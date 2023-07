Plaza de Armas

Chapulines

SALTAN DE derecha a izquierda y viceversa por el afán de seguir viviendo a costillas de los ciudadanos y comer con manteca, porque a esos sin convicción que se aferran al poder con la premisa de “servir” a la gente sólo los muy ingenuos se la compran.

Y ASÍ RESULTA que quienes odiaban a la 4T ahora son su más férreas defensoras y peores críticas de la derecha, bueno una parte, porque son de la Cuarta Transformación “gracias a Dios”, porque los golpes de pecho no se los quita nadie.

POR LA otra parte están los que iban con la bandera de la izquierda y decían ser los más grandes admiradores de Andrés Manuel López Obrador y en la práctica aplaudieron a gobernantes de la derecha, tanto que siendo católicos no practicantes y teniendo casa grande, casa chica y jacal, con hijos en todos lados, se fueron de Morena y para taparle el ojo al macho, buscan acomodo en el PRD.

ASÍ LAS cosas con los políticos de Aguascalientes… si el “hueso” no estuvieran tan bueno para roer, no se pelearían con uñas y dientes por él (BDR).

Indicadores de Ocupación y Empleo, Junio de 2023

DE ACUERDO con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en junio de 2023 y con cifras originales, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 60.3 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 60.1 por ciento. Dicha población fue superior en 859 mil personas a la de junio de 2022. La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 40 millones de personas, 55 mil personas más que en el sexto mes de 2022.

DE LA PEA, 58.7 millones de personas (97.3 %) estuvieron ocupadas durante junio pasado: 1.3 millones más que en el mismo mes de un año antes. A su interior, las personas subocupadas –las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas– fueron 4.6 millones (7.9 % de la población ocupada), una reducción de 495 mil personas con relación a junio de 2022.

LA POBLACIÓN desocupada fue de 1.6 millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD), de 2.7 % de la PEA. Respecto a junio de 2022, la población desocupada descendió en 391 mil personas y la TD fue menor en 0.7 puntos porcentuales.

EN JUNIO de 2023, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la TD disminuyó 0.3 puntos porcentuales, al ubicarse en 2.7 por ciento. La Tasa de Subocupación retrocedió 0.2 puntos porcentuales: se situó en 7.8 % en el mismo periodo.

Información Oportuna Sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México, Junio de 2023

EN JUNIO de 2023, la información oportuna de comercio exterior indica un superávit comercial de 38 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 3 971 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2022.

EN LOS primeros seis meses de 2023, la balanza comercial presentó un déficit de 6 344 millones de dólares.

EXPORTACIONES. EN el mes de referencia, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 51 800 millones de dólares, cifra compuesta por 48 950 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2 851 millones de dólares de petroleras. Así, las exportaciones totales reportaron un incremento anual de 1.1 %: resultado neto de un crecimiento de 3.7 % en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 28.8 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 2.7 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 8.6 por ciento.

EN EL SEXTO mes de este año y con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías mostraron un avance mensual de 0.92 %, el cual se originó de la combinación de un aumento de 1.04 % en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 1.16 % en las petroleras.

IMPORTACIONES. EN junio de 2023, el valor de las importaciones de mercancías fue de 51 762 millones de dólares, monto que implicó un retroceso anual de 6.2 por ciento. Dicha cifra resultó de la combinación de una caída de 56.3 % en las importaciones petroleras y de un crecimiento de 3.3 % en las no petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron disminuciones anuales de 11.5 % en las importaciones de bienes de consumo y de 8.4 % en las de bienes de uso intermedio. Las importaciones de bienes de capital incrementaron 28 por ciento.

CON SERIES ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un ascenso mensual de 2.03 %, el cual se derivó de la combinación de un crecimiento de 2.77 % en las importaciones no petroleras y de un descenso de 6.76 % en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron alzas mensuales de 2.77 % en las importaciones de bienes de uso intermedio, de 6.11 % en las de bienes de capital y un retroceso de 4.47 % en las importaciones de bienes de consumo.

Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos, Mayo de 2023

EN MAYO de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) registró 98.6 puntos: fue 0.4 % mayor con relación al mes anterior.

CON CIFRAS desestacionalizadas y en el mes de referencia, el Índice Global de Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGRESE) fue de 109.4 puntos: creció 1.1 % con respecto a abril de 2023.

EN EL QUINTO mes de este año, el Índice Global de Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos (IGREMSE) aumentó 0.9 % a tasa mensual y alcanzó un nivel de 110.9 puntos, con datos desestacionalizados.

A TASA anual y con series desestacionalizadas, en mayo de 2023, el IGPOSE disminuyó 0.2 %; el IGRESE incrementó 4.3 % y el IGREMSE, 4.6 por ciento.

El Inegi y los Desafíos del Trabajo de Campo

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene el mandato de generar información estadística y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Para lograr este objetivo, nuestro personal de campo recorre el territorio nacional todos los días.

LOS OPERATIVOS censales son levantamientos que implican una movilización masiva de personal de campo a lo largo del país. En el caso del Censo Agropecuario 2022, que se levantó del 19 de septiembre al 30 de noviembre de ese año, se contrataron 28 762 personas. Al igual que en otros operativos, se capacitó a nuestras y nuestros colaboradores con protocolos de incidencias de tipo medioambiental, social, de inseguridad y accidentes.