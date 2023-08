Polémica por Libros de Texto no Tiene Razón, es Educación Comunitaria no Comunista: Aldo Ruiz

“Están Hechos de Acuerdo a los Tiempos Actuales”

Por Benny Díaz

“Las críticas contra las corcholatas de parte del mal llamado Frente Amplio es porque saben que van a perder, las encuestas que tenemos nos dan 25 puntos arriba sobre ellos y saben que ni uniéndose todos en contra de Morena podrán obtener el triunfo, la gente no es tonta y ni en Aguascalientes son la joya de la corona como creen y presumen”, declaró a Página 24 en entrevista telefónica Aldo Ruiz Sánchez, coordinador en el estado de Claudia Sheinbaum Pardo.

Y uno de los ataques que han utilizado contra Morena y el gobierno federal son los libros de texto gratuitos, que aseguran están “ideologizados”, por lo que el también consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional fue claro:

“Es una polémica que no tiene razón, es educación comunitaria no comunista y se confunden porque no saben diferenciar una cosa de otra. Hacen mesas para llegar a acuerdos, espero que la gobernadora tome una decisión adecuada y no se vayan a ‘prohibir’ porque están hechos de acuerdo a los tiempos actuales, la realidad del mundo, donde hay inclusión y no tienen nada que ver con comunismo y si quieren debate, le entramos, pero que sea real y sustentado porque no hay nada de lo que dicen y una vez más agarran temas con tintes electoreros”.

Ruiz Sánchez destacó que los inconformes con los libros de texto salieron más papistas que el Papa, porque “ni la Iglesia católica se ha metido en eso. En Aguascalientes se han mantenido al margen, ya lo declararon y eso habla de que hay un respeto desde donde teóricamente han estado en contra de la ideología de izquierda y llamada comunista, pero insisto, confunden la palabra con comunitaria”.

Regresando al tema del triunfalismo del PAN sobre Aguascalientes, que siguen presumiendo como “la joya de la corona”, aseguró que la realidad es otra.

“En pie de tierra la gente dice otra cosa y no ha habido una sola puerta de las casas que hemos tocado para promover a Claudia Sheinbuam Pardo donde nos hayan despreciado o no querido escuchar. Tenemos las encuestas y ella va a arriba entre las corcholatas también y nosotros no tenemos por qué salir a presumir, lo veremos el 5 de septiembre”.

Cuestionado sobre el asesinato de Ulises Salvador Nava, promotor de voto de Claudia Sheinbaum, mencionó que “nosotros sí somos respetuosos y estamos convencidos que la seguridad es algo tan serio y delicado que no se debe politizar. Esperamos que la muerte del compañero se aclare y esperaremos los tiempos en que las autoridades den a conocer los resultados de la investigación”.

Y sobre los otros eventos de alto impacto que se han suscitado, sostuvo que algo así no se debe utilizar como bandera electoral.