Es Frecuente la Corrupción de Menores, los Usan Para Cometer Delitos: Macías

Proponen Aumentar el Castigo en el Código Penal

Por Benny Díaz

Nancy Xóchitl Macías Pacheco dio a conocer en entrevista colectiva que es necesaria reforma al código penal, para ser votada en el siguiente periodo ordinario de sesiones, para aumentar las penas en el delito de corrupción de menores: “nos interesa mucho en las asociaciones delictuosas que utilizan a menores y las penas que se les imputan no son muy grandes y por eso deben existir los marcos jurídicos sólidos para nuestros niños”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, destacó que las penas que están proponiendo es de seis a 14 años de prisión para quienes utilicen a menores de edad, igual a las que tienen a nivel federal porque en las mesas de trabajo que realizaron las autoridades, como los representantes de Fiscalía, piden que se haga de esa forma.

“La corrupción de menores en Aguascalientes es frecuente y se ha incrementado porque mayores de 18 años utilizan a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, también de índole sexual y también queremos incluir la mendicidad”.

En ese caso, reconoció que hay quienes utilizan a los menores para mendigar porque es población fluctuante porque van de estado en estado haciendo esa práctica.

“Por eso es complicado, como servidora pública, cuando fui presidenta del DIF Estatal, analizamos muchas aristas y una de esas es [que] esas personas se pueden arraigar en Aguascalientes, aquí hay mucho trabajo, la gobernadora ha hecho una labor importante para que se queden aquí pero no podemos obligarlos y hay quienes siguen en tránsito, pero lo que sí podemos hacer es no seguir permitiendo que se vulneren los derechos de los niños porque no van a la escuela, ponen en riesgo su salud e incluso pueden perder la vida porque hay pequeños que han sido atropellados porque se bajan del camellón cuando se encuentran en los cruceros”.

También se le cuestionó a la diputada sobre los corridos tumbados, que son tan populares entre los jóvenes y que son apología de la violencia:

“Soy mamá de dos adolescentes y sé de los contenidos musicales y digitales a los que tienen acceso y se van normalizando en cosas como la misoginia, el lenguaje de violencia y por supuesto que estoy preocupada. Estaremos atentos a lo que haga la autoridad municipal al otorgar los permisos y se lleven a cabo estos eventos”.