La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

EL TALÓN DE AQUILES…



El Talón de Aquiles del gobierno siempre ha sido la policía, sin embargo es fuente muy importante de información, por eso cuando “El Mosco” Reyes llegó a Palacio Municipal, el gobernador Otto Granados creó la Policía Estatal con mejores sueldos y mejor equipo.

Pero no sólo eso, sino que gente de su entera confianza hacía investigaciones especiales en patrullas camufladas de taxis con todos los requerimientos de ley, por lo que Otto Granados sabía quién era quién: empresarios, líderes sociales, periodistas y todo aquel que asomaba la cabeza, era investigado discreta pero exhaustivamente: espos@, hijos no escapaban y salían a relucir en la plática: “Tiene usted una bonita familia (¡gulp!)”.

Nadie escapaba de ser investigado: en aquellos años los gobernadores sabían quién entraba y salía del estado: policías judiciales (hoy ministeriales) todos los días checaban los nombres de los visitantes hospedados en hoteles y los que partían o entraban a la ciudad en autobuses y líneas aéreas.

Cierto, “Aguitas” tenía menos habitantes, lo que facilitaba el espionaje y “el quién es quién”, por lo que ahora con la cantidad de habitantes se dificulta un poco porque “somos bien muchos”, pero para el gobierno nada es imposible: la tecnología ha avanzado bastante, todo es cuestión de meterle interés y, claro está, billetes a la Inteligencia Artificial: Reconocimiento facial, identificadores sobre disparos de armas de fuego, detectores de armas por patrones de movimiento y reconocimiento morfológico de la delincuencia, rastreadores de vehículo, uso de drones, cámaras inteligentes, etcétera.

La gobernadora Tere Jiménez ha declarado hasta el cansancio que desea hacer de Aguascalientes el estado más seguro del país, pero el fiscal Jesús Figueroa Ortega y el secretario Manuel Alonso García creen que es “cotorreo”.

Jesús Figueroa, reconoce, de plano, que el estado está inundado de drogas; que se sabe quiénes la venden, pero que son “muchos a los que no se les toca ni con el pétalo de una rosa”; así de grave está el problema y es porque el narco reparte billetes de arriba para abajo.

Mientras, Manuel Alonso presume que está tan vigilante que las drogas no entran a Aguascalientes por carretera alguna, por lo que no se explica que haya tanta venta y se pone sentimental por las constantes críticas que le hace la prensa pues “antes de criticar deberían de investigar”.

Por cierto, hace unos días, escuchando los sabios consejos de Kike “Moñitos”, Manuel ofreció una comida a periodistas para atenuar las críticas, pero pues no le dio el resultado esperado no obstante el discurso “llegador” de quien ya se está apuntando para ser el sucesor de Leo Montañez Castro en la Presidencia Municipal de Aguascalientes; así está pues el abarrote.

AGUASCALIENTES SE SIGUE REZAGANDO...

Tengo frente a mí el Informe Oficial de Seguridad de Enero a Junio del presente año, del Gobierno de México y en los últimos seis meses se han cometido aquí en Aguascalientes 49 asesinatos y, aunque nos mantenemos en tercer lugar, en comparación con el informe anterior, nos alejamos de Yucatán y Baja California Sur que comparten el primer lugar con 19 asesinatos.

¿Cuáles son los 10 estados más seguros del país? Van:

1.- Yucatán, 19. 2.- Baja California Sur, 19. 3.- Aguascalientes, 49. 4.- Durango, 52. 5.- Coahuila, 57. 6.- Campeche, 58. 7.- Nayarit, 64. 8.- Tlaxcala, 68. 9.- Querétaro, 101. 10.- Tabasco, 122.

Como el lector puede apreciar, sólo tres homicidios nos separan del cuarto lugar.

¡Cuidado! ¿Cuáles son los Estados más Inseguros del País? Van:

1.- Guanajuato, 1,674. 2.- Estado de México, 1,330. 3.- Baja California, 1,157. 4.- Jalisco, 1095. 5.- Chihuahua, 1,061. 6.- Michoacán, 909. 7.- Guerrero, 800. 8.- Sonora, 725. 9.- Morelos, 660. 10.- Nuevo León, 622.

Y el vecino estado de Zacatecas, nuevamente comienza a despegar: del lugar 14, ascendió al 11 con 579 asesinatos: 530 más que Aguascalientes.

PONCHARELLO LE CONTESTA AL FISCAL..

