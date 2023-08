Orquesta Sinfónica de Aguascalientes Prepara Tributo a Metallica

El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) invita a disfrutar del tributo a Metallica a cargo de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y AHRSIS.ags.

Las y los asistentes podrán vivir una velada inolvidable este viernes 11 de agosto, a las 20:30 horas, en el Teatro Aguascalientes.

Los éxitos de la legendaria banda de metal, como Enter Sandman, Nothing Else Matters, Fade To Black, Of Wolf And Man y Wherever I May Roam, garantizan una noche inolvidable.

El concierto contará con la participación del director suizo Emmanuel Siffert, como invitado. Los boletos podrán adquirirse en https://www.showticket.com.mx/ o en taquillas del teatro; el jueves 10 de agosto, de 12:30 a 18:30 horas y el viernes 11, de 19:00 a 20:30 horas, con un costo de 100 pesos.