad­ministrativa para empezar a operar, por lo que entiendo va fluyendo y como toda la sociedad, hacemos votos para que esto real­mente funcione y en lo que atañe al sector empresarial sabemos que los consejeros es­tán trabajando dedicándole sus capacidades, talento y tiempo para que funcione”.

Por todo eso es que “queremos darle un voto de confianza a MIAA y para que suceda lo que se requiere es que esté armonizado con el Municipio y trabajen de la mano y que tengan dar una transición”, sin que “exista un retroceso en el servicio de agua potable”.