“Hondo y profundo”, sintió Antonio Martínez Romo “Poncharello”, comisario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) el puñalón que el fiscal Figueroa le clavó en pleno pecho.

Eso de que “hay vendedores de droga que la policía no toca ni con el pétalo de una rosa”, lo hizo sangrar a chorros, por lo que aprovechando el Miércoles Ciudadano, “Poncharello” le contestó el saludo al fiscal: “Puedo señalar que diario la policía municipal preventiva realiza detenciones y en un mes normalmente remitimos de 400 a 500 personas a (la) Fiscalía, y el Ministerio Público debe de ordenar las investigaciones pertinentes y si es procedente inicie carpeta, esa es potestad del Ministerio Público, nosotros estamos trabajando en la prevención del delito… la investigación de quién es el vendedor o a quién suministra no me corresponde”.

¡Bolas don Cuco! “Poncharello” le regresó el balón a Figueroa; y es que mientras no haya mando único, cada quien mandará en su gallinero y, como dice Sylvia Garfias Cedillo “La Pelangocha”, esto valdrá una pura “chingada”.

Así las cosas, urge que la gobernadora les lea la cartilla y que los jefes policiacos se pongan a trabajar como debe de ser o Aguascalientes seguirá retrocediendo en seguridad, insisto: la Policía es el Talón de Aquiles de cualquier gobierno, no es una perita en dulce ni cosa que se le parezca.

Y LE SEGUIRÁN LLORANDO...

El buen Mario Granados Roldán dice tener varias coincidencias con “la señora de las gelatinas”, Xóchitl Gálvez Ruiz: “Trabajaron en el INEGI. Son malhablados cuando la ocasión lo amerita para darle énfasis a la expresión. Aman a la máquina celeste.

‘Le he llorado al Cruz Azul más que a cualquier hombre en mi vida’”, escribió en su reciente columna. ¡Ah, chingao! ¿Qué quiso o quiere decir con tantas coincidencias? Es pregunta. Y bueno, “ambos dos” seguirán llorando porque su desvielada maquina es cola en la tabla de posiciones en la Liga MX, con dos partidos jugados, dos perdidos, cero goles anotados y cuatro pepinos recibidos. Tan mal andan los “chemos” que hasta el Toluca se los “enchorizó” al son de 2-0 goles, sigan pues llorando.

LA APAGARON GACHO...

Lilly Téllez iba en caballo de hacienda, incluso, en todas las encuestas lideraba a los suspirantes de la oposición, por lo que vaticinaba, desde el Congreso de la Unión, que “López Obrador, aquí en este lugar, me entregará la banda presidencial”.

Sin embargo, el miércoles 28 de junio, al saber que ella no sería la elegida, se bajó de la contienda, alegando piso disparejo; un día antes Xóchitl, que tenía tiempo de haber dado a conocer que iría por la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que lo había pensado mejor y que iría por la candidatura a la Presidencia de México, sus hacedores ordenaron una cargada a su favor y más cuando el 3 de julio AMLO adelantó que sus “gargantas profundas” le revelaron que la hidalguense sería la candidata para la “Grande” por decisión de Claudio X.

González y la finolis raza que lo acompaña; y ahí la tiene usted en “chinga”, mientras que a la Téllez ya ni su esposo la pela, pues como canta el paisano Napoleón: “Lo que un día fue no será”, a la Téllez la apagaron gacho.

EL CARNAL MARCELO...

Ayer miércoles estuvo en la tierra de la gente buena “El Carnal” Marcelo Ebrard Casaubón, me platican que le fue tan bien que el hombre se engolosinó y decidió ir Calvillo, por lo que tuvo la necesidad de cancelar su visita a Zacatecas, dejando a la raza de por allá bien plantada.

Cuentan que quien no se le despegó ni para ir al pipis rum, fue la veracruzana Salma Luévano Luna “La Femme Fatale”, diputada federal por Morena, fan número uno del Carnal Marcelo por haberle entregado en propia mano su pasaporte con marcador “X” en un acto oficial con el que se festejó el Día Internacional contra la Homofobia, el pasado 17 de mayo.

Platican que Salma andaba como pez en el agua y se mostraba más contenta que el Canciller con licencia, quien dejó un mal sabor de boca en Gorditas Victoria, a donde acudieron a desayunar un “chingo” (para estar a tono con Xóchitl) de raza morenista y dos que tres disfrazados, y casi acabaron con las gorditas porque comieron como pelones de hospicio.

