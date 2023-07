Estoy Concentrado en la Administración, no en la Reelección: Leonardo Montañez

“Distraerme Sería Irresponsable”

Por Benny Díaz

Leonardo Montañez Castro está enfocado en sacar adelante el tema del servicio de agua potable, pues le tocó ese proceso de cambio de no renovar el contrato con la concesionaria (Veolia) y crear un ente público (MIAA). Ha sido mucho trabajo y por eso “estoy concentrado en la administración, no en la reelección (para presidente municipal), distraerme sería irresponsable”, declaró en entrevista colectiva.

En este tenor, el senador Juan Antonio Martín del Campo ha declarado que él sí quiere ser alcalde, otra vez, de Aguascalientes y Montañez Castro lo toma a bien, y define así a su compañero de partido: “es un excelente líder”.

Mientras tanto él sigue enfocado en hacer su trabajo y “me ocupa desde hace más de un año, es inminente que vamos a tener que imprimir 340 mil facturas al mes para cobrar el agua, poner los centros de atención al público, hacer las adquisiciones; ya fue publicado en el periódico oficial la invitación que hace el consejo de MIAA para quien quiera ser el contralor y establecer el comité de adquisiciones, ya contamos con el recurso de 275 millones de pesos porque se necesitan muchas cosas como vehículos, fuentes de poder, grúas, herramientas, bombas y estamos concentrados en el proceso”.

Mientras tanto siguen trabajando para implementar cuadrillas para reparar las fugas porque Veolia ya no hace caso, y lo que pretenden es que haya tiempo de respuesta razonable, porque hay mucho que hacer, “sobre todo mejorar el servicio y sabemos que es un reto grande que no vamos a lograr si la gente no se involucra, por eso le pedimos su apoyo para que sigan pagando porque todo cuesta: electricidad, mano de obra, todo es dinero y es importante decirles que hay que mantener un equipo de calidad y contribuir como lo establece el 4 constitucional, en donde dice que el agua es responsabilidad de la federación, el municipio y los contribuyentes”.

Las casas que no tienen medidores son muchas y pagan una estimación de tarifa mínima, pero “ya pasó tiempo (suficiente), ahora todos deben contar con uno para que paguen lo justo”.

Sobre las críticas que ha recibido él y MIAA de parte de la senadora Martha Márquez Alvarado, quien hasta mesas de trabajo pretende hacer para “demostrar” que es algo que no funciona e insiste en que hay “corrupción”, el presidente municipal, como es su costumbre lo tomó con mesura:

“Somos respetuosos, no debe haber velos negros. Primero que haya información, es necesaria para que haya un criterio y soy el primero que ha promovido que el agua debe politizarse porque es algo que atañe a todos y debemos saber lo que está pasando y haciendo y cada quien tiene derecho a juzgar”.