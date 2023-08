La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

¡CUIDADO!..



Laura Esquivel Torres, quien cobra como propietaria de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer, en el Partido Acción Nacional (PAN), irra­dia confianza y ya siente que su partido (al que algunos panistas pretenden cambiarle el nombre por Gelatina) asegura que el todavía PAN y sus alia­dos, PRI y PRD, arrasarán en las elec­ciones del domingo 2 de junio de 2024, pues asegura que Xóchitl los regresará a Palacio Nacional.

Lo que no dijo –porque tal vez no lo sabe– es que muchos a panaderos de cepa, no les gusta la gelatina ni los ta­males y sólo esperan a que la “graciosa” Xóchitl sea confirmada como candidata del PRIANRD, para abandonar el partido (que Manuel Gómez Morín fundó el 16 de septiembre de 1939 para, con ideología de “conservadu­rismo social”, ser piedra en el zapato en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río), y lanzar como su candidato al actor y productor Eduar­do Verástegui Córdoba, quien sí coin­cide con la ideología del PAN, y al que el republicano Donald Trump ya va­ticinó que sería presidente de México.

Y es que esos panaderos de abolengo exponen sus razones por la cual no quieren que Xóchitl los represente en las elecciones de 2024:

“Es trotskista, confesa”. “Está a favor del aborto” “Defiende los derechos de ho­mosexuales y lesbianas: casarse entre ellos y adoptar niños”. “Se ha servido del PAN para ocupar cargos públicos, sin afiliarse al partido”. “Es muy mentirosa”. “Es una delincuente confesa”. “Es muy vulgar”. “Gilberto Lozano ya la demandó penalmente y a mitad de la campaña nos podríamos quedar sin candidata”. “Vive en amasiato y tiene hijos de diferentes hombres”. “Santiago Creel Miranda sí es panista y tiene mucho más experiencia política y personalidad e impediría la división del partido”.

Pues aquí tiene el lector 10 de los mo­tivos por los que panistas de abolengo no quieren de candidata a Xóchitl, a quien 99.99% de los medios de comu­nicación han estado inflando en cuanto se dieron cuenta que “el papá de los pollitos”, Claudio X. González, en re­presentación de la oligarquía empresa­rial, le echaron el ojo a la dicharachera mujer, alumna predilecta de Vicente Fox y heredera del extinto Polo-Polo.

Habrá qué ver en que termina este gelatinoso y tamalero “chou” cómico-político.

¡CUIDADO II!..

Aguascalientes está rodeado de esta­dos corrompidos por el narco: Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacate­cas en donde sus gobernadores, unos más que otros, tiene el tufo de narco y éste amenaza con atenazar nuestro cuasi seguro estado:

Aguascalientes comienza a distin­guirse por crímenes de alto impacto, como el asesinato de ayer miércoles, frente a nuestra máxima casa de es­tudios: la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde el empre­sario, Juan Antonio Álvarez Flores, fue acribillado a balazos por sicarios profesionales.

Don Antonio, hombre de 74 años, empresario exitoso y vecino del frac­cionamiento Los Vergeles, conducía su flamante camioneta Toyota Tacoma blanca placas AD-9467-B, cuando al estilo Colombia dos matones a sueldo -montados en una motocicleta Cross blanca con vivos amarillos y permiso para circular sin placas, expedido por autoridades de Guerrero- se le empa­rejaron y lo acribillaron muriendo en el acto: ¿no se le hace sospechoso al lector que sicarios de Guerrero, esté acribillando gente aquí en Aguasca­lientes, o es mera casualidad?

Los “asesinos a sueldo”, en cuanto le arrancaron la vida al empresario, se subieron a la motocicleta, pero no les respondió, la abandonaron y empren­dieron la huida a paso veloz, perdién­dose entre las calles del fraccionamien­to Bosques del Prado; sin embargo, cámaras de vigilancias capturaron sus rostros y se espera que de un momento a otro el par de asesinos sea capturado. Ojalá y así sea.

JALÓN DE OREJAS…

A los aguascalentenses nos vendieron la idea de que “el C5-SITEC, es un centro de inteligencia para la seguridad pública donde cerca de 150 profesiona­les se encargan de monitorear al estado mediante más de 10 mil componentes tecnológicos como antenas, cámaras de videovigilancia, servidores, compu­tadores y tabletas”.

Tan chingonamente nos lo vendió Martín Orozco, que nos aseguró que “este hub de seguridad inteligen­te cuenta con un procedimiento de mantenimiento constante que permite monitorear cada 30 segundos si alguna de las más de tres mil botones de páni­co presentan fallas para de inmediato repararlos”.

Y más:

“El C5 estará conectado con los mil 503 planteles educativos que existen en Aguascalientes, así como la totalidad de centros de salud y hospitales, ade­más de alrededor de 200 autobuses del transporte público urbano”.