El purrún tronó cuando todos en tropel salieron del restaurante y los “marros” ayudantes del Carnal Marcelo “olvidaron” pagar la cuenta; fue entonces que uno de los empleados corrió tras los “machuchones”, y éstos simplemente contestaron que luego pasaría uno de ellos a pagar lo consumido y… les dieron la una, las dos y las tres y nadie regresó a liquidar las “toneladas” de gorditas que se comieron…

“¡Carnal, carnal..!”, le gritaban, pero Marcelo ni en cuenta: después del atracón de gorditas, perdió el oído.

Marcador en Aguascalientes: 10 para Claudia, 5 para Marcelo.

FALTAN JUECES, MAGISTRADOS Y JUZGADOS...

Según el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Rojas García, el Poder Judicial en Aguascalientes está en peligro de colapsar: por más que los juzgadores trabajan mañana, tarde y noche nomás no se pueden poner al corriente y aplicar Justicia pronta y expedita como lo prometió al llegar a su honroso cargo, por la sencilla razón de que el destino los alcanzó: son nomás 40 jueces y no se dan abasto, así de sencillo.

Simplemente –asegura– en los juicios familiares, que se han vuelto más complejos, cada año llegan a cada juzgado ¡dos mil asuntos!, y a estos agréguele los asuntos que vienen arrastrando, así es que es imposible ponerse al corriente.

Y compara: “Tomando en cuenta los parámetros de Europa, se requieren 200 jueces para impartir justicia en Aguascalientes y –reitera– sólo tenemos 40 en todo el estado, o sea hay un déficit de ¡400%, de jueces! Pues por eso estamos como estamos: en estas circunstancias es poco menos que imposible juzgar a tantas “Cucas” y “Rodolfos” que andan sueltos, pues son miles los expedientes que, por angas o por mangas, duermen el sueño de los justos cubiertos por el polvo y las telarañas de la corrupción y la impunidad.

Y CON ESTA ME DESPIDO...

El domingo 2 de junio del próximo año (2024), se llevará a cabo la madre de todas las batallas: ese día se elegirá a la sucesora o sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que, quiérase o no, goza del respaldo popular y será difícil que el PRIANRD recupere la Presidencia de México que perdió por goliza en 2018.

Quien sea la candidata o candidato del PRIANRD y la cúpula empresarial, difícilmente ganará la elección, AMLO es magia a vencer: Xóchitl, Santiago o cualquier otro emergente no podrá con Claudia, Adán Augusto o Marcelo: Morena gobierna en la mayoría de los estados del país.

Sin embargo, la oposición está a dale y dale: todo critica, porque nada está bien: el dólar está por debajo de los 17 pesos y lo condenan que porque las remesas que mandan los paisanos valen menos, pero cuando AMLO llegó a Palacio, vaticinaban que el dólar subiría a 25 o 30 pesos: Critican la Refinería Dos Bocas, pero olvidan que en el gobierno de Felipe Calderón la propia Xóchitl “peleó” para que la refinería planeada se hiciera en el Estado de Hidalgo y ahí, la comenzaron a construir, pero todo acabó en una barda.

Vituperan el aeropuerto Felipe Ángeles que porque está muy retirado y “estorba” un cerro, pero ahí el aeropuerto va pian pianito y, Mexicana de Aviación, que la adquirió el gobierno de AMLO, comenzará a operar en diciembre próximo… ¡en el Felipe Ángeles! Y qué decir del Tren Maya, también vituperado quesque porque es un ecocidio, pero ¿cuantos árboles no se talaron cuando Porfirio Díaz concesionó las vías del ferrocarril que partió en dos al país? Son más los árboles que se han plantado con el Programa Sembrando Vida que los que han talado por las obras del Tren Maya y está comprobado.

La raza de bronce, en su mayoría, está con AMLO; incluso empresarios progresistas, ¿defectos? Claro que los tiene como cualquier ser humano, pero la raza le ve más, muchas más virtudes.

Tanto que hoy 13 de junio, la encuesta del Diario El Economista, revela que AMLO tiene 60.3% de aceptación, y si recordamos que hace cinco años ganó la Presidencia con, sin mal no recuerdo, 53.19%, pues su aceptación aumentó, ¿no? ¿Ton’s?, ¿aun así quiere usted entrarle a la “rifa del guajolote”?, ¡órale, pago tronchado!

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 13).