Bombardeo de Nubes con Yoduro de Plata no Daña el Medio Ambiente: I. Armendáriz

“Hay Polémica, hay Inquietudes, Pero no hay Evidencia que Afecte”

Por Benny Díaz

Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), negó tajante que el bombardeo de nubes con yoduro de plata “dañe el medio ambiente, al contrario, ha beneficiado a varios municipios con las precipitaciones que han caído en San José de Gracia y Calvillo, por ejemplo”.

Para llegar a este punto de provocar la lluvia de manera artificial con la estimulación de las nubes a través del bombardeo, se han hecho estudios pero “se sigue investigando al respecto y en este proceso que ya se ha puesto en marcha en Aguascalientes también se tomó en cuenta las implicaciones que traería no sólo para el ambiente, también para salud de las personas”.

Armendáriz García subrayó que este tema se tomó muy en serio y no fue nada improvisado porque se está trabajando con especialistas y profesionales en ese sentido: “es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ya han hecho muchas pruebas. Hasta este momento no hay una evidencia, sí hay polémica, sí hay inquietudes, pero hasta este momento no hay evidencia de que el yoduro de plata dañe al ecosistema y mucho menos alguna evidencia de que le haga algún daño al ser humano”.

Agregó que “se siguen haciendo investigaciones, en Aguascalientes se ha formado un grupo para estar midiendo a posteriori qué consecuencias, qué resultados hubo, si funcionó bien o no funcionó bien el programa, si tuvo una consecuencia o no la tuvo, es parte de lo que estamos trabajando”.

La intención es que haya las suficientes precipitaciones para garantizar las cosechas, pero también para que haya un incremento significativo en la presa Calles y en los bordos que se han acondicionado para almacenar el agua pluvial.

Aguascalientes es semiárido y el cambio climático ha mostrado ya sus efectos con las temperaturas atípicas y con el retraso natural de las lluvias, a lo que se suma la acción del fenómeno El Niño, que como es sabido, son años de sequía y todo eso lo tiene en el radar la UNAM para poder hacer el bombardeo con yoduro de plata.

Los resultados, al menos en los municipios donde ya ha llovido, se pueden calificar como positivos y se espera que siga siendo así por el bien del estado, finalizó.