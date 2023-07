Plaza de Armas

De Tercera

HASTA EL presidente de la nación dice que hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones de políticos, porque chango viejo no aprende maroma nueva, entonces si hay que transformar al país, como canta Juan Gabriel, “ya no se aferren”, pero hay a quienes les entra por un oído y les salga por el otro aunque vayan por la vida diciéndose fieles seguidores de Andrés Manuel López Obrador, de quien no toman ni lo que les conviene… en este caso sus consejos.

Y ES QUE eso de andar de aquí, para allá, ser de todo y sin medida, pero no tener la simpatía de los ciudadanos, es feo y más ganar por representación proporcional y ufanarse que son lo mejor de mejor, bueno, solitos se exhiben.

Y ESTO viene a colación porque ahora resulta que Fernando Alférez Barbosa tiene pretensiones –tal como en 2021, pero no se le hizo– de ser diputado local.

Y COMO la violentada que le dio a Natzielly Rodríguez Calzada quedó en nada, ahora se siente renovado y se incrementa sus sueños de ser votado para alcanzar una curul.

EL PERO es que Fernando Alférez Barbosa, contrario a otros políticos de su época, que sí son bien vistos por la gente o cuando menos respetados, él no cuenta ni con la simpatía de los de la Cuarta Transformación, lo toleran, que es diferente. En otras palabras, se quedó en tercera.

BIEN HACE el presidente de la República en decir que ya lleguen nuevos perfiles, nuevas generaciones de políticos que realmente estén comprometidos con la transformación del país, no los mismos de siempre, con sus vicios y marrullerías de siempre… o los chapulines que nomás brincan de charco pero siguen con la ideología de donde “nacieron” y los hicieron (BDR).

Anticipan que el Superpeso Llegue a $16

50 Esta Semana EL SUPERPESO puede establecer esta semana un nuevo récord de 16.50 unidades por dólar, según estimaciones de analistas.

LA MONEDA mexicana inició la semana pasada en cerca de 17 y mantuvo una tendencia de apreciación por la expectativa de que dejarán de subir las tasas de interés en Estados Unidos.

“EL PESO mexicano fue la más fuerte entre sus pares junto con el rand sudafricano”, hicieron ver en Banorte.

LA SUPERMONEDA cerró en 16.69 y significó una apreciación semanal de 1.8%, aunque llegó a tocar 16.63 por momentos el viernes, su mejor registro desde diciembre de 2015.

LA MONEDA nacional acumula una ganancia en el año de 14.3%, la segunda más apreciada de 2023 sólo detrás del peso colombiano. En Banorte prevén que el tipo de cambio continuará apoyado por el atractivo carry, considerando las altas tasas a lo largo de 2023 y los sólidos fundamentos macroeconómicos. El carry es una estrategia basada en pedir recursos prestados a una tasa baja para invertir lo obtenido en un activo financiero con un mayor rendimiento esperado, en este caso activos denominados en pesos mexicanos.

EL CARRY más común se lleva a cabo entre las tasas del Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal (Fed) de EU. La primera institución tiene su principal tipo de interés en un máximo histórico de 11.25%, y la segunda, en un rango de 5.25% a 5%, el mayor registro en 22 años.

ESTA ESTRATEGIA, según el análisis de Banorte, puede permitir que el superpeso alcance esta semana un rango de operación de 16.50 a 16.90.

EXPERTOS DE Actinver calculan que el rango técnico de soporte se encuentra en 16.50 unidades. El equipo de analistas de OctaFX señala que el panorama es favorable para el peso y coinciden en un nivel de soporte de 16.50.

EN SU OPINIÓN, el tipo de cambio logró imponer un récord el viernes debido a que el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio a conocer que el gasto en consumo personal, excluyendo alimentos y energía, se ubicó en 4.1% en junio, tras situarse en 4.6% en mayo.