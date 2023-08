La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

LA OPOSICIÓN SE AHORCA SOLA…



El PAN perdió la oportunidad de tener un candidato serio, de peso y 100 por 100% panista que, para muchos, es “el mejor gobernador del país”: Mauricio Vila Dosal, quien tiene a su estado, Yucatán, como el más seguro de México y con una economía boyante.

Incluso intentó participar pero al darse cuenta de que los dados estaban cargados hacia Xóchitl Gálvez Ruiz, decidió no entrarle a la farsa y el PAN, partido de donde saldrá l@ candidat@, perdió la oportunidad de reivindicarse, con los panaderos auténticos, pues la hidalguense ni siquiera está afiliada al bolillo y si batea con la derecha, también lo hace con la izquierda.

A Xóchitl, los mercadólogos del PAN que comanda el junior Claudio X. González Guajardo, comenzaron a inflarla desde el primer día: cualquier declaración que haga de inmediato sale en radio, televisión y prensa además de comentarios con columnistas y editorialistas todos “casualmente” antilopezobradoristas, que añoran los gobiernos anteriores. Claudio X. González, el “autentico, señor X”, que en realidad es el que mueve el abanico del PRIANRD y la oligarquía empresarial –por instrucciones de su padre Claudio X.

González Laporte–, en un principio apoyó a la empleada de Ricardo Salinas Pliego, Lilly Téllez, pero la inflaron tanto que se la creyó y ya jalaba por su cuenta al creerse “presidenta de México”.

En la mente de mucha raza está la noche aquella en la que frente a “Brozo el payaso tenebroso”, ridiculizó a Santiago Creel Miranda, al que llamó el gran perdedor y estar muy por debajo de las preferencias y ser ella la más “competitiva”, además de estar en el Senado por principio de mayoría y no por la vía plurinominal, como Santiago Creel.

Craso error: ahí terminó por perder el apoyo de Claudio X. González, y la alta élite empresarial, por lo que Lilly tuvo que bajarse de la contienda, para no ser ridiculizada por la señora de las gelatinas, quien es la versión femenina de Vicente Fox Quesada, quien de presidente de México pasó a ser distribuidor de productos de mariguana, “rogándole a Dios, que pronto sea el más grande cultivador y distribuidor de mariguana, o sea, un narco autorizado con todas las de la ley, pero para eso necesita que su pupila gane la Presidencia de México.

De Lilly Téllez ya no se oye nada en los medios, pues 99.99% de ellos están abocados a construir la versión femenina de Vicente Fox, con esa consigna y lenguaje florido de que “los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programas sociales, ¡a trabajar cabrones!, como dice Xóchitl”.

Huelga decir que Xóchitl es la mar de mentirosa y teje historias falsas como esa de elaborar y vender todos los días 600 gelatinas diarias.

O que sus empresas no cometen ningún delito al contratar servicios con empresas gubernamentales, siendo ella servidora pública en los gobiernos de Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y ahora con el preciso Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pero además hay situaciones muy graves, cuando Xóchitl fungía como titular de la Delegación Miguel Hidalgo, autorizaba la construcción de edificios “inteligentes” y el aumento de pisos a empresas particulares que luego contrataban sus multimillonarios servicios.

Y cuando AMLO comenzó a decir de que Xóchitl, valiéndose de sus cargos en los gobiernos obtuvo contratos (“no ganancias”) por mil 400 millones de pesos, Xóchitl contestó que eran mentiras y apostó a que si AMLO le demostraba que los contratos sumaban mil 400 millones de pesos, ella renunciaba a la candidatura, pero cuando AMLO mostró con pelos y señales que la suma de esos contratos sí totalizaban poco más de mil 400 millones de pesos, la senadora reculó y lo demandó penalmen-te por revelar la información publica-mente, diciendo que además ponía en peligro la vida de sus hijos por tales revelaciones y, por supuesto, no renunció, quedando nuevamente en ridículo porque ella siempre había dicho que no era “rajada”.

AMLO, en cambio, no la ha demandado, lo único que ha hecho, hasta ahorita, es evidenciarla: desde que teje historias falsas, que no es auténtica y que ha utilizado los cargos públicos para favorecer a sus empresas y todo esto está comprobado; pero el presidente no la ha demandado penalmente, ni creo que lo haga, pero cualquier ciudadano puede hacerlo en base a los artículos 428 y 429 del Código Penal, que castiga así el tráfico de influencias:

Prisión de seis meses a dos años.

Multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido.

Inhabilitación especial para el empleo o cargo público de cinco a nueve años.

Artículo 429 Penal:

Prisión de seis meses a dos años.

Multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido.

Prohibición de contratar con el sector público y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los incentivos fiscales y de la Seguridad Social de seis a diez años.

El 430 dice lo mismo, pero remacha la situación en la que se encuentra Xóchitl sólo que, reitero, AMLO no ha querido proceder judicialmente en contra de la senadora, pero sí evidenciarla, pues es una hechura de la alta y rancia oligarquía que, utilizando al PRIANRD intenta recuperar el poder a toda costa y cueste lo que cueste.

Por eso optó por Xóchil, quien dice estar de acuerdo con los programas sociales de AMLO, pero que se necesitan más y ella daría eso “más”, aunque luego dice que todos los servidores públicos deberían de tener contratos de prestación de servicios médicos, pero “pagados por ellos mismos”.

Y se pone como ejemplo: “Yo pago 100 mil pesos mensuales (sic), pero puede pagar menos si todos lo firman, pues pudieran pagar 70 mil pesos cada mes”.

¿Cómo un servidor público de mediano y bajo pelo va a pagar 70 mil pesos mensuales, que ni siquiera los gana? Xóchitl, además de mentirosa es contradictoria y, como la Chimoltriufa, conforme dice una cosa que dice otra y termina enredándose en sus propias mentiras: “Yo al PRI le quiero confesar algo: mi papá murió priísta; mi papá fue de esos hombres leales al partido”, le dijo a ‘Alito’ Moreno Cárdenas, estando la plana mayor del tricolor presente, cuando se presentó a notificar su registro, a la candidatura presidencial de va por México.

Y cuando habla con gente de izquierda presume que ella inició en la política en el Partido Comunista, “fui trotskista”, dice sin rubor alguno.

También alardea no pertenecer al PAN, pero que está ahí porque comulga con sus principios, ideales y valores, pero después sostiene que está a favor del aborto y de los derechos de los homosexuales y lesbianas y es donde también choca estruendosamente con el PAN, ¿cómo apoyarla si está a favor del aborto y de los derechos de homosexuales y lesbianas? Y allá va Xóchitl en su bicicleta eléctrica de 36 mil pesos con la que rueda algunas cuadras para la foto y después abordar una camioneta de lujo y blindada que la llevará a su departamento de Polanco: de este tamaño es la farsa de la niña de 14 años descalza que elaboraba y vendía de inicio 30 gelatinas y cuando les puso nuez aumentó a 600 gelatinas diarias antes de ir a estudiar la secundaria a otro pueblo llamado Mixquiahuala, pues “había que pagar pasaje, había que comprar libros, uniformes, tenis (sic), flauta, yo me la vivía pidiendo la flauta prestada, los tenis prestados para hacer educación física, no daba la economía familiar para poder estudiar y si daba, se privilegiaba a los hombres”.

POLICÍA O BOMBERO...

La raza de bronce de mi generación tenía respeto y admiración por los bomberos y los policías, al grado de que cuando nos preguntaban nuestros mayores que qué queríamos ser de grandes, contestábamos sin chistar: policía o bombero.

Eran nuestros ejemplos a seguir: ambos arriesgaban su integridad física en defensa de la raza, el primero enfrentando el mal y protegiendo al ciudadano, el otro apagando fuegos y salvando vidas humanas y hasta de perros y gatos.

Veíamos al policía y nos sentíamos seguros, pero al paso del tiempo las cosas poco a poco comenzaron a cambiar y los policías se convirtieron en “tecolotes”, “tiras”, “genízaros”, “polizontes”, “esbirros”, “sabuesos”, “polizontes”, “cuicos” y otros calificativos fuertes, ¿por qué? Pues porque abusaron de su poder y se corrompieron, además de que entró gente que no tenía espíritu de servicio, pero con placa e uniforme se creía y era poderoso.

Hace años, cuando la policía recibía el reporte de alguna riña, acudía al lugar de los hechos con sus luces intermitentes y sirena encendida y los rijosos emprendían la huida o se resguardaban en sus casas, por lo que la policía no intervenía pero sí se daba la vuelta a la manzana para apaciguar los ánimos, y asunto concluido.

Después cambiaron la táctica: los perseguían y a toletazos los sacaban de sus casas y los encerraban 72 horas todos golpeados, por rijosos e insultar a la autoridad (sic) ¿Cuántos otros “rijosos” o por reunirse en la esquina del barrio fueron perseguidos y asesinados a tiros, sólo porque corrían? Muchos, a un servidor le tocó presenciar varias de esos alevosos asesinatos: algunos policías eran procesados, otros no y dos tres días después regresaban a imponer el “orden”, fue entonces que la raza de bronce comenzó no sólo a perderles el respeto, sino el miedo.

