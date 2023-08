Se Expiden Permisos Para Animales Exóticos si los Tienen en Espacios Adecuados: Rodríguez

“Lo más Común son las Aves, en Especial los Loros”

Por Benny Díaz

María de Jesús Rodríguez López, encargada de despacho de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dio a conocer que en Aguascalientes sí hay oportunidad de tener la tenencia legal como mascotas de animales exóticos, “sobre todo aves, pero también nos encontramos con boas y otras especies que en ocasiones tenemos que retirar de sus dueños porque no los tienen en las condiciones en que se debe por sus características”.

Al cuestionarle si se otorgan permisos para tener este tipo de mascotas, dijo que “sí, sí se expiden, siempre y cuando demuestren que tienen los espacios adecuados y las condiciones para que se mantengan en buen estado”.

Aunque no es lo común, hay personas que tienen pasión por animales que no son comunes como mascotas, “nos encontramos que lo que más común son las aves, en especial los loros”.

Los felinos de gran tamaño también despiertan la curiosidad de algunos “pero deben entender que como cachorros pueden despertar ternura, pero su crecimiento es rápido y por más que tengan contacto con humanos desde días o meses de nacidos, sus instintos no les permiten ser domesticados y van a representar un riesgo”.

Mientras que los anfibios también tienen sus seguidores, pero no sólo se trata de dar permisos a todo el que lo solicite, deben de comprobar que tienen el lugar adecuado y acondicionado para que los animales puedan estar en buenas condiciones, además de garantizar su alimentación.

Lo recomendable, claro está, es que no se tengan mascotas de este tipo, menos cuando sean especies en peligro de extinción o representen un riesgo para sus dueños y otras personas ya que dominar un animal así no es sencillo.

Si ya con las mascotas que son comunes, como los perros o gatos, hay problema porque no todos se hacen responsables de ellos, hacerlo con uno que no es común y no es doméstico, requiere de mucho más compromiso y también cumplir con todos los requisitos que la ley contempla.

Rodríguez López señaló que no tiene el número exacto de solicitudes que hay, porque también existe la idea de que al tener la intención de tener como mascota un animal considerado exótico es ilegal y por eso hay cifras negras, la prueba de eso es lo que ocurrió hace meses con un león que tenían en una colonia del oriente de la ciudad y más recientemente con un orangután.