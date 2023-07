Plaza de Armas

Acierto

EL QUE la gobernadora abra las puertas para que las personas denuncien y que ya no exista ese 90 por ciento de los que mejor callan cuando son víctimas de un ilícito, porque no quieren pasar por el proceso de espera en la Fiscalía y luego que no ocurra nada y la carpeta duerma el sueño de los justos.

EL MENSAJE que mandó fue claro: que los delincuentes no piensan que en Aguascalientes pueden hacer y deshacer y no pasa nada.

TAMBIÉN ES de reconocerse que se haya posicionado sobre el asesinato Ulises Salvador Nava Juárez. La postura de la gobernadora fue que ese crimen se esclarecerá y que el estado está bajo control, además de que no hay impunidad y que el que la haga, la pague.

Y LO QUE está bien hay que reconocerlo (BDR).

Retiran Plantón

LA TARDE de ayer se retiraron los animalistas, entre ellos Zadrig Man, que instalaron un plantón a las afueras del Congreso, luego de que los diputados les prometieran que, regresando de vacaciones, trabajarán la iniciativa para aumentar las penas contra los menores que agredieran a animales, como fue el caso de la quinceañera que mató recientemente un gato y subió imágenes a redes sociales (EMR).

Indicadores de Empresas Constructoras, Mayo de 2023

EN MAYO de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) indican que el valor de la producción generado por las empresas constructoras aumentó 7.8 %, en términos reales, respecto a abril pasado.

A TASA mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total incrementó 1.1 %; las horas trabajadas, 0.4 % y las remuneraciones medias reales, 1.6 por ciento.

A TASA anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras creció 18.2 %; el personal ocupado total, 1.8 %; las horas trabajadas, 7.3 % y las remuneraciones medias reales, 3.6 por ciento.