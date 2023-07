La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

VEOLIA CHUPARÁ FAROS…



Una de las cosas por las que ganó la alcaldía de Aguascalientes (1996-1998), Alfredo “El Mosco” Reyes, fue por la promesa que le hizo al electorado de cancelarle el contrato de suministro de agua y alcantarillado -en su campaña en 1995- , a Veolia (en ese entonces llamada CAASA), que había firmado en 1993 por 20 años, con el municipio que entonces gobernaba Fernando Gómez Esparza.

Y es que desde que arribó al municipio de Aguascalientes, la concesionaria comenzó a robar descaradamente a los usuarios y se le hizo costumbre no sólo cobrar de más, sino facturar el aire y cortar el suministro cuando le venía en gana, por eso desde el inicio se ganó el repudio de los aguascalentenses.

Al arribar a Palacio Municipal, “El Mosco” intentó cumplir su promesa de campaña: cancelarle el contrato a CAASA por una serie de violaciones, pero la truculenta empresa, entre otras artimañas, le hizo al alcalde una propue$ta que no pudo rechazar y la concesionaria logró lo inimaginable: aumentar de 20 a 30 años el contrato, por esas poderosas razone$, que le permitieron a “El Mosco” abandonar la casa de interés social en que vivía en Colinas de Río, para construir una residencia, con toda la barba, en el entonces fraccionamiento de moda: Jardines del Lago.

Así las cosas, la concesión a Veolia (que, reitero, en ese entonces se llamaba CAASA), no sólo no se le retiró sino que se alargó por 10 años más o sea 30 años, que se cumplen el próximo octubre.

La rifa del tigre le tocó al alcalde Leonardo “Leo” Montañez Castro (2021-2024), quien recibió de Tere Jiménez Esquivel, su antecesora, un camino semidespejado, para no renovarle el contrato a Veolia y su gobierno decidir si el suministro de agua potable y alcantarillado se lo concesionaría a otra empresa o lo remunicipalizaría, decidiéndose por esta opción, por lo que el próximo octubre el municipio capitalino recupera el suministro.

Pero Veolia se resiste a dejar el jugoso y multimillonario negocio, que le ha dado a ganar miles de millones de pesos, por lo que de inicio intentó prologar por cinco años más la concesión, pero Leo les contestó a los franceses con un rotundo ¡NO! Pero a tres meses de que Veolia se despida de Aguascalientes, la empresa extranjera se está agarrando de todo, incluido un clavo ardiente, o mejor dicho de una ardiente Víbora: el locutor José Luis “La Víbora” Morales Peña, que un día sí y otro también lanza barriles de veneno contra la decisión del alcalde alegando que el municipio “está pero si bien pendejo” y que, además, no tiene ni la capacidad ni el dinero para hacerse cargo del suministro de agua potable y alcantarillado.

Que ya se lo advirtieron al alcalde un grupo de científicos y otro tanto de inversionistas y demás yerbas a los que él se $uma, porque Veolia es la empresa más “chingona del mundo” para esos menesteres y que si no se recula, el municipio de Aguascalientes sufrirá una apocalíptica escasez de agua potable, vaticina y hasta se lanza en contra del director de MIAA (Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes), Jesús Vallín Contreras, a quien califica de ‘mocho’ y experto en “agua… bendita”.

En fin: Veolia cree a pie juntillas que el alcalde Leo Montañez no aguantará el océano de veneno que “La Víbora” Morales le está mandando desde el edificio de la ignominia y que el agua seguirá siendo de la compañía francesa no por cinco años más, sino por in sécula seculorum.

No os la jaléis, ese billete se tiene que quedar en Aguascalientes, no tiene por qué mandarse a Francia.

ACOSO SEXUAL EN EL INEGI…

Donde quiera se cuecen habas en eso del acoso sexual, ya sea en dependencias de los gobiernos municipales, estatal, federal e iniciativa privada: la calentura domina al hombre y hay quien utiliza poder y mañas para lograr su objetivo, valiéndole Wilson las consecuencias que haya qué pagar que “para eso son las influencias”, alardean.

Antes no era así: había quien lo hacía, pero si la mujer decía no, el galán se “resignaba”, y ahuecaba el ala: la raza de bronce imitaba a Kalimán pues era “galante con las mujeres”, al grado de cederles el asiento en los camiones urbanos o abrirle la puerta de su poderoso patas de hule.

Hoy no, si la mujer dice no, el galán se convierte en gañán y es capaz de cobrar la “afrenta” haciéndole la vida de cuadritos, aprovechándose de ser su jefe; pero afortunadamente la mujer ha roto esa puerta y ahora ya demanda a sus acosadores ante las autoridades y, además, con asociaciones civiles que las apoyan incondicionalmente, como el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), quien ayer miércoles dio a conocer, en rueda de prensa, tres casos de gañanes que son jefes de medio pelo en el INEGI, a los que identificaron con los nombres de Sergio “N”, subdirector; Sergio Siddhartha “N”, subdirector y Daniel “N”, integrante de la dirección: estos tres monitos plataneros alardean ser copropietarios de la Dirección de Operaciones de Campo, perteneciente a la Dirección General Adjunto del Censo de Población y Vivienda y a la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas.

