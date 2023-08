Aguascalentenses no Tienen la Cultura de Sacar Permisos Para Construir sus Casas: Óscar Tristán

Obras Ilegales Pueden ser Clausuradas, Advierte

Por Benny Díaz

“Aguascalentenses no tienen la cultura de sacar permisos para construir sus casas, menos cuando se trata de una ampliación o reparación, pero también hay quienes adquieren fincas antiguas y las remodelan o terrenos y van haciendo habitaciones poco a poco de acuerdo a como se los permite su economía”, dio a conocer Óscar Tristán Rodríguez Godoy, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal.

Ya sea por recorridos o denuncias que se hacen, tanto de vecinos como de los propios albañiles que no tienen prestaciones mientras laboran, en la dependencia a su cargo se reciben al mes entre 20 y 30 reportes, mismas que se sancionan al ser irregulares.

“Son los vecinos principalmente los que denuncian porque se sienten inconformes ya sea porque se invade sus espacios con el material, los inconvenientes que padecen debido a la tierra y ruido y por eso es que dan a conocer estas obras sin permiso”.

Se sanciona a estas personas no con finalidad recaudatoria, el objetivo es que deben de adquirir la cultura de hacer todo dentro de la legalidad y para eso deben acudir a dicha secretaría a tramitar el permiso de dicha construcción irregular por dos razones: evitarse problemas serios si los albañiles sufren algún percance o accidente, porque entonces las sanciones económicas son mucho mayores.

La segunda razón es que la edificación debe de estar regularizada con todo lo que tiene construido, porque su valor catastral debe ser el adecuado y si en un momento determinado la venden puedan ofertarla al precio real y no sólo en lo que tienen declarado en Desarrollo Urbano.

Cuando tienen estas denuncias, el primero paso consiste en que personal de la secretaría acuden a la construcción e invitan a que se solicite el respectivo permiso, pero si los dueños hacen caso omiso, entonces es cuando se les pone una multa económica.

Las cantidades depende del tamaño de la obra, por lo que no hay un estándar, pero si se saca el permiso y se continúa construyendo sin renovarlo, entonces se procede de forma más severa y es la clausura de la construcción, porque lo que se pretende es que no haya reincidencia y que no importa el tamaño de lo que vayan a realizar, sino que se haga de acuerdo a como marca la ley.