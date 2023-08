Vinculan a un Criminal que Intentó Estrangular a Mujer

La Fiscalía General del Estado por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Alejan­dro “N” “N”, por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia a partir de una relación de pareja.

El imputado y la víctima mantenían una relación sentimental desde 2020, ejerciendo el delincuente violencia física y psicológica en contra de la pasiva.

En abril del presente año, el imputado comenzó agredirla en las inmediaciones de su domicilio ubicado en Villa Montaña; en una discusión, jaloneó a la víctima, quien cayó al suelo, lo que aprovechó para subir­se sobre ella, colocando sus rodillas en los brazos para que no se pudiera mover, y con las manos intentó estrangularla.

Vecinos del lugar, quienes escucharon los ruidos provenientes de la vivienda, llama­ron a los servicios de emergencia, siendo oficiales de la Policía Municipal quienes ingresaron al domicilio con la aprobación de la agraviada.

No obstante, la presencia de los unifor­mados no intimidó al criminal, quien no dejaba de constreñir el cuello de la pasiva, causándole lesiones, hasta que finalmente fue sometido.

Consecuencia de las acciones ejercidas en agravio de la víctima, la Unidad Especiali­zada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género integró la car­peta correspondiente en contra de Alejandro.

Al celebrarse la audiencia inicial, el juez dictó el auto de vinculación a proceso en contra del imputado, por los delitos se­ñalados, ordenando su prisión preventiva durante cuatro meses, plazo fijado para las investigaciones complementarias.