Esto lo presumió, reitero, el entonces gobernador Martín Orozco el 25 de septiembre de 2020, en su cuarto año de gobierno, dando además una demos­tración de cómo, ante cualquier suceso criminal, las videocámaras seguían los pasos de los delincuentes segundo a segundo hasta capturarlos la policía, como sucedió con varios asaltantes de cuentahabientes bancarios.

Sin embargo, en esta administración, en la que el súper policía Manuel Alonso García, cobra como secretario de Seguridad Pública del Estado, han ocurrido dos asesinatos de alto impac­to, como el del empresario Álvarez Flores y el de Ulises Nava, activista de la comunidad LGTBI, y promotor del voto a favor de Claudia Shein­baum, quien fue muerto a balazos el sábado 15 de julio y los asesinos, aun­que “identificados”, como lo declaró Manuel Alonso hace unos días, no han sido detenidos.

Y claro está el de ayer miércoles 9 de agosto, a siete días de cumplir un mes de la ejecución de Ulises Nava, otro asesinato más de alto impacto vuelve a cimbrar los cimientos de la sociedad aguascalentense con otra ejecución a balazos todavía más impactante que el anterior: el de Juan Antonio Álvarez Flores, conocido y exitoso empresario, por lo que la raza de bronce se pregun­ta: “¿Qué chingaos hace el tal “Mano­lín”, además de pararse el cuello con tantos galardones y acudir a eventos que nada tienen qué ver con su chamba de súper policía?”.

Porque está bien que las cámaras de videovigilancia sigan a los criminales hasta donde se echen, el pedo está en que entre los monitos que están monitoreando y los cuicos no hay coordinación, pues si la hubiera en un dos por tres los criminales serían detenidos porque esas cámaras hacen la función de las míticas “bolas de cris­tal”, que hasta el rostro de los asesinos y “rodolfos” captan con gran nitidez, sólo una cosa no hacen: “atrapar a los criminales”, pues para eso está la policía y “Manolín” no ha podido o querido coordinarlos, “ton’s pa’que chingaos sirven tantos títulos master de súperpolicía?”.

¡Coscorrón para “Manolín”!

PREOCUPACIÓN…

Dice el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, que está preocupado por los chavos no sólo de Aguascalientes sino de la zona conur­bado porque muchos de ellos se dedi­can a consumir drogas, vandalizar es­pacios públicos y reñir entre ellos, por lo que está planeando crear “talleres nocturnos en bibliotecas, box, grafiti urbano, por lo que también está viendo la posibilidad de apoyos económicos como especie de becas para quitarles esas conductas antisociales”.

Bien, pero sería mejor que el alcalde contratara a deportistas exitosos retira­dos que organicen y dirijan torneos de futbol, beisbol, box, etcétera. Espacios, el municipio tiene bastantes hay que aprovecharlos.

¿Por qué además, no revivir la Linea Verde, ahora que Lorenita, su creado­ra, es parte importante del PRIANRD?

Y ¿qué me dice de los espacios del Canal Interceptor?

Esos programas, de llevarse a cabo, sería un éxito; yo creo que hasta el Necaxa colaboraría, pues podría ser un buen semillero para el equipo y, con el tiempo dejaría, hasta podría de dejar de comprar “troncos” que cobran un madral de billetes verdes y no sirven pa’maldita la cosa.

TODOS CONTRA AMLO…

Todos los días arrecian los ataques mediáticos contra AMLO: si bien nunca la oposición ha visto con buenos ojos las megaobras del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, etcétera, como tampoco los programas socia­les y el retiro de las pensiones a los expresidentes de la República, como lo reclama el locuaz Vicente Fox: “… Ojalá y Xóchitl nos cubra eso (las pen­siones), de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó de que estén recibiendo pro­gramas sociales, ¡a trabajar cabrones!, como dice Xóchitl”, pero ahora que se acercan las elecciones para el 2024, aumentan no sólo las críticas de mala leche, sino los insultos.

Y las televisoras: Televisa, TV Azte­ca y otras, todas las cadenas de radio, casi todos los periódicos y ahora hasta la mayoría de las encuestadoras, están inflando a Xóchitl echándole gas a sus puntadas y a sus dotes de mujer valiente, indigena y “progre”, que tuvo que elaborar y vender gelatinas y tamales, emplearse como telefonista para costear sus estudios hasta titularse en ingeniería en computación y que ahora, con tres puestos en el gobierno, ya le dicen que está lista para gobernar México, por lo que el PRIANRD y la oligarquía empresarial, los que en prin­cipio arroparon a Lilly Téllez, quien se creció tanto y no se dejó mangonear, por lo que la sacaron de la jugada para arropar a Xóchitl porque ella “sí es manejable”.

