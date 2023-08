Aguascalientes Debe Dejar de ser el Estado Piloto Para Sacar Proyectos: Cindy González

“Espacios Deben ser Para los que Saben de Ciencia y Tecnología”

Por Benny Díaz

Sindy Paola González Ruvalcaba, enlace de la red Es Claudia en la entidad, declaró en conferencia de prensa que “Aguasca­lientes debe dejar de ser el estado piloto para sacar proyectos de todo tipo, porque históricamente se la ha considerado así por ser chiquito y es lamentable que lo maneje una cúpula política”.

Por eso propone que “agreguemos políti­cas sociales y económicas en donde estén integrados todo tipo de perfiles, pero que sean los adecuados para ocupar cada puesto y que sumemos a nivel nacional porque hay un vacío en cuanto a que se tome en cuenta a académicos y científicos en la política”.

González Ruvalcaba mencionó que “hay espacios que deben ser para los que saben de ciencia y tecnología, no para políticos que llegan por cuotas, esto no puede seguir sucediendo y por eso con Claudia Sheinbaum Pardo se les está dando la importancia que tienen y también escu­chando en todo lo que tienen que decir y aportar, pero no sólo eso, también es necesario brindarles el apoyo para que puedan salir adelante con sus proyectos y nuestro país pueda contar con ellos de la manera adecuada”.

Explicó que a cada una de las llamadas corcholatas se les escuchó en lo que tenían que decir y proponer para la comunidad científica, “se analizó cada perfil y se llegó a la conclusión que la doctora Claudia, que siempre ha sido una mujer de izquierda, ha demostrado que se pueden hacer cosas maravillosas si se aplican los conocimien­tos de los académicos y una de las pruebas es que hizo algo maravilloso en la Ciudad de México, que es compleja y cuando ella llegó a gobernarla se encontró con que el agua estaba privatizada y la remunicipalizó logrando un servicio eficiente y entre otras cosas hizo convenios con otro estados para llevar agua de otras presas y tener un bene­ficio común. Ese tipo de decisiones las tomó gracias a que consultó con científicos y ella también lo es y sabe la importancia de apli­car todo esto en la política para beneficiar a los ciudadanos”.

La comunidad académica de Aguascalien­tes se sumó a las de los otros estados, porque todos están convencidos de que Sheinbaum Pardo es quien puede sacar adelante a Mé­xico cuando ya está encaminado hacia la transformación, y ya no se trata de probar o improvisar, sino de avanzar.