Sea Como sea, soy Amigo de Vicente Fox: Creel

En el PRIANRD, “las Cartas no Están Repartidas”, Afirma

Por Benny Díaz

El senador y exsecretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox, Santiago Creel Miranda, estuvo en Aguascalientes en donde dijo sentirse “en casa” y también para dejar claro que “las cartas no están repartidas y busco la coordinación del Frente Amplio por México, porque quiero, puedo y debo”.

A pregunta de Página 24, aseguró que se ve dentro de los tres que pasarán a la segunda etapa y también que Xóchitl Gálvez, aunque ya tenga más de las 150 mil firmas, no es el enemigo a vencer porque “apostamos por la unidad y vamos a salir fortalecidos, no como los de Morena, que ya se andan dividiendo entre los aspirantes, que no les voy a llamar corcholatas porque es bajarlos a una cosa, y eso es denigrante”.

Aunque dijo que respeta a todos los que buscan la coordinación del Frente, tanto los del PAN como de los otros partidos, él no tiene un favorito o favorita, como Xóchitl Gálvez, quien dice que quiere debatir en su momento con Marcelo Ebrard.

“En los tiempos que debe ser yo sí quiero que me expliquen, el o la que sea, de Morena, los miles de homicidios y desaparecidos en México, lo que ocurrió con las vacunas en la pandemia, lo de Segalmex, que hayan hecho dos aeropuertos y muchas otras cosas más, pero todo a su tiempo”.

Santiago Creel Miranda no perdió la oportunidad de lanzarse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de “cacique y aspirante a zar, que se siente dueño del país. Yo voy a cumplir con los lineamientos del INE, porque la ley es la ley y no quiero una medida cautelar como el bufón de palacio, nosotros nos distinguimos porque realmente somos un movimiento democrático que desea construir a México y no destruirlo”.

Sobre que se pueda dar un atentado contra uno de los que aspiran a ser candidato o candidata a presidencia de la República, como lo han expresado abiertamente periodistas y comentaristas, Creel Miranda se sacó de la manga esta declaración: “eso lo ha dicho el presidente, que es el responsable de la seguridad de todos. Yo que en su momento fui el encargado de la seguridad interior del país, de entrada no lo hubiera dicho y de acuerdo a las acciones de inteligencia se sabe si hay un peligro real contra alguien y por eso le recomiendo al presidente que duerma y trabaje más, porque con esas mañaneras que han llegado a durar tres horas no puede tomar buenas decisiones”,

Como no anda en campaña, sino en busca de la coordinación del Frente Amplio por México, es que no habló de qué y cómo haría para solucionar los problemas de México, pero sí dijo que “sea como sea, soy amigo de Vicente Fox Quesada y en su momento fue mi jefe”.

También se dijo amigo de Dante Delgado, por lo que se negó a opinar sobre la decisión de que Movimiento Ciudadano decline unirse al Frente Amplio por México.

Se negó a decir si ya completó las 150 mil firmas que requiere para pasar a la segunda fase, pero reiteró que él desea ser presidente de México “porque puedo, quiero y debo”.