Extremar Vigilancia en los Caminos, Veredas y Brechas que Llevan a Carreteras, Pide Díaz Ruiz

Delincuentes se Pueden Esconder Ahí, Señala

Por Benny Díaz

Los transportistas siguen viviendo muy de cerca, tanto como no quisieran, la inseguridad en las carreteras y por eso piden que tanto la Guardia Nacional como el Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) deben desplegarse más en “caminos, veredas y brechas que llevan a las carreteras principales y no sólo concentrarse en éstas”, declaró Roberto Díaz Ruiz, presidente de Canacar (Cámara Nacional de Autotransporte de Carga).

Reconoció que es un total acierto de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel haber implementado la policía de carreteras y la aplicación para que los aguascalentenses puedan pedir auxilio en cualquier momento en los caminos foráneos, así como también que haya revisiones exhaustivas en las puertas de acceso al estado, pero es precisamente ahí donde ven que hay algo que puede ser perfectible.

“Se presenta sobre todo en la Puerta Sur y es que hay horas determinadas en que se hacen una fila enorme, tanto que puede ser insegura y no toman en cuenta que hay demasiados caminos y brechas por las que se pueden esconder quienes se dedican a asaltar y no se van a presentar en ese lugar, donde saben que pueden ser fácilmente detectados”.

Este tema se lo han expuesto al secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, pero se siguen haciendo estas revisiones que hacen difícil el acceso al estado y no se pone atención por donde se pueden ir aquellos que viven de asaltar a los que transitan no sólo por la carretera 45, sino por otras. Ejemplificó: “hay tres opciones que hay para llegar del aeropuerto a ese lugar y tienen tiempo más que suficiente para hacer sus fechorías y luego irse los que no andan en nada bueno”.

Díaz Ruiz insiste en que también la Guardia Nacional debe tener mayor presencia porque no sólo se llevan vehículos o lo que se transporte en ellos, también hay riesgo para las personas, por lo que se debe poner más atención a esas brechas y caminos que no tienen presencia de la autoridad las 24 horas.

Los transportistas, dijo, están preocupados por esta situación porque ellos no sólo andan en Aguascalientes y cuando llegan saben que hay más seguridad y por lo mismo se debe dar más agilidad a la entrada por esa aduana como son las puertas de acceso, pero se insistió en esos caminos que son la opción para los delincuentes para huir después de asaltar o hacer cualquier tipo de fechorías.