Entonces, decididos a jugársela con Xóchitl, se lanzan con todo contra AMLO al que critican e insultan todos los días; en cuanto a las encuestadoras, la “Mentirofsky” de Roy Campos -el único hombre en el mundo que engen­dró a un “Pingüino” (Carlos Penna Charolet)- en su último encargo le qui­tó a AMLO 4.5 puntos porcentuales: de 60.5 puntos que tenía de aprobación el 9 de julio, antier 8 de agosto publicó su nuevo “jale” y lo califica con 56.3%, así es que no se sorprenda el lector si de aquí en adelante Roy le seguirá qui­tando puntos hasta dejarlo abajo de 30 o menos, mientras que a la “Huracana Ramírez” la seguirán inflando aumen­tándole puntos, pero… ¡cuidado!, la pueden hacer explotar.

Y es que, la verdad, repiten tanto su novelesca vida, que la raza de bronce ya se cansó de tantas “jaladas”, por lo que en vez de decir “¡ya chole!”, res­ponden “¡no mames Xóchitl”.

Y CON ESTA ME DESPIDO…

No sé si el lector esté enterado de la realidad del narcofiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien hace unos días fue aprehendido mediante un fuerte operativo en el que, incluso, participaron elementos de la Marina, lo que provocó que gente desinformada o anti AMLO lo victimizó, porque el su­jeto ese dijo en TV que su aprehensión era una venganza política de AMLO, Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Blanco, etcétera.

La situación fue que por salvar de la cárcel a un asesino, el fiscal falseó la autopsia de una mujer que había sido asesinada, dictaminando falsamente que “había fallecido por bronco aspira­ción, pues estaba ebria al morir”.

El caso fue muy sonado y ocurrió en la Ciudad de México el 30 de octubre de 2022, cuando una pareja de novios: Rautel y Vanesa, acompañados por la que sería su víctima, Ariadna Fernan­da, estuvieron departiendo en un bar de la colonia Condesa, luego se dirigieron a un departamento en donde, se com­probó posteriormente, la asesinaron.

La familia de Ariadna, al no saber nada de ella, la reportó como desapare­cida al día siguiente y la policía proce­dió a investigar.

Días después –2 de noviembre– su cuerpo fue localizado en el kilómetro 7 de la autopista La Pera-Cuautla, esto en terrenos del vecino estado de Morelos -y es ahí donde entra en acción el Fiscal Uriel Cardona, apodado el “Fiscal Carnal”, por ser impuesto por el en­tonces gobernador Graco Ramírez: falseando la autopsia y dictaminando que el fallecimiento de la joven había sido por broncoaspiración.

Cuando la familia recibió el cuerpo de Ariadna, se dio cuenta de que estaba evidentemente golpeada e interpusie­ron su demanda en la Fiscalía de la Ciudad de México y acudieron con la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en busca de apoyo y jus­ticia.

Esto mientras que la Fiscalía conti­nuaba investigando y sus pesquisas la llevaron al edificio de departamentos en donde Ariadna, Rautel y Vanesa, continuaron departiendo.

Al solicitar el video a los administra­dores del edificio, los agentes vieron como Rautel sacaba cargando el cuer­po sin vida de Ariadna y lo depositaba en la parte trasera de una camioneta y salía con el cadáver de su víctima, rumbo al estado de Morelos.

Gracias a este video se supo toda la verdad: el fiscal falseó la autopsia: Ariadna no murió por broncoaspira­ción, sino que la asesinaron.

Fue entonces que la Fiscalía del Dis­trito Federal, pidió el apoyo de la Ma­rina porque Uriel es un tipo peligroso: tiene relaciones con el narco, así lo dicen dos demandas en su contra que están en proceso, por lo que, temeroso, Uriel se amparó para evitar su extradi­ción a Estados Unidos.

De este tamaño es el tal “Fiscal Car­nal”, al que periodistas como Ciro Gó­mez Leyva y Joaquín López-Dóriga, entre otros, estuvieron defendiendo durante días, al igual que el obispo de Cuernavaca, Ramón Cardona, quien dijo a fieles e infieles que el gobierno de Morena y “ya sabe usted quien”, habían pisoteado la constitución, perio­distas y obispo callaron.

Así está el purrún: la lucha del PRIANRD y la oligarquía empresarial que se resiste a pagar impuestos pues siempre se los regresaban, quieren re­cuperar el poder a toda costa ¿no hasta la propia Xóchitl inventó en sus prime­ras semanas de campaña que era crush (“amor platónico”) de AMLO porque no dejaba de hablar de ella?

Sólo porque ya no puede, sino Xó­chitl sería capaz de embarazarse y decir que el hijo esperado… “es de AMLO”. Jajaja…

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 10).