Científicos y Académicos de Aguascalientes se Declaran a Favor de Claudia Sheinbaum

“Queremos a una Científica al Frente del Gobierno”

* Gobiernos no Escuchan a Académicos y Científicos Mexicanos y Contratan a Extranjeros: José Luis Gil V.

Por Benny Díaz

“Como académicos necesitamos que el gobierno crea en nosotros para llevar so­luciones a las diferentes problemáticas, a nivel local por ejemplo en el transporte y en el agua, que es algo serio que padece la ciudad. Que nos escuchen, porque muchas veces los titulares de los gobiernos no nos escuchan, no nos creen en las soluciones que les damos y van y contratan despachos extranjeros como españoles, franceses o de otras latitudes porque no confían en la ciencia y la academia del país”, declaró en conferencia de prensa José Luis Gil Váz­quez, director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA).

Esto en el marco de la reunión del Consejo Estatal de Ciencia y Academia de Aguasca­lientes, quienes se manifestaron a favor de Claudia Sheinbaum Pardo para que se con­vierta en la próxima presidente de México.

“No había sucedido que investigadores y docentes nos manifestáramos a favor de una corriente y ahora contamos con más de 10 mil firmas en apoyo a la doctora Claudia, y también vamos a crear una red de jóvenes des­tacados en ciencia porque tienen mucho que aportar y ellos también van a tomar decisiones en el 2024, y es una realidad que tenemos que tomar una postura y vayamos en esa corriente de llevar por primera vez en la historia de este país a una científica al frente del gobierno”.

El director del ITA manifestó que dicho instituto recibe 162 millones de pesos de pre­supuesto “y muchos de ellos son de gobierno federal, otra parte del estatal, en ese sentido no puedo decir si es mucho o poco, pero sí falta más apoyo porque se necesitan más convocatorias referidas hacia proyectos espe­cializados que nos hace falta dar a conocer”.

Puso como ejemplo la manufactura digital industrial 4.0, que tienen en el centro de innovación aeroespacial en el ITA y que no está siendo aprovechado por el gobierno para las empresas.

“Es un tema que todavía está pendiente para una operatividad más alta y está dedi­cado a la formación de jóvenes más que a las empresas, quedan cinco meses de este año y hay que empujar la vinculación con el sector empresarial y también es importante de parte del gobierno, porque vamos y les presentamos los proyectos de los investi­gadores pero no siempre tenemos la mejor respuesta, por eso apostamos por la doctora Claudia, porque estamos seguros que nos va a hacer caso y a escuchar para que México pueda cambiar en la ciencia y la academia”.

Puestos Para Amigos

Una de las razones por las que la ciencia y la academia no avanza en este país, afirmó, es porque los puestos en donde se requiere que estén los que saben del tema y están pre­parados para eso no los dejan llegar, “porque se los dan a los amigos o a políticos cuando se requiere la parte científica y técnica”.

Al cuestionarle Página 24 sobre MIAA, si es un modelo factible para Aguascalientes tomando en cuenta la problemática de esca­sez de agua que hay, dijo:

“Tienen un consejo y nosotros aportamos en la parte técnica, no política. Ojalá nos den la oportunidad, necesitamos que arran­que y con el paso del tiempo ver si en la realidad nos están escuchando. Es un reto grande y lo que se necesita en la ciudad es tener más líneas moradas y sanear el agua para la industria para que la sigan usando. La gobernadora lo ha comentado mucho y coincidimos, pero necesitamos que se realice en la práctica”.