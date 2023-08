Plaza de Armas

Seguridad Privada

LOS DUEÑOS de los viñedos que participan en Vive las Vendimias quieren que se hable de las maravillas que aseguran ofrecer para propios y extraños en esas haciendas donde siembran la vid, algunos ya hasta edifican hoteles o de plano tienen espacios para que los interesados en dormir ahí lleven sus tiendas de campaña, tengan chefs “de primer nivel”, pero sin estrellas michelín, conciertos con –dicen– grandes artistas, entre otras cosas se olvidaron de lo más importante: la seguridad.

Y CUANDO quien esto escribe les cuestionó sobre ese tenor, y no lo que ocurra en las carreteras, donde hay policías especializados, sino dentro, en esas maravillas de la vida que ofrecen con harta historia.

LA RESPUESTA fue que contratarán cientos de los que trabajan en seguridad privada, tendrán arcos detectores de armas, requisas para que no pasen ningún objeto que pueda ser usado para actos violentos y demás.

PERO LAS caras largas y la incomodidad ante la pregunta, lo decía todo. Válgame, eso de hablar sólo de maravillas de la vida hay que dejárselos a Los Ángeles Azules en su canción, porque a como están las cosas, hay no uno, ni dos, muchos ciudadanos y potenciales clientes que están en la encrucijada de si ir o no a beber vino, comer quesos y demás platillos cocinados por chefs, que arriesgar no sólo lo material, sino hasta su integridad física, no vaya siendo que ande un desequilibrado por ahí y le dé por agredir, así como ese que aventó balazos en el Infonavit Morelos a diestra y siniestra y le costó la vida a un hombre.

A VECES más vale prevenir que lamentar. Y no, no es alarmismo, Aguascalientes está en un mejor nivel en seguridad que en otras latitudes, no tan lejanas, y por eso mismo la psicosis se apodera poco a poco de los ciudadanos de a pie, esos que ya no saben ni en quién confiar y si se puede decir algo o no porque la respuesta puede ser desde una lluvia de insultos hasta una ráfaga de plomo (BDR).

Indicador Oportuno de la Actividad Económica, Julio de 2023

EN JULIO de 2023 y a tasa anual, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa un aumento de 3.4 % del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

LA VARIACIÓN anual esperada en las actividades secundarias es de un incremento de 3.2 % y en las terciarias, de 3.6 %, para julio de 2023.

Indicadores del Sector Servicios, Junio de 2023

EN JUNIO de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) indican que los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios, y las remuneraciones totales reales de los servicios privados no financieros aumentaron 0.7 %; el personal ocupado total disminuyó 0.4 % y los gastos totales por consumo de bienes y servicios, 1.3 % a tasa mensual.

CON CIFRAS ajustadas por estacionalidad y a tasa anual, el índice agregado de los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios incrementó 4.8 %; el de gastos totales por consumo de bienes y servicios, 0.8 % y el de las remuneraciones totales, 8.3 por ciento. El índice de personal ocupado total descendió 0.8 por ciento.

Indicadores de Empresas Comerciales, Junio de 2023

EN JUNIO de 2023, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) indican que, en las empresas comerciales al por mayor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios y el personal ocupado total aumentaron 0.9 por ciento. Las remuneraciones medias reales pagadas disminuyeron tres por ciento.

A TASA mensual, en las empresas comerciales al por menor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios crecieron 2.3 %; el personal ocupado total, 0.9 % y las remuneraciones medias reales no presentaron variación.

EN JUNIO de 2023 y a tasa anual, los datos desestacionalizados del comercio al por mayor se comportaron de la siguiente manera: los ingresos reales por suministro de bienes y servicios cayeron 4.6 % y el personal ocupado total, 0.2 por ciento. Las remuneraciones medias reales pagadas incrementaron 9.3 por ciento.

EN LAS empresas comerciales al por menor, a tasa anual y sin el factor estacional, los ingresos reales avanzaron 5.2 %; el personal ocupado total, 1.8 % y las remuneraciones medias reales, 6.6 por ciento.