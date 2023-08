Horarios Extendidos en las Empresas Causan Estrés Laboral y Menor Rendimiento: Barrientos

Con Estrés Laboral, 30% de Población Activa, Estima

Por Benny Díaz

El estrés está presente en prácticamente todas las personas en mayor o menor grado, pero cuando llega a nivekes en donde afecta la salud emocional se deben tomar cartas en el asunto y acudir a terapia, porque las consecuencias son serias si no se le da la importancia que tiene y, lamentablemente, es incomprendido sobre todo cuando se padece a consecuencia de la actividad laboral, expuso Brenda Yaneli Barrientos Delgado, titular del Instituto Municipal de Salud Mental (Imasam).

Hay empresas que le restan importancia a esto y cuando ven que sus empleados rinden menos recurren a lo más fácil, despedirlos, pero no toman en cuenta que el estrés es como una pandemia, que cuando llega a algún lugar se va extendiendo poco a poco y no porque sea contagioso, sino porque no se les da a las personas el tiempo adecuado para el descanso y se les bombardea con situaciones adversas, como ambientes laborales nocivos.

“Estamos trabajando con algunas empresas en donde estamos atendiendo a personas que están estresadas al extremo, tanto que su productividad se ve afectada porque es algo que hace que no estén concentrados, cansados e irritables”.

El estrés es algo que debe tomarse en serio, porque las cifras son altas y si no se pone remedio irremediablemente irán en aumento: “el 30 por ciento de las personas que están insertados en la vida productiva podríamos decir que presentan estrés laboral, sabemos que en Aguascalientes tenemos empresas con horarios muy extendidos”.

Por eso si la persona presenta alguno de estos síntomas y en su empresa no se toman en serio el que haya capacitación de este tipo entre quienes están encargados de las áreas de recursos humanos, por cuenta propia deben acudir al Imasam o pedir cita para acceder a la atención con especialistas, con el objetivo de que puedan manejar de forma adecuada este mal que afecta a millones de personas en el mundo.

Aunque haya quienes crean que esto no es importante como parte de la salud emocional en su personal e incluso para que su empresa sea exitosa, también deben de capacitarse al respecto porque quien padece estrés y no se atiende el siguiente paso es caer en depresión y ansiedad.

Una de las características de que las personas andan estresadas es la intolerancia a cosas tan sencillas como conducir y eso se ve todos los días y a todas horas, cuando rebasan al que va adelante para en unos metros parar porque les toca el alto, tocar el claxon cuando no avanzan, discutir con otros transeúntes o peatones, eso cuando se afecta a la sociedad en general; pero al interior de las empresas las repercusiones son peores porque se trabaja en un ambiente tenso y se reduce la capacidad para laborar adecuadamente y también se afecta el ambiente familiar y se entra en un círculo vicioso que va en espiral, de ahí la importancia de recibir atención.

Quien requiera ayuda puede acudir a las instalaciones del Imasam que se ubica en avenida Poliducto 505, en el fraccionamiento Mujeres Ilustres o en caso de emergencia llamar al 449-968-45-03.