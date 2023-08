Plaza de Armas

Dará Para Mucho

LA POLÉMICA de los libros de texto gratuitos dará para mucho tiempo, porque todos dan su opinión y dan soluciones defendiendo su trinchera, hay amparos y demás, y los estudiantes mientras tanto siguen en la espera de que se resuelven el conflicto.

FALTAN SEMANAS para que empiece el ciclo escolar y todo está listo para que sea con los libros del año pasado, mientras continuarán los dimes, diretes, manifestaciones y todo lo que sea hasta que se determine en tribunales.

BUENO, EL tiempo le dará la razón a quien la tenga, mientras tanto es lo que hay (BDR).

¿Te Ofrecieron Comprar un Auto con tu Crédito Infonavit? Cuidado, es un Fraude

SI TE OFRECIERON comprar un auto usando tu crédito del Instituto del Fondo Nacional de laVivienda para los Trabajadores (Infonavit), o darte el dinero que tienes ahorrado en tu Subcuenta de Vivienda en efectivo para que compres lo que quieras, ¡cuidado, se trata de un fraude!

RECUERDA QUE los recursos en tu Subcuenta de Vivienda, provenientes de las aportaciones que hace tu empleadora o empleador al Instituto, equivalentes al 5% de tu salario integrado, sólo pueden usarse en soluciones de vivienda, como comprar una casa o un terreno, construir o remodelar tu hogar, o pagar el crédito hipotecario que contrataste con algún banco.

EN CASO de que no utilices el dinero de tu Subcuenta de Vivienda a través de un crédito, no tienes por qué preocuparte, pues tu ahorro no se pierde; al contrario, genera rendimientos iguales o superiores a la inflación y se te devuelve al momento de obtener tu dictamen de pensión.

¿Cómo Puedes Prevenir Fraudes y Robo de Identidad?

PROTEGE TU información y no compartas tus documentos o datos personales con gestores o empresas de dudosa procedencia que no tienen relación con el Instituto.

ADEMÁS, REVISA periódicamente tu estado de cuenta en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), así como el saldo de tu Subcuenta de Vivienda y los movimientos realizados para detectar movimientos sospechosos.

INGRESA A Mi Cuenta Infonavit (micuenta. infonavit.org.mx) con tu Número de Seguridad Social y contraseña.

Mi Cuenta Infonavit (micuenta. infonavit.org.mx) con tu Número de Seguridad Social y contraseña. SI AÚN no estás registrado, ingresa tu CURP, RFC y Número de Seguridad Social para darte de alta.

no estás registrado, ingresa tu CURP, RFC y Número de Seguridad Social para darte de alta. UNA VEZ dentro de la plataforma, consulta el detalle del crédito que solicitaste o que tienes vigente.

dentro de la plataforma, consulta el detalle del crédito que solicitaste o que tienes vigente. PARA VER el saldo de tu Subcuenta de Vivienda, dirígete a la opción Mi ahorro y selecciona la opción Cuánto ahorro tengo.

el saldo de tu Subcuenta de Vivienda, dirígete a la opción Mi ahorro y selecciona la opción Cuánto ahorro tengo. CONOCE LOS detalles de tu Subcuenta de Vivienda descargando tu Resumen de Movimientos en Mi Cuenta Infonavit o la Aplicación Móvil Infonavit.

SI DETECTAS alguna anomalía puedes realizar tu denuncia en el Infonavit, a través del correo denuncias@infonavit.org.mx; en el portal institucional infonavit.org.mx, en la pestaña “Contáctanos” o llamando al Infonatel (800 008 3900).