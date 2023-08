“Un Milagro Ocurre Estrictamente Cuando se Suspenden Todas las Leyes Naturales y no Existe Otra Explicación”

Sobre el Caso de Norias de Paso Hondo no Tenemos Información: Pedroza

Por Benny Díaz

La “Iglesia católica es una institución seria que se sustenta en la fe, no en mitos, y parte de un hecho: Jesús de Nazaret murió crucificado por todos nosotros y resucitó y la iglesia es la continuadora de su Evangelio. A lo largo de la historia se han dado milagros, que son de Dios y los hace cuando él quiere”, declaró en conferencia de prensa el vocero de la diócesis, Rogelio Pedroza González.

Esto sobre el supuesto milagro que se dio en Norias de Paso Hondo, pero aclaró que éstos se deben sustentar y no dejarse llevar por un “supuesto”, como ocurre cuando surge algo como “se me apareció la Virgen en una tortilla o veo que en una nube se forma la Virgen de la Asunción. Un milagro ocurre estrictamente cuando se suspenden todas las leyes naturales y no hay otra explicación y para llegar a esa conclusión es porque se agotaron todos los estudios que se pueden hacer”.

Hay casos en donde no son milagro y puso como ejemplo lo que ocurrió “hace años en Mesón de los Sauces en donde se afirmaba que la Virgen lloraba y resultó que era pintura que se estaba corriendo. Sobre el caso de Norias de Paso Hondo no tenemos información, hablé con el párroco y me dijo que estaban viendo (el supuesto milagro), pero ya no he recibido más noticias. Seguramente los peritos lo dirán pronto, pero tenemos el Credo, eso es suficiente”.

La Romería y el Quincenario

En otro tema habló de la Romería de la Asunción y el quincenario, que como en ediciones pasadas habrá peregrinaciones de las parroquias de la diócesis a la Catedral y los festejos en honor de la patrona de Aguascalientes, que incluye la marcha de las antorchas y varios eventos culturales.

Sobre el tianguis que se coloca en la plaza de armas con motivo del quincenario, Pedroza González dijo que “hay que cuidar que lo que se oferte sean cosas que no vayan en contra, hay que respetar los momentos de la vida de Aguascalientes y esa vez es de los católicos, que está abierta para todo mundo que quiera ver, son bienvenidos en familia y que puedan disfrutar y esperamos que no haya algo prohibido. Hay que respetar el ambiente, los espacios y movimientos de la misma Romería, las peregrinaciones implican movimiento del parque vehicular, la circulación, hay que cuidar el orden y hay que evitar un accidente”.