Gobernadora nos ha Pedido Brindar Cualquier Apoyo a Familiares del Caso Trancoso: Alonso

“Nos Vamos a Comunicar con Ellos por si Requieren Traslado”

Por Benny Díaz

“Todos nos enteramos de cuatro personas de Aguascalientes que desaparecieron en Trancoso, Zacatecas, no recuerdo cuando pero fue entre el 20 y 23 de junio más o menos, eran comerciantes y sus familiares perdieron contacto con ellos, nosotros como Secretaría de Seguridad Pública Estatal no hemos identificado el tema por ser de otro estado y las familias empezaron a denunciar en Zacatecas, la gobernadora en estos casos nos pide a las autoridades estatales no infringir en la investigación porque no está a nuestro alcance y están trabajando las dos fiscalías”, declaró en conferencia de prensa Manuel Alonso García.

El secretario se refirió a “esta nota que salió de la camioneta en San Luis Potosí con algunos restos óseos. Corresponde a la fiscalía identificar a quién pertenecen a alguna de estas cuatro personas, en este caso la gobernadora nos ha pedido brindar cualquier apoyo que necesite la familia, nos vamos a comunicar con ellos para saber si requieren traslado y resguardarlos, es la única facultad que tenemos y a nombre de la gobernadora estamos atentos”.

Alonso García espera que los restos no sean de estos aguascalentenses y “que se encuentren bien, si en algo podemos apoyar, lo haremos, de acuerdo a lo instruido por la gobernadora”.

Sobrepoblación en los Ceresos

Cuestionado por la sobrepoblación en los Ceresos estatales, dijo que “hicimos diagnósticos como parte del sistema penitenciario y afortunadamente no tenemos mucha, andamos entre el nueve y 12 por ciento. A veces no lo anunciamos, por seguridad, pero hemos trasladado a más de 60 personas privadas de su libertad a centros federales y seguiremos con esta labor y a todos los PPL’s se les respetan sus derechos humanos”.

Como cada semana, el secretario reiteró que hay “colaboración interinstitucional” para la seguridad de Aguascalientes con el Ejército, la Guardia Nacional y constantemente tienen reuniones por vía digital, además de la mesa de la construcción de la paz a la que convoca Tere Jiménez Esquivel cada quincena y “estamos los tres niveles de gobierno y también la fiscalía para realizar trabajos de manera contundente”.

En los operativos que asegura realizan constantemente, cuando lo cree necesario pide el apoyo de la Guardia Nacional y de la Fiscalía, “en mi caso, siempre ha habido una respuesta favorable y día a día nuestro trabajo son evaluados”.