Las víctimas de esos gañanes: Jazmín, Carolina y Deyanira ya pusieron su respectiva querella ante el Ministerio Pública y echaron de cabeza a sus acosadores ante los superiores de esos tres monos plataneros, pero en la Fiscalía las carpetas de investigación, como es costumbre en el feudo de Jesús Figueroa Ortega, van a paso de tortuga reumática al igual que los jefes de los gañanes del INEGI, motivo por el cual decidió la OVSG denunciar públicamente los tres casos para ver si así los gañanes reciben una sanción ejemplar que les baje la calentura y aprenden a respetar a la mujer que ni siquiera los fuma: “NO”, es “NO” y tan tan ¡resígnense, tienen a Manuela! CLAUDIO X.

LA CÚPULA EMPRESARIAL Y EL PRIANRD…

Son mayoría los panistas que consideran que el PAN de Marko Cortés cometió un error al fundirse con su enemigo acérrimo el PRI y su enemigo ideológico el PRD, lo que le ha costado que mucha raza panadera le haya volteado la espalda y hayan perdido varios estados, porque además, Marko Cortés se ha convertido en sirviente de la cúpula empresarial, cuyo representante es Claudio X.

González, heredero del papel higiénico, que ahora dice ser “luchador social” (no se ría) y que inicialmente encumbró a Lilly Téllez, quien se desgastó por hacer uso de un solo argumento: echar de Palacio Nacional a Morena y meter a la cárcel al Preciso Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, los panistas de a de veras se sintieron lastimados en su orgullo cuando la Téllez, frente al payaso Brozo Tenebroso en vivo y a todo color le dijo a Santiago Creel que él era un perdedor porque nunca había ganado un cargo de elección popular y que su escaño en la cámara de diputados era gracias a la vía plurinominal, en cambio ella era senadora porque la gente ahí la puso con su voto.

Días después, una desencajada Lilly Téllez subió un video en donde anunciaba que se bajaba de la contienda porque no había piso parejo: al día siguiente Xóchitl, que durante un par de años estuvo diciendo que iría por la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sin importar que le sería difícil porque el propio Marko Cortés le había dicho que las panistas eran mano y que ella no estaba afiliada al PAN, anunció en vivo y a todo color que iría por la Presidencia de la República, porque 50 mil de sus seguidores se lo habían pedido, pues después de haber hecho el ridícula al encadenarse en el senado y disfrazarse de botarga, comenzó a “ganar” notoriedad al tocar las puertas de Palacio Nacional, exigiendo derecho de réplica “porque no dijo lo que dijo: quitarles las becas a personas de la tercera edad y las becas a los jóvenes”, declaraciones que están grabadas y circulan en internet.

Y de ahí se agarraron medios de comunicación, periodistas, historiadores y escritores que no tragan al Preciso, para inflar a Xóchitl con entrevistas a modo: Ciro, Alazraky, Sarmiento, Adela, Pepe Cárdenas, López Dóriga, Aristegui, Loret de Mola, Riva Palacio, Pablo Hiriart, Héctor de Mauleón, Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Martín Moreno, Carlos Marín, Leo Zuckerman, Macario Schetino, Azucena Uresti y otros más comenzaron a promocionarla y a entrevistarla a modo.

Xóchitl es buena para declarar ante periodistas cuando no la cuestionan y le hacen preguntas a modo, pero cuando le hacen algún señalamiento fundado tiembla como gelatina y hasta ahí llega.

Otra: Xóchitl es de la escuela de Vicente Fox y dice una, otra y otra mentira sin siquiera ruborizarse y siempre encuentra un hueco para evadir sus corruptelas: Xóchitl, está comprobado, no sólo ha traficado con influencias, también logró millonarios contratos para sus empresas siendo funcionaria, además le han comprobado que ha evadido impuestos y mentido en sus declaraciones patrimoniales.

Por mucho menos, Martín Orozco Sandoval estuvo en la cárcel unos días y en la actualidad sigue yendo al Poder Judicial a firmar periódicamente y no puede ausentarse del estado si no es con previo permiso de la juez, por haber triangulado la compra de terrenos municipales cuando era alcalde de Aguascalientes.

Otra: hay demandas penales en contra de Xóchitl por autorizar la construcción de edificios cuando era la Jefa de la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de Mexico (2015-2018), a cambio de firmar contratos millonarios con empresas particulares, además de obtener contratos con dependencias de gobierno siendo funcionaria pública.

Y otra: su historia de que descalza caminaba kilómetros para ir a la escuela y que para pagar sus estudios vendía gelatinas y que cuando la competencia comenzó a ganarle terreno, su mamá con esa visión que tenía para el comercio, le aconsejó que a sus gelatinas les pusiera nuez; que así lo hizo y con eso se multiplicaron las ventas de las gelatinas; dice que ella ha ayudado mucho a los indígenas, pero cuando estuvo como delegada no le dio oportunidad de trabajo en ninguna dirección a indígena alguna.

Y CON ESTA ME DESPIDO…

Otra de sus mentiras e incongruencias es cuando afirma que ella fue comunista trotskista; ha sostenido que no encaja en el PAN porque está a favor del aborto y que, como Vicente Fox, está a favor de legalizar la mariguana, por lo que no está afiliada al PAN: “Soy candidata ciudadana, a mí ningún hombre me apoya”…

“me han dicho que ya no ande en bicicleta, que puedo tener un ataque, que me compre una camioneta blindada, pero no tengo el millón y medio de pesos que cuesta, yo no soy millonaria (sic)”.

Nomás le faltó agregar: “Yo, como Vicente Fox, como frijolitos”.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 20).