Eso, en cuanto a los policías rasos, pero de comandante “pa’rriba”, la situación fue más cabrona: se coludieron con los rateros y después con los narcos. Y ahí siguen: es una simbiosis muy cabrona, tanto que permiten la venta de drogas a cambio de una cuota que al inicio se conoció como “tanda”.

¿QUIEREN RESPETO?, RESPETEN...

Esto viene a colación por las declaraciones del comisario de la Policía Municipal Antonio Martínez Romo, mejor conocido como “Poncharello” –no sólo por su parecido físico con el actor Erik Estrada, sino por, como dice “El Güero” Armando Jiménez San Vicente, tener tres cuatro “nalguitas”–, quien se queja de que la raza de bronce “ya le perdió totalmente el respeto a la autoridad”, porque ahora ya se le pone al tú por tú, por lo que “policías son descalabrados y hasta fracturados”.

Y “Poncharello” se queja porque la Comisión de Derechos Humanos del estado, en su intento por frenar los abusos policiacos les gira recomendaciones que van desde una llamada de atención, hasta regresarlos a la Academia para que vuelvan a hacer el curso y aprendan a someter al infractor sin causarle daño”.

Pues sí, un policía preparado en artes marciales bien puede someter a las personas sin lastimarlas: ¿cómo es posible que no puedan evitar una patada, si esa es una acción con la que inician las clases de defensa personal los aspirantes a policía? Pero insisto: la raza les perdió no sólo el respeto sino el miedo porque se cansó de tanto abuso: ¿quieren respeto?, respeten.

NO LE HAGAN AL ENSARAPADO...

Si bien Aguascalientes está en tercer lugar en cuestión de asesinatos, en robos a casas, negocios, venta y consumo de estupefacientes, ocupa los primeros lugares lugares a nivel nacional.

Los robos y asaltos a casas habitación, comercios y empresas están a la orden del día: nosotros en esta Casa Editorial hemos sido víctimas y en una ocasión vimos a uno de los ladrones saliendo de la Catedral del Periodismo y abordar un vehículo BMW con placas sobrepuestas, por lo que este tunde máquinas llamó a la policía y, para comenzar, la mujer que contestó el teléfono me hizo tres, cuatro veces, la misma pregunta, dando tiempo a que el asaltante huyera.

Luego, después de media hora -que a mí se me hizo una eternidad- llegaron dos patrullas con policías preguntándome que qué pasaba una y otra vez, dando todavía mas tiempo a que el “rodolfo” se volviera humo, cuando ese trabajo estaba “pajita”, por atender y resolver, pues desde un inicio a la mujer que contestó el teléfono de “emergencia” le di pelos y señales del vehículo y el rumbo que tomó, por lo que su ubicación y detención hubiera sido relativamente fácil, pero, perdón por la expresión, se hicieron pendejos: los “rodol-fos” nos saquearon y robaron dinero en efectivo, documentación, facturas de vehículo, cámaras fotográficas y de video y computadoras, impresoras, cuadros, pinturas, espejos, ropa y otros objetos.

Gobernaba Martín Orozco Sandoval y nunca me dio la cara, se interpusieron demandas federales y locales y no hay avance alguno a pesar de que los “rodolfos” dejaron muchas huellas dactilares.

EL ANUNCIO DE:...

Recompensa de hasta $200,000.00, a la persona que proporcione información fidedigna, útil y oportuna para la localización y captura de los delincuentes que saquearon y causaron destrozos en las instalaciones de La Catedral del Periodismo, sede de los periódicos Página 24 y TRIBUNA LIBRE ubicadas en Zaragoza 205, Zona Centro, Aguascalientes, Ags.

Llamar al teléfono número 5581887990, continúa publicándose en todos nuestros periódicos y la recompensa está más que vigente. Pero las autoridades lo siguen ignorando y mi conclusión es contundente: altas autoridades policiales están coludidas.

Y CON ESTA ME DESPIDO...

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sabe y lo ha denunciado en las mañaneras con pelos y señales, que el Poder Judicial está corrompido y ha expuesto muchos casos que así lo demuestran; sin embargo, esa mafia está muy cabrona y no ha podido hacer mayor cosa.

Pero en nuestro caso está más cabrón, porque no solamente tenemos que lidiar con jueces venales, sino con la propia Fiscalía Federal de la República (FGR), que se han amafiado en nuestra contra y tienen 15 años intentando acabarnos, es esa la maldita herencia que les dejó el extinto y corrup-to exgobernador de las nalgas al revés Felipe González González, pero…

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 3).